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A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
Gazdaság

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

PR
2026. október 26. 05:00 3 perc

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Gránit Bank és a Gondoskodás Egészségpénztár között 2026 januárjában létrejött stratégiai megállapodás egyik eredményeként a Gránit app új funkcióval bővült: az ügyfelek mostantól a mindennapi bankoláshoz használt felületről nyithatják meg és kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Az egészségpénztári számlaegyenleg bármikor megtekinthető, akár közvetlen befizetés is kezdeményezhető vagy rendszeres befizetés is beállítható. Az egészségpénztári belépés is egyszerűbb: a Gránit Bank azonosítási folyamatán keresztül lehet csatlakozni a Pénztárhoz. A lehetőség a Gránit Bank meglévő és új ügyfelei számára egyaránt elérhető.

Az akár évi 150 ezer forintos adó-visszatérítés mellett a váratlan egészségügyi kiadásokra való felkészülés is az egészségpénztári tagság fontos vonzereje – derül ki a Gránit Bank és az NRC 2026 nyarán készült közös, reprezentatív kutatásából.

Az egészségpénztári számlán gyűjtött összegből többek között gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, szűrővizsgálatok, szemüveg és magánorvosi, fogászati kezelések is fizethetők, valamint meghatározott feltételekkel és összeghatárig a lakáscélú jelzáloghitel törlesztése is támogatható.

Az egészséges élet és az okos pénzügyek kéz a kézben járnak. Ha könnyen átlátjuk a pénzügyeinket, és van tartalékunk, az mérsékelheti a mindennapi stresszt, és biztosabb hátteret adhat az egészségünkről való gondoskodáshoz is. A Gránit Banknál olyan megoldásokkal támogatjuk ügyfeleink jóllétét és pénzügyi biztonságát, amelyekkel a napi ügyintézés mellett a jövőjükről is egyszerűbben gondoskodhatnak” – fogalmazott Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A felmérés[1] adatai szerint a hazai banki ügyfelek közel 20 százaléka egészségpénztári tag. Az egészségpénztári megtakarítás az állampapírok és a megtakarítási számlák mellett az egyik legelterjedtebb és leginkább biztonságosnak tartott megtakarítási forma.

A belépést még csak tervezők 43 százaléka az szja-visszatérítést jelölte meg a tagság mellett szóló fontos érvként, közel harmaduk a gyorsabban elérhető magánorvosi ellátást is említette, míg 18 százalékuk a lakáshitel-törlesztés támogatását találta vonzónak. A későbbi kiadásokra való tartalékképzés szintén fontos szempontként jelent meg.

„Hiszünk abban, hogy az egészségünkbe megéri befektetni, és az ehhez vezető utat a lehető legegyszerűbbé kell tennünk. A Gondoskodás Egészségpénztár és a Gránit Bank együttműködésével olyan korszerű digitális megoldásokat kínálunk, amelyek megkönnyítik az öngondoskodás első lépéseit és a mindennapi ügyintézést is. A Gránit appon keresztül elérhető egyszerű belépési folyamat és az egészségpénztári egyenleg nyomon követése közös törekvésünket szolgálja: hogy az egészségtudatos pénzügyi tervezés könnyen elérhető, természetes része legyen a mindennapoknak.” – mondta Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke.

Az egészségpénztári befizetések után a jogszabályi feltételek teljesülése esetén 20 százalékos, évente legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítés vehető igénybe, amely a pénztári számlát gyarapítja.


[1] Az NRC és a Gránit Bank Nyrt. reprezentatív kutatása, 2026. augusztus

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#gazdaság #gránit bank

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