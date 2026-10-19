Napi 40 ezer forintos fizetéssel keres magyar sofőröket ez a cég: kezdők előtt is nyitva áll a lehetőség

Csábító díjazással keres sofőrpárokat egy fuvarozó cég. A munkavégzés az Európai Unión belüli országokat és Angliát érinti, az indulás és az érkezés helyszíne pedig a győri telephely. A vállalat összeszokott és újonnan alakuló párosok jelentkezését is várja, ráadásul kezdő sofőrök előtt is nyitva áll a lehetőség, amennyiben a vele dolgozó kollégája tapasztalt.

Úgynevezett négykezes sofőrpárokat keres egy fuvarzó cég nemzetközi munkára. Ez a fajta munkavégzés biztosítja azt, hogy a jármű szinte folyamatosan úton legyen, hiszen a kamiont felváltva vezeti két kamionsofőr. A hirdetés szövege szerint egy kifejezetten könnyű munkáról van szó, melyre pályakezdő munkavállalók jelentkezését is várják.

A fuvarok az Európai Unió tagállamait és Angliát érintik, a járatok pedig a győri telephelyről indulnak és oda is érkeznek vissza. A munkarendben a felek megegyezése az irányadó, így a beosztás részleteiről a munkáltatóval kell egyeztetniük az érdeklődőknek.

A jelentkezés feltételei közé tartozik a C+E kategóriás jogosítvány, GKI igazolvány és az erkölcsi bizonyítvány megléte, emellett szükség van legalább egyéves nemzetközi tapasztalatra is. Ugyanakkor ez utóbbihoz hozzátartozik, hogy ettől a feltételtől a munkáltató eláll, amennyiben a sofőrpár másik tagja rendelkezik ilyen tapasztalattal.

A felsoroltakon túl a cég precíz, pontos munkavégzést és jó együttműködési készséget vár el, ami különösen fontos lehet a páros munkavégzésben. Emelett az angol vagy német nyelv alapszintű ismerete, valamint az ADR igazolvány megléte előny lehet a kiválasztás során.

A fizetést illetően szép kis summára lehet számítani, a jelentkezők 115 eurót, vagy akár 40 ezer forintot is kereshetnek naponta. A hirdetés szerint ez az összeg az alapbért is tartalmazza. A munkáltató emellett céges telefont és megbízható céghátteret ígér.

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A Pénzcentrum CashTag egyik májusi adásában egy nemzetközi kamionsofőr mesélt a szakma kevésbé ismert oldaláról, és arról, milyen áldozatokat követel a magas fizetés. Elmondása szerint a nemzetközi fuvarozásban a havi nettó egymillió forintos kereset sem számít rendkívülinek, a magas jövedelemért cserébe viszont gyakran havi 25-26 napot kell távol tölteni az otthontól, miközben a sofőröknek számos nehézséggel meg kell küzdeniük.

A megszólaltatott sofőr szerint szakma egyik legnagyobb nehézsége a családi élet háttérbe szorulása. Emellett a sofőröknek a vezetés mellett, a dokumentáció pontos vezetésére és a szigorú szabályok betartására is figyelniük kell, hiszen egyetlen hiba is komoly anyagi következményekkel járhat. A tapasztalt kamionos úgy látja, hogy a munka elsősorban azoknak lehet megfelelő, akik jól viselik az elszigeteltséget, szeretnek vezetni, és vállalják a nomád életmódot.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.