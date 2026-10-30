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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 30.)
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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 30.)

Pénzcentrum
2026. október 30. 07:45 2 perc

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. október 30., péntek.

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CHF: 397.4 Ft
GBP: 437.95 Ft
USD: 326.8 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 42750 Ft
MOL: 5050 Ft
RICHTER: 13100 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.31: Többnyire erősen felhős, helyenként tartósabban borult lesz az ég. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 8 fok között, a szélcsendes, derült helyeken pár fokkal hűvösebben alakul. Kora délután 9, 15 fok valószínű.

2026.11.01: Inkább erősen felhős vagy borult időre van kilátás, de lehetnek időszakosan naposabb területek is. Elszórtan eső, zápor - nagyobb eséllyel a délnyugati országrészben - előfordulhat. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 6 fok között alakul, de a derült, szélcsendes részeken kissé hűvösebb lehet az idő. Kora délután 8, 14 fok valószínű.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.10.30. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatásra nem kell számítaniuk az arra érzékenyeknek. (2026.10.30)

Akciók

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