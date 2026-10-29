Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 29.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 29.

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. október 28.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:

11, 13, 19, 21, 22, 23, 26

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 113 db

5-ös találat: 2452 db

4-es találat: 35783 db



OTP: 41600 Ft

MOL: 5030 Ft

RICHTER: 13080 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.30: Többnyire erősen felhős lesz az ég, de főként a Dunántúlon tartósabban borult tájak is lehetnek. Délen helyenként eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +10, a csúcsérték 10, 15 fok között alakul.

2026.10.31: Többnyire erősen felhős, helyenként tartósabban borult lesz az ég. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 3, 8 fok körül, a szélcsendes helyeken fagypont körül alakul. Kora délután 10, 15 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.29. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatásra nem kell számítaniuk az arra érzékenyeknek. (2026.10.29)

Akciók

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