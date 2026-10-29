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Drámai forgatókönyv: kutatók szerint 3 részre szakadhat a Balaton

Pénzcentrum
2026. október 29. 20:02 2 perc

Egy október elején Tihanyban megrendezett konferencián bemutatott klímamodell szerint mesterséges vízpótlás nélkül a század végére akár három különálló medencére is szakadhat a Balaton. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a drasztikus vízszintcsökkenés elkerülése, valamint a tó ökológiai egyensúlyának megőrzése érdekében elengedhetetlen a természetalapú megoldások alkalmazása és a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás.

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Fülöp Bence vízépítő mérnök előadásában a tavat egy olyan rendkívül összetett rendszerként mutatta be, amelyben a hidrológiai és ökológiai folyamatok szorosan összefüggenek a klímaváltozással, valamint a társadalmi-gazdasági tényezőkkel. A bemutatott 2024-es modell alapján, amennyiben a kedvezőtlen, RCP8.5-ös klímaforgatókönyv valósul meg, a század utolsó harmadára drámaian megromolhat a tó vízmérlege. Mínusz kétméteres vízállás esetén a jelenleg ismert, egységes nyílt vízfelület három nagyobb, egymástól elkülönülő medencére húzódna vissza. Bár a kutatás valószínűségi modellezésen alapul, egyértelműen rávilágít arra, hogy a tó jelenlegi kiterjedése a jövőben csak jelentős, végül pedig folyamatosan működő vízpótlással tartható fenn, jóllehet a vízszintingadozás még így sem küszöbölhető ki teljesen.

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Az alacsony vízállás és az aszály hatásai már idén nyáron is látványosak voltak. Június közepe és augusztus vége között a Balaton 34 centimétert apadt, a vízmérce 77-ről 43 centiméterre esett vissza. Bár a tihanyi Belső-tó különálló hidrológiai rendszert alkot – így állapotából nem lehet egyenesen a Balaton sorsára következtetni –, ott is drasztikus vízszintcsökkenést tapasztaltak a nyár folyamán. A hatalmas mederrészek kiszáradása és a tömeges halpusztulás jól szemléltette a tartós vízhiány súlyos következményeit - közölte a veol.hu.

A szakember kitért arra is, hogy a térségben zajló beruházások és a túlzott beépítés felerősítik a klímaváltozás amúgy is káros folyamatait. A gyorsuló felmelegedéshez és a változó vízháztartáshoz nem elegendő kizárólag műszaki megoldásokkal alkalmazkodni, a természet megőrzése és a zöldterületek védelme is kulcsfontosságú. Erre már helyi szinten is láthatók kezdeményezések. Balatonalmádiban az önkormányzat a nyári, kritikus vízhiány idején vízvisszatartási projektekbe kezdett, míg Balatonfüreden a lakosság a zöldterületek beépítése és a vízhálózat túlterhelése ellen emelte fel a hangját.

A kutatás legfőbb üzenete, hogy a jövőben nem egyetlen, ma ideálisnak tartott vízszint görcsös fenntartására kell berendezkedni, hanem a változásokhoz való alkalmazkodóképességet kell növelni. A tét óriási, hiszen ha a térség nem készül fel időben, a Balaton arculata alapjaiban változhat meg, ami soha nem látott következményekkel járna a turizmusra, a helyi gazdaságra és magára az ökoszisztémára nézve.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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