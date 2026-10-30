A V4-ek közelednek egymáshoz, keresik az együttműködés új lehetőségeit, ami növelné súlyukat, javítaná érdekérvényesítő képességüket, befolyásukat az EU döntéshozatalában.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 30.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. október 30., péntek.
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Deviza árfolyam
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USD: 326.8 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 42750 Ft
MOL: 5050 Ft
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Országos középtávú előrejelzés
2026.10.31: Többnyire erősen felhős, helyenként tartósabban borult lesz az ég. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 8 fok között, a szélcsendes, derült helyeken pár fokkal hűvösebben alakul. Kora délután 9, 15 fok valószínű.
2026.11.01: Inkább erősen felhős vagy borult időre van kilátás, de lehetnek időszakosan naposabb területek is. Elszórtan eső, zápor - nagyobb eséllyel a délnyugati országrészben - előfordulhat. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 6 fok között alakul, de a derült, szélcsendes részeken kissé hűvösebb lehet az idő. Kora délután 8, 14 fok valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.30. péntek éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatásra nem kell számítaniuk az arra érzékenyeknek. (2026.10.30)
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A spanyol vasúti baleseteket vizsgáló bizottság (CIAF) 74-re emelte az urdai vasúti szerencsétlenségben meghaltak számát csütörtök délután közzétett jelentésében.
Mesterséges vízpótlás nélkül a század végére akár három különálló medencére is szakadhat a Balaton
Történelmi megállapodást kötött Vitézy Dávid: szupervonatok köthetik össze Magyarországot a környező fővárosokkal
Újabb lendületet kaphatnak a Magyarországot Csehországgal és a régió többi országával összekötő vasúti fejlesztések.
Rengeteg pénzről döntött a kormány tegnap este: több milliárd forint többletforráshoz jut Vitézy Dávid minisztériuma
A kormány legújabb döntései nyomán több milliárd forintos többletforráshoz jut a közlekedési ágazat.
A Pénzcentrum 2026. október 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Több csomópontban is forgalomkorlátozásra kell számítani november 2-án és 3-án az M0-s autóúton és az M2-es autópályán.
Rekordközeli nyári forgalmat hozott Budapest: a szállodák vendégszáma közel 10 százalékkal nőtt, az árak is emelkedtek.
Megszólalt a Ryanair: egyelőre nem látszanak az európai zavargások a forgalomban, sokan így is utazni akarnak
Miközben egyes piaci szereplők szerint már érződik az európai tüntetések és zavargások hatása az utazási kedven, a Ryanair egészen mást lát.
Nyolc új útvonallal bővíti budapesti kínálatát a Ryanair a 2026-os téli menetrendben.
A vendégek száma 3,3, a vendégéjszakáké 1,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
A Pénzcentrum 2026. október 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán még 16 fok is lehet, de hétvégétől jelentős lehűlés jöhet, a jövő héten pedig akár hó is hullhat.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
A szakkiállítások nem haltak meg, csak teljesen más szerepük lett.
Gyökeres változás jön a fővárosi tömegközlekedésben: teljes átalakulás előtt a közlekedésszervező cég
Nyilvánosságra került a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) átalakításáról szóló szerződéstervezet
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A Duna medrébe quadokkal behajtó ismeretlenek ellen tett feljelentést a Fővárosi Vízművek Zrt.
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul
A MÁV-Volán-csoport összesen 355 új autóbusz – 105 emeletes távolsági és 250 csuklós jármű – beszerzésére ír ki tendereket a következő napokban.
Forrnak az indulatok Európában: egyre több városban robban ki a lakhatási válság, az Airbnb is célkeresztbe került
Európa több nagyvárosában is utcára vitte az embereket a lakhatási válság: helyenként rendbontások jelezték, hogy a megfizethető albérletek eltűnése márpolitikai kérdés.
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A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
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Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
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Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.