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Otthonról dolgozó nő, aki a laptopján gyertyatartó-diagramot néz, és egy macska
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Eleged van a bejárásból? Ezekkel a tanfolyamokkal könnyen megnyílik az út a home office felé, ráadásul a fizetés is átlag feletti

Hegyi Letícia
2026. október 30. 10:05 7 perc
  Gyors összefoglaló
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A full home office lehetőség a legtöbb munkavállaló számára igen csábító, ám Magyarországon egyelőre viszonylag kevesen élhetnek ezzel az opcióval. Ugyanakor aki otthonról végezhető munkát keres, annak nem feltétlenül kell többéves egyetemi képzésben gondolkodnia, hiszen számos tanfolyammal is piacképes tudás szerezhető. Az informatika, a kreatív szakmák, a digitális marketing és a pénzügy területén egyaránt akadnak olyan munkakörök, amelyekben reális lehet az otthoni munkavégzés. Mutatjuk, milyen szakmákat érdemes megcélozni, és milyen képzésekkel lehet elindulni ezen az úton. Fontos azonban, hogy a tanfolyam elvégzése önmagában nem garantálja sem az elhelyezkedést, sem a home office lehetőségét.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár 2026-ban egy munkavállaló részéről a home office lehetőség nem irreális elvárás, a KSH legfrissebb adatai szerint 2025-ben a foglalkoztatottak csupán 8,4%-a dolgozott távmunkában. Ez az arány a koronavírus-járványt megelőzően még kevesebb volt: 2020 előtt a távmunkában dolgozók aránya 2-4% között mozgott. A rendszeresen vagy alkalmanként otthonról dolgozók aránya viszont az Európai Unióban ennél jóval magasabb: 2025-ben az arány Hollandiában 52, Svédországban 45, az unióban átlagosan pedig 23% volt.

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A home office-nak pedig számos előnye van, melyet nem csak a munkavállaló, hanem a munkáltató is élvezhet. Az egyik legfontosabb a munkáltatói részről a költségmegtakarítás, hiszen ha a munkavállalók nagy része otthonról dolgozik, kevesebbet kell költeni rezsire, takarításra, irodaszerekre. Emellett fontos szempont lehet az is, hogy a toborzás során nem kell földrajzilag korlátozni a keresést, az ország bármely pontjáról felvehetők a legjobb szakemberek. A munkavállalói részről pedig a kényelem mellett a napi ingázás megspórolás és a rugalmasabb időbeosztás lehet előnyös.

Szerencsére több területen is vannak olyan munkakörök, amelyek feladatai teljes egészében online végezhetők, és az is jó hír lehet, hogy amennyiben mindenképp home office munkát szeretnénk, nem feltétlenül kell többéves egyetemi képzésben gondolkodnunk, számos olyan tanfolyam létezik ugyanis, melynek elvégzése után megpályázhatunk home office lehetőséget ajánló álláslehetőségeket. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy egy ilyen tanfolyam (vagy akár egy egyetemi szak) elvégzése természetesen önmagában nem garantálja sem a home office lehetőséget, sem az állást.

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Milyen tanfolyamokkal lehet esélyünk a home office-ra?

A home office-ra alkalmas munkaköröknek legfőbb közös jellemzője, hogy szinte teljes egészében digitális eszközökkel végezhetők, és a munkafolyamatok nem igényelnek helyszíni jelenlétet. Ugyan több ilyen munka is létezik, de nem minden szakma sajátítható el ugyanolyan gyorsan. Az alábbiakban négy nagyobb területet fogunk megvizsgálni, ahol akár egy tanfolyam elvégzése is elég ahhoz, hogy később home office-ban dolgozhassunk. Mindegyik más készségeket igényel, ezért a választásnál az érdeklődésünket és a meglévő képességeinket, akár végzettségünket is érdemes figyelembe venni.

IT

Az IT az egyik legkézenfekvőbb terület, ha valaki otthonról szeretne dolgozni. A munka általában teljes egészében elvégezhető egy számítógépen (a hardveres és infrastrukturális feladatokon kívül), és a meetingeket is le lehet bonyolítani az interneten keresztül. Ugyanakkor a képzések eltérő nehézségűek lehetnek, sok tanulásra és gyakorlásra van szükség a tanfolyamon kívül is, ráadásul a jelenlegi munkaerőpiacon juniorként elhelyezkedni hosszadalmas folyamat lehet.

Amennyiben mégis az IT területet választanánk, lehetőségünk van elvégezni többek közt a webfejlesztő, a szoftvertesztelő vagy a Python programozó tanfolyamot is. Mindegyik tanfolyam jó belépő lehet az IT világába, de a gyakorlati tudás, az önálló projektek és a folyamatos tanulás és önfejlesztés rendkívül fontos ezen a területen.

A webfejlesztők weboldalakat és online alkalmazásokat készítenek, vagy meglévő felületeket fejlesztenek tovább. A képzések során a tanulók többek között a HTML, a CSS és a JavaScript használatával ismerkedhetnek meg, de később összetettebb technológiákat is elsajátíthatnak.

A szoftvertesztelők azt vizsgálják, hogy egy program vagy weboldal megfelelően működik-e, és jelzik a fejlesztőknek a feltárt hibákat. A tanfolyamon többek közt a szoftverek működését, valamint a manuális tesztelés alapjai mellett automatizált tesztelési módszereket is el lehet sajátítani.

A Python az egyik legkönnyebben elsajátítható programozási nyelv, amely ráadásul meglehetősen sokoldalú is. Egy kezdő tanfolyam az alapok elsajátításában segíthet, amely után tovább lehet lépni akár egy haladó tanfolyam, akár önálló projektek felé is, hogy Python programozóvá válhassunk.

Az IT területen juniorként is szép összegeket vihetünk haza havonta, átlagosan bruttó 600 000 és 1 millió forint közötti összeggel számolhatunk, de természetesen a pontos számok nagyban függnek a pozíciótól, attól, hogy milyen cégnél és hogy milyen szektorban dolgozunk.

Kreatív szakmák

A kreatív szakmák elsősorban az ötletgazdag, tehetséges és egyedi hanggal rendelkező emberek számára lehetnek leginkább alternatívák. Ezekben a szakmákban nem ritka, hogy nem alkalmazottként, hanem inkább egyéni vállalkozóként van lehetőség dolgozni, és itt a piacra történő belépésnél nagyon sokat számíthat a saját portfólió, ugyanis a megrendelők és a munkáltatók gyakran konkrét, már korábban elkészült munkák alapján választanak. Ha szeretnénk ezen a területen dolgozni, akkor lehetőségünk van elvégezni többek közt a grafikus, a webdesigner vagy a videóvágó tanfolyamot is.

A grafikusok különböző vizuális anyagokat készítenek, például illusztrációkat, reklámokat, arculatokat, és az alapvető dolga, hogy egy bizonyos célt grafikai és marketing eszközökkel minél kreatívabban megtámogasson. A tanfolyamokon olyan programok használatát lehet elsajátítani, mint az Adobe Photoshop vagy az Illustrator.

A webdesignerek a weboldalak megjelenését és felhasználói felületét tervezik meg. Egy ilyen tanfolyamon megtanítják többek közt a webes megjelenés legújabb trendjeit, a web-, arculat- és logótervezési folyamatokat és a szükséges programok kezelését is.

A videóvágók a nyers felvételekből állítanak össze kész tartalmakat. Dolgozhatnak különböző reklámokon, YouTube-videókon vagy akár short videókon is. Egy videóvágó tanfolyamon a vágóprogramok használata, a kép és a hang összeillesztése, valamint az alapvető utómunka tanulható meg.

A felsorolt kreatív szakmákban a fizetések jellemzően nettó 350 000 és 600 000 forint között mozognak, ha alkalmazottként dolgozunk.

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Marketing

A digitális marketing is egy olyan terület, ahol számos munkakörben lehetőség van a home office munkavégzésre. Ma már igen sok képzés is elérhető, többek közt választhatjuk a SEO, a Google Ads vagy akár a social media manager tanfolyamot is.

A keresőoptimalizálással (SEO) foglalkozó szakemberek azon dolgoznak, hogy egy weboldal a keresőmotorok találatai között minél kedvezőbb helyen jelenjen meg. Ehhez meg kell érteniük a keresési szándékokat, a kulcsszókutatást, a weboldalak tartalmi felépítését és a technikai SEO alapjait. Egy SEO-tanfolyam többek közt segíthet a legfontosabb módszerek megismerésében.

A Google Ads szakemberek fizetett online kampányokat hoznak létre és optimalizálnak. Feladatuk többek között a megfelelő kulcsszavak kiválasztása, a hirdetések összeállítása, a költségkeretek kezelése és az eredmények elemzése. A platform működése képzéseken is megismerhető, de a kampányok hatékony kezeléséhez fontos a mérési adatok értelmezése és a folyamatos tesztelés is.

A social media menedzser a vállalkozások közösségi oldalainak működtetésével foglalkozik. Tartalmakat tervez, posztokat készít, ütemezi a megjelenéseket, és követi az elérések, illetve az aktivitás alakulását. Egy ilyen tanfolyamon a platformok használata, a tartalomtervezés és az eredmények értékelése is megtanulható.

A marketing területen dolgozók átlagos fizetése bruttó 500 000 és 1 millió 200 ezer forint közé tehető, de természetesen a konkrét pozíció, a tapasztalat és a cégméret is befolyásolja a pontos összeget.

Pénzügy

A pénzügyi területen is akadnak olyan munkakörök, amelyek bizonyos feltételek mellett otthonról is végezhetők, főlag ha nincs szükség a feladatkörben a személyes ügyfélkontaktusra. Ezek közé tartozik többek közt a pénzügyi-számviteli ügyintéző, a mérlegképes könyvelő és az adótanácsadó szakma is, melyek egyéként részben egymásra is épülnek.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés során a vállalkozások pénzügyi és számviteli folyamatait, a számlázást, a pénzforgalom kezelését és az alapvető könyvelési feladatokat lehet elsajátítani.

A mérlegképes könyvelő képzés a vállalkozások összetettebb könyvelési, beszámolókészítési és adózási feladatainak ellátására készít fel. Itt a megszerzett képesítéssel nagyobb szakmai felelősséggel járó munkakörök is elérhetővé válhatnak, a megfelelő gyakorlattal pedig hosszú távú karrier is építhető akár egyéni vállalkozóként is.

Az adótanácsadó képzés során az adójogszabályokban, a különböző adónemekben és az adózási lehetőségek értelmezésében lehet mélyebb betekintést nyerni. Az adótanácsadók magánszemélyeknek és vállalkozásoknak segítenek az adózási kérdések megoldásában, a jogszabályoknak való megfelelésben és az adózási döntések előkészítésében.

A pénzügyi területen dolgozók bruttó 700 000 és 1 millió 200 ezer forint közötti összeget vihetnek haza átlagosan havonta.

Aki teljes home office-ban szeretne dolgozni, annak érdemes már a képzés kiválasztásakor megnéznie, milyen állások érhetők el az adott területen. Az állásportálokon rá lehet keresni a „remote” vagy a „távmunka” kifejezésekre, majd megnézni, milyen végzettséget, tapasztalatot és szakmai tudást kérnek a munkáltatók. Ezek után pedig érdemes olyan képzést választani, amely gyakorlati feladatokat is tartalmaz, és nem csupán elméleti ismereteket ad át. 

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Címlapkép: Getty Images
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