2026. október 19. hétfő Nándor
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Teherautó halad az aszfaltúton egy vidéki tájban naplemente idején, sötét felhők alatt
HRCENTRUM

Napi 40 ezer forintos fizetéssel keres magyar sofőröket ez a cég: kezdők előtt is nyitva áll a lehetőség

Hegyi Letícia
2026. október 19. 19:04

Csábító díjazással keres sofőrpárokat egy fuvarozó cég. A munkavégzés az Európai Unión belüli országokat és Angliát érinti, az indulás és az érkezés helyszíne pedig a győri telephely. A vállalat összeszokott és újonnan alakuló párosok jelentkezését is várja, ráadásul kezdő sofőrök előtt is nyitva áll a lehetőség, amennyiben a vele dolgozó kollégája tapasztalt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Úgynevezett négykezes sofőrpárokat keres egy fuvarzó cég nemzetközi munkára. Ez a fajta munkavégzés biztosítja azt, hogy a jármű szinte folyamatosan úton legyen, hiszen a kamiont felváltva vezeti két kamionsofőr. A hirdetés szövege szerint egy kifejezetten könnyű munkáról van szó, melyre pályakezdő munkavállalók jelentkezését is várják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fuvarok az Európai Unió tagállamait és Angliát érintik, a járatok pedig a győri telephelyről indulnak és oda is érkeznek vissza. A munkarendben a felek megegyezése az irányadó, így a beosztás részleteiről a munkáltatóval kell egyeztetniük az érdeklődőknek.

Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Ugyanaz a szakma, mégis meglepőek a különbségek a különböző sofőrök fizetései között.

A jelentkezés feltételei közé tartozik a C+E kategóriás jogosítvány, GKI igazolvány és az erkölcsi bizonyítvány megléte, emellett szükség van legalább egyéves nemzetközi tapasztalatra is. Ugyanakkor ez utóbbihoz hozzátartozik, hogy ettől a feltételtől a munkáltató eláll, amennyiben a sofőrpár másik tagja rendelkezik ilyen tapasztalattal.

A felsoroltakon túl a cég precíz, pontos munkavégzést és jó együttműködési készséget vár el, ami különösen fontos lehet a páros munkavégzésben. Emelett az angol vagy német nyelv alapszintű ismerete, valamint az ADR igazolvány megléte előny lehet a kiválasztás során.

A fizetést illetően szép kis summára lehet számítani, a jelentkezők 115 eurót, vagy akár 40 ezer forintot is kereshetnek naponta. A hirdetés szerint ez az összeg az alapbért is tartalmazza. A munkáltató emellett céges telefont és megbízható céghátteret ígér.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Pénzcentrum CashTag egyik májusi adásában egy nemzetközi kamionsofőr mesélt a szakma kevésbé ismert oldaláról, és arról, milyen áldozatokat követel a magas fizetés. Elmondása szerint a nemzetközi fuvarozásban a havi nettó egymillió forintos kereset sem számít rendkívülinek, a magas jövedelemért cserébe viszont gyakran havi 25-26 napot kell távol tölteni az otthontól, miközben a sofőröknek számos nehézséggel meg kell küzdeniük.

A megszólaltatott sofőr szerint szakma egyik legnagyobb nehézsége a családi élet háttérbe szorulása. Emellett a sofőröknek a vezetés mellett, a dokumentáció pontos vezetésére és a szigorú szabályok betartására is figyelniük kell, hiszen egyetlen hiba is komoly anyagi következményekkel járhat. A tapasztalt kamionos úgy látja, hogy a munka elsősorban azoknak lehet megfelelő, akik jól viselik az elszigeteltséget, szeretnek vezetni, és vállalják a nomád életmódot.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #karrier #fizetés #bér #sofőr #munka #álláshirdetés #állás #jövedelem #munkaerőpiac #bérek #fizetések #logisztika #fuvarozás #kamionsofőr #kamionos #külföldi munkavállalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:17
21:00
20:32
20:11
20:03
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 19. 17:40 Ütést kapott a magyar tőzsde: a Mol és az OTP rántja mélybe a BUX-ot
október 19. 13:51 Megütötték az eurót, rákapcsolt a dollár: mi történik ma a forint piacán?
október 19. 10:45 Pánik a tőzsdéken: zuhan Európa és Ázsia, de mi történik a forinttal és a BUX-szal?
október 16. 17:33 Valósággal tépik az autórészvényeket a tőzsdéken – Kilőtt a Tesla és a német prémiumgyártók
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.10.19 07:38
Hogyan készüljünk fel a szemészeti vizsgálatra?
A vizsgálat előtt érdemes összegyűjteni a korábbi szemészeti leleteket, a szemüveg vagy kontaktlencs...
coachco  |  2026.10.07 22:03
Vízbiztonságra vágyakozás
Csapvizet isztok? Miért? Miért nem? [...] Bővebben!
laskainelli  |  2026.09.17 11:30
Amikor a gyerekkori minta béklyóvá válik
Nagy kérdés, hogy a legfontosabb döntéseidben valóban a felnőtt, tudatos éned választ, vagy csupán e...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 18.
Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy
2026. október 19.
1,35 milliárdért eladó Keszthely két legendás vízparti szállodája: így néznek ki most a Balaton-part ékkövei
2026. október 19.
Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
2026. október 19.
Hiába hozta haza a Tisza az uniós pénzeket, akadoznak az önkormányzati beruházások: hova lett a pénz?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 19. hétfő
Nándor
43. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eszed megáll: ennyit keres egy stewardess 2026-ban a Ryanairnél és a Wizz Airnél
2
2 hete
Fordulat a december 24-i munkaszüneti nap ügyében: elkaszálták a kezdeményezést, erre készülhetünk 2026-ban
3
1 napja
Tömegével keresi a dolgozókat az Aldi ezekre a helyekre: 6-7 ezer forintos órabért fizetnek, havi 1 millió is simán összejöhet
4
3 hete
Kiderült, hol folytatja pályafutását a Mentőszolgálattól menesztett Győrfi Pál
5
2 hónapja
Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
PÉNZÜGYI KISOKOS
Captive biztosító
nagy ipari és kereskedelmi vállalatok által létrehozott biztosítótársaság, amely általában csak az alapítók biztosítási kockázatait vállalja, s azokat viszontbiztosításba adja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 19. 21:17
Brüsszelnek üzent Magyar Péter és Robert Fico: változást akarnak az orosz energia ügyében
Pénzcentrum  |  2026. október 19. 19:26
Költségvetés 2027: Magyar Péter 30 legfontosabb bejelentése egy helyen – adó, nyugdíj, családtámogatás pontokba szedve
Agrárszektor  |  2026. október 19. 20:36
Durva, mekkorát ment egy traktor a Forma-1-es pályán: ettől leesik az állad