Szerdán még 16 fok is lehet, de hétvégétől jelentős lehűlés jöhet, a jövő héten pedig akár hó is hullhat.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 28.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. október 28., szerda.
Névnap
Simon, Szimonetta
Friss hírek
- Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
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- Hozzányúl az állam a magánnyugdíj rendszeréhez: így ösztönöznék a befizetéseket, ezzel most sokan járhatnak jól Németországban
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Országos középtávú előrejelzés
2026.10.29: A ködfoltok feloszlása után változóan, kisebb körzetekben erősen felhős idő várható általában többórás napsütéssel. Elvétve jelentéktelen zápor előfordulhat. Az északi szél megélénkül, nyugaton és a Bodrogközben meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 1, 9 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős északi völgyekben gyengén fagyhat. Délután 13, 17 fok várható.
2026.10.30: A ködfoltok feloszlása után közepesen, az ország délkeleti felén erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, utóbbi tájakon kevés helyen eső, zápor is lehet. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +10, a csúcsérték 11, 16 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség jellemzően kedvezően alakul. (2026.10.28. szerda éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatásra nem kell számítaniuk az arra érzékenyeknek. (2026.10.28)
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