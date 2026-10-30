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Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Brutálisat erősödött a forint árfolyama: ismét egyre közelebb az álomhatár

Pénzcentrum
2026. október 30. 12:01 2 perc

A múlt heti gyengélkedés után jelentősen erősödött a forint a vezető devizákkal szemben, miközben a hazai gazdaság a vártnál gyengébb, mindössze 0,1 százalékos harmadik negyedéves növekedést produkált. Európa vezető gazdaságai vegyes képet mutattak, hiszen Németország hosszú idő után újra dinamikusan bővült, a francia gazdaság viszont váratlanul zsugorodott. A nemzetközi piacokon a magas olajárak, az amerikai–iráni konfliktus gazdasági utóhatásai, valamint a mesterségesintelligencia-szektor gyengélkedése formálják a befektetői hangulatot. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

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Az elmúlt időszak turbulens nemzetközi eseményei és az új költségvetés bemutatása miatt gyengélkedő magyar fizetőeszköz az utóbbi napokban jelentős lendületet vett. Péntek reggelre az euró jegyzése 365 és 366 forint között stabilizálódott, a dollárral szemben pedig a 327-es szint alá is benézett az árfolyam, miután az európai makroadatok sem mozdították ki a piacot az oldalazásból.

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Eközben a reálgazdaságból kiábrándító adatok érkeztek, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal péntek reggeli közlése szerint a hazai GDP a harmadik negyedévben csupán 0,1 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, éves alapon pedig 1,5 százalékos volt a növekedés. Bár a részletes számok még nem ismertek, az elemzői várakozásokat alulmúló teljesítményt szinte biztosan a mezőgazdaság gyenge eredménye húzta le.

Az euróövezet gazdasága összességében 0,2 százalékkal növekedhetett a harmadik negyedévben, ám a tagállamok teljesítménye rendkívül megosztott a magas finanszírozási költségek és az erős infláció árnyékában. Németország gazdasága négy éve nem látott ütemben, 1 százalék felett bővült, és Spanyolország is növekedni tudott.

Ezzel szemben Olaszország stagnált, a francia gazdaság pedig a beruházások és az export visszaesése miatt váratlanul zsugorodott. Az eurózóna második legnagyobb gazdaságát a megugró hitelköltségek mellett a belpolitikai és költségvetési bizonytalanság, valamint a gyakran erőszakba torkolló tüntetések is hátráltatják.

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A nemzetközi piacokon a befektetők az európai inflációs mutatókra és az amerikai konjunktúraadatokra fókuszálnak. Az olajárak továbbra is magas szinten ragadtak, az államkötvényhozamok azonban a mesterségesintelligencia-szektor gyengélkedése miatt némileg mérséklődtek. Ázsiában a japán jen elveszítette korábbi nyereségét a dollárral szemben, miután a japán jegybank a várakozásoknak megfelelően nem emelt az irányadó kamaton.

Bár Ueda Kazuo jegybankelnök nem zárta ki a jövőbeli szigorítást, a piacokat meglepte a jegybanki eszközértékesítések felgyorsítása, ami a tőzsdéken is esést hozott. Emellett a tokiói kormány bejelentette, hogy decembertől fokozatosan kivezeti azokat az üzemanyagár-támogatásokat, amelyek eddig megvédték a lakosságot az amerikai–iráni háború okozta drágulástól. A megnövekedett autózási költségeket a rezsikedvezmények előrehozásával igyekeznek majd ellensúlyozni a háztartások számára.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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