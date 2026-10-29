2026. október 29. csütörtök Nárcisz
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 29.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 29.)

Pénzcentrum
2026. október 29. 07:45 2 perc

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 29.

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Friss hírek

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CHF: 397.62 Ft
GBP: 438.78 Ft
USD: 329.61 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 28.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>11, 13, 19, 21, 22, 23, 26</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 113 db<br> 5-ös találat: 2452 db<br> 4-es találat: 35783 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 41600 Ft
MOL: 5030 Ft
RICHTER: 13080 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.30: Többnyire erősen felhős lesz az ég, de főként a Dunántúlon tartósabban borult tájak is lehetnek. Délen helyenként eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +10, a csúcsérték 10, 15 fok között alakul.

2026.10.31: Többnyire erősen felhős, helyenként tartósabban borult lesz az ég. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 3, 8 fok körül, a szélcsendes helyeken fagypont körül alakul. Kora délután 10, 15 fok valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.29. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatásra nem kell számítaniuk az arra érzékenyeknek. (2026.10.29)

Akciók

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