Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 30.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. október 30., péntek.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.10.31: Többnyire erősen felhős, helyenként tartósabban borult lesz az ég. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 8 fok között, a szélcsendes, derült helyeken pár fokkal hűvösebben alakul. Kora délután 9, 15 fok valószínű.

2026.11.01: Inkább erősen felhős vagy borult időre van kilátás, de lehetnek időszakosan naposabb területek is. Elszórtan eső, zápor - nagyobb eséllyel a délnyugati országrészben - előfordulhat. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 6 fok között alakul, de a derült, szélcsendes részeken kissé hűvösebb lehet az idő. Kora délután 8, 14 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.30. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatásra nem kell számítaniuk az arra érzékenyeknek. (2026.10.30)

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