A GDP 3,5 százalékára nőhetnek a magyar védelmi kiadások 2035-re, de kérdés, mennyi pénz marad ebből a hazai gazdaságban.
Rengeteg pénzről döntött a kormány tegnap este: több milliárd forint többletforráshoz jut Vitézy Dávid minisztériuma
A kormány legújabb döntései nyomán több milliárd forintos többletforráshoz jut a közlekedési ágazat, emellett mintegy egymilliárd forintot biztosítanak a felszámolt Dunai Vasmű területének kármentesítésére. Ezzel párhuzamosan lezárult a Kék Bolygó Alapítvány megszüntetése, így az ahhoz tartozó cégek feletti tulajdonosi jogokat is visszaveszi az állam - derül ki a Magyar Közlönyből.
A Központi Maradványelszámolási Alapból 1,5 milliárd forintot csoportosítottak át a hazai közúthálózat fenntartására és üzemeltetésére. További 4,8 milliárd forint jut a Vitézy Dávid által vezetett Közlekedési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vállalatoknak, míg maga a tárca a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból is kapott 543 millió forintot dologi kiadásokra.
A kormányzaton belül kisebb költségvetési átcsoportosítás is történt, ugyanis a Miniszterelnökség személyi juttatásaiból elvontak 280 millió forintot, amelyet más minisztériumokhoz irányítottak át a munkatársak bérének és járulékainak fedezésére. A forráselosztás egyik kiemelt kedvezményezettje Dunaújváros, ahol a felszámolás alatt álló vasmű ipari területének rendezését finanszírozzák a megítélt összegből.
A közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) felszámolási folyamatának részeként rendezték Áder János volt köztársasági elnök szervezetének sorsát is. Miután a bíróság hivatalosan bejegyezte a Kék Bolygó Alapítvány megszűnését, az érdekeltségébe tartozó vállalatok – a KBKB Zrt., a KBKC Kft. és a BL Nonprofit Kft. – visszakerültek közvetlen állami irányítás alá. A cégek felett a jövőben a Pénzügyminisztérium képviseletében Kármán András gyakorolja a tulajdonosi jogokat.
A vagyonkezelő alapítványok megszüntetését Magyar Péter azzal indokolta, hogy fel kell számolni a "közpénzszivattyúkat", így a közvagyon végre visszakerülhet a magyar emberekhez. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a valós értéket teremtő oktatási, kutatási, valamint a klímavédelmi és kulturális programokat a jövőben is továbbviszik.
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