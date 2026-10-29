Többségében emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken, és a magyar részvénypiac is erősödik.
Megtorpant a forint szárnyalása: Trump hírére ugrott az árfolyam, miközben robbant az EKB-bomba
Délelőtt erősödött, majd kora délutánra megállt a forint lendülete csütörtökön, az euró jegyzése 366, a dolláré 328,5 forint körül ingadozott. A piac az iráni konfliktussal kapcsolatos hírekre reagált, miközben a befektetők az Európai Központi Bank kamatdöntésére és az amerikai makroadatokra vártak. Itthon rekordexportról érkezett adat, az EKB pedig bejelentette Christine Lagarde februári távozását.
A reggeli 367 forintról délelőtt 366-ig csökkent az euró árfolyama, a dollár jegyzése pedig 329,4-ről 328,5 forint közelébe süllyedt. Kora délutánra megállt a magyar deviza erősödése, és e szintek körül ingadoztak a kurzusok. Az euróval szemben így továbbra is a közelmúltban jellemző 360–370 forintos sávban mozgott a forint.
A délelőtti erősödésnek azok a hírek adtak lendületet, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök a tervezett fegyveres csapások helyett diplomáciai úton is hajlandó lehet rendezni az iráni konfliktust. A hírek megjelenése után mindkét deviza jegyzése mintegy fél forinttal esett, az euróé átmenetileg 366,3, a dolláré 328,8 forintra.
A forint szerda este még alig reagált arra, hogy a Fed változatlanul hagyta az irányadó kamatot. A dollár jegyzése aznap a 330 forintos szintet is elérte, amire április óta nem volt példa. Csütörtökön az EKB kamatdöntése, az amerikai GDP- és inflációs adatok, valamint a közel-keleti fejlemények és az energiaárak alakulása hozhatnak újabb mozgásokat.
A Fed után sem múlt el a dollár támasza
A szerdai amerikai kamatdöntést enyhe dollárgyengülés követte, az ING közgazdászai szerint azonban a jegybank üzenete összességében továbbra is a szigorú monetáris politika fenntartását jelezte. Kevin Warsh Fed-elnök hangsúlyozta az árstabilitás iránti elkötelezettségét, miközben magas inflációról és erőteljes gazdasági növekedésről beszélt.
A Fed nem adott egyértelmű jelzést a decemberi kamatemelésre, de annak lehetősége továbbra is napirenden van. A piac 21 bázispontos szigorítást árazott decemberre. Beth Hammack és Lisa Cook már a mostani ülésen is kamatemelést támogatott.
Az ING szerint önmagában a döntés nem indokol tartósabb dollárgyengülést, a csütörtöki adatok pedig akár mérsékelt erősödést is hozhatnak. Az energia- és élelmiszerárakat kiszűrő mag PCE-árindex szeptemberben havi 0,3 százalékkal emelkedhetett. A bank a harmadik negyedéves amerikai GDP-nél évesített negyedéves alapon 3,4 százalékos növekedést vár, szemben a 3,2 százalékos piaci konszenzussal. Ezek az adatok kora délután még nem álltak rendelkezésre.
Februárban távozik Lagarde az EKB éléről
Az Európai Központi Bank csütörtökön megerősítette, hogy Christine Lagarde 2027. február 7-én leköszön az elnöki tisztségről. A jegybankelnök az októberi kamatdöntés kihirdetése előtt tájékoztatta a Kormányzótanácsot a pontos időpontról. Ezzel közel kilenc hónappal mandátumának október végi lejárta előtt távozik.
Utódját az Európai Tanács nevezi ki. A két fő esélyes a holland Klaas Knot és a Nemzetközi Fizetések Bankját (BIS) vezető spanyol Pablo Hernández de Cos. A korábbi értesülések szerint Franciaország Knotot támogatná, cserébe azért, hogy az EKB vezető közgazdászi posztjára francia jelölt kerüljön. Megállapodásról azonban egyelőre nincs szó.
Az utódlást különösen fontossá teszi, hogy 2027-ben a hattagú igazgatóság három tisztsége is megüresedik. Isabel Schnabel januárban az IMF-hez távozik, Philip Lane vezető közgazdász megbízatása pedig szintén jövőre jár le.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
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A vezetőváltás az inflációs nyomás ismételt erősödésének időszakára esik. A magas energiaárak és a geopolitikai bizonytalanság mellett az EKB idén már kétszer emelt kamatot, a piac pedig további határozott monetáris szigorításra számít.
Rekordot döntött a magyar export
Kedvező hazai adat érkezett csütörtök reggel a külkereskedelemről. Szeptemberben a kivitel értéke történelmi csúcsra, 16,2 milliárd euróra emelkedett, miközben a behozatal 15,3 milliárd eurót tett ki. A külkereskedelmi többlet 907 millió euró volt.
Az augusztusi egyenleget is jelentősen felfelé módosította a KSH. A korábban közölt, csaknem 500 millió eurós hiány helyett 46 millió eurós szufficit alakult ki, ami kedvezőbb képet ad a harmadik negyedévről.
Szeptemberben az export volumene 4,6, az importé 5,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A kivitel növekedését elsősorban a gépek és szállítóeszközök támogatták, amelyek exportvolumene 9,9 százalékkal bővült. Az első kilenc hónap külkereskedelmi többlete ugyanakkor 6,3 milliárd euró volt, elmaradva az egy évvel korábbi 7,2 milliárdtól.
Pénteken derül ki, mire volt elég az ipar javulása
A következő fontos hazai adat péntek reggel érkezik, amikor a KSH közzéteszi a harmadik negyedéves előzetes GDP-számokat. Az elemzők éves összevetésben a második negyedévi 1,7 százalékhoz hasonló növekedést várnak, ez azonban a bázishatás miatt a negyedéves dinamika lassulását jelentheti. A második negyedév 0,5 százalékos bővülése után akár stagnálásközeli teljesítmény is elképzelhető.
Az ipar javulása támogathatta a gazdaságot, az aszály miatt gyenge mezőgazdaság és az ingadozó építőipari teljesítmény viszont visszahúzó erőt jelenthetett. A lakossági fogyasztás továbbra is fontos hajtóerő maradhatott, de a választások előtti transzferek hatásának kifutásával mérséklődhetett a lendülete.
Az elemzők 2026 egészére mintegy 1,8 százalékos növekedést várnak, 2027-re pedig jellemzően 2–3 százalékos bővülést jeleznek előre. A jövő évi fiskális kiigazítás összhatását többen mérsékeltnek vagy semlegesnek ítélik. Az uniós források és az alacsonyabb jövedelműek támogatása élénkítheti a keresletet, míg a magasabb vállalati adóterhek és az állami kiadások visszafogása fékezheti a növekedést.
Mérsékelt emelkedést mutattak az európai és az amerikai részvénypiacok szerdán késő délután.
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