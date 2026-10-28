Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 28.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. október 28., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.10.29: A ködfoltok feloszlása után változóan, kisebb körzetekben erősen felhős idő várható általában többórás napsütéssel. Elvétve jelentéktelen zápor előfordulhat. Az északi szél megélénkül, nyugaton és a Bodrogközben meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 1, 9 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős északi völgyekben gyengén fagyhat. Délután 13, 17 fok várható.

2026.10.30: A ködfoltok feloszlása után közepesen, az ország délkeleti felén erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, utóbbi tájakon kevés helyen eső, zápor is lehet. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +10, a csúcsérték 11, 16 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség jellemzően kedvezően alakul. (2026.10.28. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatásra nem kell számítaniuk az arra érzékenyeknek. (2026.10.28)

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