Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat

Többségében gyengüléssel nyitottak az európai tőzsdék pénteken, Budapesten elsősorban az OTP esése rontotta el a hangulatot. A befektetőket az amerikai technológiai óriások elszálló beruházási kiadásai és gyenge előrejelzései aggasztják, miközben a kriptopiacot a Binance elleni rekordméretű kibertámadás sokkolta. Itthon a vártnál gyengébb GDP-adat érkezett, a vállalati fronton viszont a BP 18 éves profitcsúcsa és az Erste javuló kilátásai keltettek figyelmet. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A BUX a pénteki nyitás utáni percekben 0,5 százalékos mínuszban, 146 393 ponton állt. A vezető magyar blue chipek közül az OTP 1,2, a Mol 0,4 százalékkal esett, miközben a Richter 0,3, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal emelkedett. Európában a német DAX 0,41, a francia CAC 40 0,05 százalékkal került lejjebb, az olasz és a spanyol tőzsde pedig 0,89, illetve 0,83 százalékot veszített értékéből. A páneurópai Stoxx 600 index 0,22 százalékos mínuszban állt, a brit FTSE 100 ugyanakkor 0,24 százalékkal emelkedni tudott.

A kisebb magyar részvények körében vegyes volt a kép. A Zwack és az Alteo a felülteljesítő papírok közé tartozott, míg a Duna House és a Waberer's gyengébben indította a napot. A BUX a nyitáskor a hosszabb távú trendet jelző 200 napos mozgóátlaga felett, de a 20 és az 50 napos mozgóátlag alatt tartózkodott, ami a hosszabb távú emelkedő trenden belül rövid távú korrekcióra utal.

Amerikából érkezett az eladói nyomás

Az európai nyitást megelőzően még emelkedést jeleztek a határidős indexek, a kereskedés kezdetére azonban a legtöbb parketten elfogyott a lendület. A hangulatot az amerikai technológiai óriások gyorsjelentései terhelték meg.

Csütörtökön a Dow Jones és az S&P 500 egyaránt 0,3 százalékkal, a Nasdaq pedig 1,4 százalékkal zárt lejjebb. Az Alphabet részvényei 13 százalékot zuhantak, ami a Google 2004-es tőzsdei bevezetése óta a legsúlyosabb egynapos zakó volt. A vállalat piaci kapitalizációjából mintegy 500 milliárd dollár párolgott el. A parkettzárás utáni kereskedésben az Amazon közel 7, az Intel pedig mintegy 23 százalékot zuhant.

Péntek kora reggel az amerikai határidős indexek további esést vetítettek előre, közülük a Nasdaq futures mintegy 2 százalékos mínuszban járt. Ázsiában eközben vegyesen alakult a kereskedés: a tokiói Nikkei 2,25 százalékkal esett, a hongkongi Hang Seng 1,75 százalékkal emelkedett, a kínai CSI 300 pedig 0,66 százalékkal került lejjebb.

A kriptopiacon szintén brutális eladási hullám indult el. A bitcoin a pénteki ázsiai kereskedésben több mint 3 százalékos zakóval hathetes mélypontra, 76 368 dollárra süllyedt, az ether hasonló mértékű gyengüléssel 2178 dollárra, kéthavi mélypontra csúszott vissza. A Binance saját tokenje, a BNB 5 százalékot vesztett értékéből. Az amerikai zárás utáni kereskedésben a Coinbase részvényei 4,8, a masszív bitcointartalékkal rendelkező Strategy papírjai pedig közel 6 százalékkal értékelődtek le.

Az Erste részvénye a pénteki nyitás előtti adatok alapján az elmúlt egy évben 26,3 százalékkal drágult, idei felülteljesítése azonban az elmúlt hónap korrekciója után már csak 3,4 százalékot tett ki.

Az AI-beruházások elszálló költségeitől rettegnek a befektetők

Az amerikai techgyorsjelentések közös üzenete az lett, hogy a dinamikus árbevétel-növekedés mellett egyre brutálisabb terhet rónak a cégekre a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások.

Az Alphabet negyedéves szabad cash flow-ja (FCF) mínusz 9,07 milliárd dollárra süllyedt. Ez a mutató a működési cash flow-ból a tőkeberuházások levonása után fennmaradó összeget jelzi. A vállalat idei beruházási (capex) kerete továbbra is 195–205 milliárd dollár. A keresőhirdetések bevétele ugyan 12 százalékkal bővült, de elmaradt a várakozásoktól, részben azért, mert az AI Mode-ban egyelőre alacsonyabb a hirdetések monetizációs hatékonysága.

Az Amazonnál az elmúlt tizenkét hónap szabad cash flow-ja az egy évvel korábbi 14,8 milliárd dolláros többletről 42,4 milliárd dolláros hiányba fordult. Bár a működési cash flow 29 százalékkal nőtt, a döntően MI-fejlesztésekre fordított tőkeberuházások ennél is nagyobb összeget emésztettek fel. A menedzsment megerősítette idei, mintegy 220 milliárd dolláros capex-tervét, jövőre pedig még agresszívabb költekezésre készül.

Mindez teljesen háttérbe szorította a felhőüzletág szárnyalását: az AWS bevétele 39,3 százalékkal, 46 milliárd dollárra ugrott, a csoport üzemi marzsa pedig rekordot jelentő 13,9 százalékra javult. A teljes árbevétel és az egy részvényre jutó eredmény (EPS) ugyanakkor kismértékben elmaradt a konszenzustól, miként az ünnepi negyedévre adott bevételi sáv közepe is.

Az Intelnél mindenekelőtt a menedzsment gyenge előrejelzése okozott csalódást. A harmadik negyedéves korrigált EPS 52 cent lett a várt 40 cent helyett, a negyedik negyedévre viszont már csupán 25 centet prognosztizált a cég, szemben a 43 centes elemzői konszenzussal. A várt 15–16 milliárd dolláros negyedéves árbevétel szintén messze elmarad a 17,07 milliárdos várakozástól.

A félvezetőgyártót a PC-piac gyengélkedése mellett az izraeli Kiryat Gat üzemben bekövetkezett októberi robbanás is sújtja. A kéthetes kiesés a negyedik negyedéves árbevételt mintegy 300 millió dollárral kurtíthatja meg, és az első negyedévben is hasonló mértékű kieséssel számolnak. A gigantikus kapacitásbővítések miatt a vezetés 2027-ig nem számít pozitív szabad cash flow-ra.

Rekordméretű lopás rázta meg a Binance-t

A kriptopiaci esést a Binance elleni hekkertámadás váltotta ki, melynek során 6,3 milliárd dollár értékű digitális eszközt loptak el. A blokklánc-elemző cégek nagy biztonsággal észak-koreai állami hekkercsoportokhoz kötik a bűncselekményt. Az előzetes vizsgálatok szerint a támadók a kriptotőzsde egyik mérnökének feltört laptopján keresztül jutottak be a belső infrastruktúrába.

A Binance közleménye szerint partnereikkel együttműködve a vagyonelemek egy részét már zárolták, és összesen mintegy 3 milliárd dollárnyi ellopott kriptodeviza nyomára bukkantak. Ez ugyanakkor nem jelenti a teljes összeg azonnali visszaszerzését.

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A társaság vezérigazgatósága ígéretet tett arra, hogy a cég saját tartalékaiból maradéktalanul kártalanítja az érintett ügyfeleket. A befizetések zavartalanul működnek, a kiutalásokat pedig várhatóan 48 órán belül újraindítják. A különálló entitásként működő Binance.US rendszereit nem érte támadás.

Alig nőtt a magyar gazdaság a harmadik negyedévben

A hazai makrogazdasági adatok sem nyújtottak támaszt a pesti börzének. A magyar GDP a harmadik negyedévben az előző negyedévhez mérten mindössze 0,1 százalékkal, éves bázison pedig 1,5 százalékkal bővült. Az elemzői konszenzus 0,3 százalékos negyedéves és 1,7 százalékos éves dinamikát várt.

A növekedési ütem így lassult a második negyedévhez képest, amikor negyedéves alapon 0,5, éves összevetésben 1,7 százalékos expanziót mértek. A részletes adatsorokat még nem publikálták, ám a KSH gyorsbecslése alapján az ipar és a szolgáltató szektor támogatta a gazdaságot, míg az agrárágazat – jórészt a nyári aszálykárok következtében – érdemben fékezte a növekedést.

Tizennyolc éves profitcsúcsot döntött a BP

Az olaj- és gáziparból kifejezetten erős számok láttak napvilágot. A BP tisztított nettó eredménye a harmadik negyedévben 8,46 milliárd dollárra katapultált az egy évvel korábbi 2,21 milliárdról. Ez jócskán felülmúlta a 7,3 milliárd dolláros elemzői konszenzust, egyúttal 2008 harmadik negyedéve óta a legmagasabb negyedéves profitot jelentette.

A nyereség több mint felét a downstream (finomítást és kereskedelmet integráló) divízió generálta. Az iráni és az oroszországi háborús feszültségek miatt szűkös feldolgozókapacitások és a logisztikai zavarok kilőtték az üzemelő finomítók marzsait: a BP irányadó finomítói árrése az előző negyedévi 29,60 dollárról hordónként 46,70 dollárra robbant fel.

A vállalat nettó adóssága egyetlen negyedév alatt 22,3 milliárdról 13,87 milliárd dollárra apadt, amivel a brit olajóriás a tervezettnél egy évvel korábban elérte adósságcsökkentési célját. Ez megnyitja a teret a felfüggesztett sajátrészvény-visszavásárlási programok újraindítása előtt, ám konkrét döntést pénteken még nem jelentettek be.

A szektortársak közül a Shell csütörtökön már 3 milliárdról 5 milliárd dollárra növelte negyedéves részvény-visszavásárlási keretét, a TotalEnergies pedig 2,5 milliárd dolláros programot helyezett kilátásba. A BP mindazonáltal jelezte, hogy a negyedik negyedévben a közel-keleti zavarok miatt a szénhidrogén-kitermelés enyhe visszaesésére számít.

Felfelé módosította előrejelzését az Erste

Az Erste Csoport adózott eredménye az év első kilenc hónapjában 20,6 százalékkal, 3,1 milliárd euróra ugrott. A bővülés jelentős hányadát a lengyel leánybank beolvasztása magyarázza, de az organikus működés is stabil maradt: összehasonlítható bázison a bevételek 8,6 százalékkal gyarapodtak, miközben a működési költségek csupán 3,1 százalékkal nőttek.

A nem teljesítő hitelek aránya (NPL-ráta) 2,4-ről 2,3 százalékra javult, bár a hitelezési veszteségekre képzett kockázati költségek emelkedtek. A magyar leánybank az első három negyedévben 161 millió eurós nyereséget könyvelhetett el.

A menedzsment több éves profitcélját is felfelé módosította: a lengyel operáció nélkül számított nettó kamatbevétel (NII) növekedése meghaladhatja a 6 százalékot, a nettó díj- és jutalékbevétel mintegy 10 százalékkal bővülhet, míg a költség/bevétel arány (CIR) a korábban megcélzott 47 százalék helyett 46 százalék alá javulhat.

Megduplázódott a Navigator rendelésállománya

A Navigator csoport nyitott rendelésállománya szeptember végén elérte az 1,9 milliárd forintot, ami éves alapon 97 százalékos szárnyalást jelent. Az előző negyedév történelmi csúcsához képest azonban 17 százalékos korrekció látható. A mutató a már leszerződött, de még le nem szállított és ki nem számlázott megrendelések volumenét méri.

A negyedéves visszaesést nagyrészt nagy volumenű projektek sikeres átadása és a szokásos szezonalitás okozta. A Navipro Systems Engineering több fajsúlyos megbízást számlázott le, a Brunnbauer-Budapestnél pedig kifutott a nyári karbantartási főszezon. Ezzel párhuzamosan a Julius-Globe rendelésállománya 43 százalékkal, 666 millió forintra ugrott, míg az Instrum rendelésállománya 8 százalékos emelkedést mutatott a negyedév során.