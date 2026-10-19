Hiába hozta haza a Tisza az uniós pénzeket, akadoznak az önkormányzati beruházások: hova lett a pénz?

Hiába ítélték meg az uniós támogatásokat, több magyarországi önkormányzati beruházás megvalósítása ütközhet nehézségekbe. A gondot elsősorban a fejlesztések előkészítése, tényleges elindítása és finanszírozása jelenti. A Régiók és Városok Európai Hetén, Brüsszelben tartott háttérbeszélgetésen elhangzottak szerint a TOP Plusz programban jelentős különbség lehet a papíron lekötött források és a beruházások tényleges előrehaladása között.

Az Európai Bizottság 2026-os, Magyarországnak szóló országspecifikus ajánlása kimondja, hogy a magyar kohéziós programok végrehajtása a projektek kiválasztása és a kifizetések tekintetében elmarad az uniós átlagtól. A támogatások előrehaladását többféle mutatóval lehet mérni, ezek viszont nem feltétlenül ugyanazt mutatják. Más ugyanis a megítélt támogatások összege, a megkötött szerződések értéke és a ténylegesen megvalósult beruházások aránya.

Az uniós támogatások felhasználásáról szóló beszámolókban rendszerint kiemelt figyelmet kap, hogy egy-egy program keretében mekkora összeget ítéltek meg, hány pályázat kapott támogatást, illetve milyen arányban kötöttek már szerződést a kedvezményezettekkel. Ezek a számok önmagukban azonban nem mutatják meg, hogy a beruházásokból mennyi valósult meg ténylegesen. Egy támogatási döntés nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott településen már megkezdődött az építkezés, elkészültek a szükséges tervek, vagy rendelkezésre áll minden feltétel a projekt végrehajtásához.

Éppen erre az ellentmondásra hívták fel a figyelmet a 2026. október 12. és 14. között Brüsszelben megrendezett Régiók és Városok Európai Hetéhez kapcsolódó egyik háttérbeszélgetésen. Az elhangzottak alapján a magyarországi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) esetében a támogatási döntések és a beruházások tényleges előrehaladása között akár számottevő különbségek lehetnek.

A támogatási döntés kontra elkészült beruházás

A probléma súlyát jól mutatja az Európai Bizottság 2026. júniusában közzétett, Magyarországról szóló országjelentése. A dokumentum szerint a 2021-2027-es uniós költségvetési időszakban Magyarország számára 19,6 milliárd euró kohéziós támogatás áll rendelkezésre, amely a hazai társfinanszírozással együtt 24,3 milliárd eurós fejlesztési keretet jelent.

Ez a 2024-es magyar GDP 9,5 százalékának felel meg, vagyis az uniós kohéziós politika máig az ország egyik legfontosabb közberuházási forrása. A 19,6 milliárd eurós összeg ugyanakkor már a korábban elveszített uniós forrásokkal csökkentett keret: Magyarország eredetileg 21,7 milliárd euró kohéziós támogatásra számíthatott, ám a jogállamisági feltételességi eljárás következtében 2024 és 2025 végén összesen mintegy 2,12 milliárd eurót veszített el.

Az Európai Bizottság jelentése szerint 2026 márciusáig a rendelkezésre álló keret 58,8 százalékának megfelelő értékben választottak ki támogatandó projekteket. Ez országos, valamennyi érintett kohéziós programra vonatkozó adat, és ami nem kizárólag a TOP Plusz teljesítményét mutatja. Ráadásul a projektek kiválasztása nem azonos a tényleges megvalósítással vagy a kifizetésekkel.

Az Európai Bizottság Cohesion Open Data adatbázisa külön kezeli a tervezett forrásokat, a kiválasztott projektekre lekötött összegeket és a kedvezményezettek által jelentett kiadásokat. A brüsszeli háttérbeszélgetésen elhangzottak szerint a TOP Plusz esetében a támogatási kötelezettségvállalások előrehaladása kedvezőbb képet mutathat, mint a beruházások tényleges állapota. Tehát számos önkormányzat már rendelkezik támogatási döntéssel, a projektek előkészítése vagy kivitelezése azonban még nem jutott el a megfelelő szakaszba.

Miért késlekedhetnek az önkormányzati fejlesztések?

Az önkormányzati beruházások megvalósításához a támogatás elnyerése mellett számos feltételnek kell teljesülnie. Többek között:

a településeknek gondoskodniuk kell a megfelelő tervek elkészítéséről,

az engedélyek beszerzéséről,

a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról,

a kivitelezés megszervezéséről és

a projektek pénzügyi elszámolásáról.

A brüsszeli háttérbeszélgetésen három visszatérő problémát azonosítottak: a projekt-előkészítési kapacitások hiányát, a megvalósításhoz szükséges szakmai és szervezeti erőforrások szűkösségét, valamint a finanszírozási nehézségeket.

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Ezek főként a kisebb önkormányzatok számára jelenthetnek igazi kihívást. Egy nagyobb beruházás előkészítése olyan műszaki, jogi és pénzügyi szakértelmet igényel, amely nem minden településen áll rendelkezésre saját szervezeten belül. Külső szakértők bevonása ugyan megoldást jelenthet, de ennek komoly költsége lehet, miközben a projekt előkészítése és tényleges elindítása között hosszabb idő telhet el. A TOP Plusz keretében ráadásul rendkívül eltérő jellegű fejlesztések valósulhatnak meg, hiszen a program többek között önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését, belterületi utak fejlesztését, egészségügyi és szociális intézmények felújítását, valamint városrehabilitációs beruházásokat támogat.

A háttérbeszélgetés alapján a nehézségek nem a támogatási rendszer egyetlen pontján jelentkeznek. Egyes projektek már az előkészítés során elakadhatnak, másoknál a kivitelezés elindítása okozhat problémát. Úgy tűnik, az is előfordulhat, hogy a támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztés feltételei időközben változnak meg, ezért kell módosítani a terveket vagy épp a megvalósítás ütemezését.

Jelentős elakadások és átcsoportosítások

A háttérbeszélgetésen megtudtuk, hogy a program végrehajtásáért felelős szereplők egyedileg is vizsgálják azokat a projekteket, amelyeknél jelentős elakadások tapasztalhatók. Az elhangzottak alapján ilyenkor azt próbálják feltárni, hogy a beruházás megvalósítása reálisan várható-e, illetve milyen beavatkozással lehetne elhárítani az akadályokat. Ha egy projektről az derül ki, hogy belátható időn belül nem valósítható meg, felmerülhet a támogatás megszüntetése és a forrás másik fejlesztéshez történő átcsoportosítása.

A tartaléklistán szereplő önkormányzatoknak eközben megfelelően előkészített projektekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy a felszabaduló forrásokat időben fel tudják használni. És a tartaléklistás települések pénzügyi helyzete miatt ez sem feltétlenül biztosított. Így ha egy elakadt beruházástól megvonják a támogatást, és nincs helyette megfelelően előkészített, gyorsan elindítható projekt, úgy a források felhasználása tovább csúszhat. Arról azonban nem találtunk ellenőrizhető, országos adatot arról, pontosan hány TOP Plusz-projekt kerülhetett ilyen helyzetbe, illetve hány esetben vontak vissza támogatást.

Késlekednek a lakhatási fejlesztések

A brüsszeli háttérbeszélgetésen a budapesti uniós finanszírozású lakhatási és szociális fejlesztések előkészítésének nehézségei is szóba kerültek. Az elhangzottak szerint egyes felhívások kidolgozása hosszabb ideje zajlik, és a tervek a további egyeztetések során még jelentősen változhatnak. A tervezett beavatkozások között olyan fejlesztések kerülhetnek szóba, amelyek hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz jutását segítenék, illetve használaton kívüli önkormányzati ingatlanok újrahasznosításával hoznának létre szociális bérlakásokat. Ezzekkel kapcsolatban azonban sok még a bizonytalanság.

Tény azonban, hogy a 2021-2027-es uniós költségvetési időszakhoz tartozó támogatások felhasználása határidőkhöz kötött. Bár a projektek megvalósítására és elszámolására a programozási időszak lezárulta után is van lehetőség, a rendelkezésre álló idő nem korlátlan.

Az elakadások ráadásul egy olyan időszakban jelentkeznek, amikor Magyarország már jelentős kohéziós forrásoktól esett el. Az Európai Bizottság hivatalos tájékoztatása szerint a jogállamisági feltételességi eljárás keretében felfüggesztett összegekből 2024 végéig 1,04 milliárd, 2025 végéig pedig további 1,08 milliárd euró veszett el.