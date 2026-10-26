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Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
A magyar fogyasztóknak a termékek íze és ára mellett egyre fontosabb az is, hogy ki áll a gyártási folyamat mögött. A hazai piacon elérhető Sun Yan instant tésztákat a balti régió egyik legnagyobb és legmodernebb élelmiszeripari vállalata, a litván Kauno grūdai készíti.
A több mint 30 éves múltra visszatekintő vállalat Európa egyik legjelentősebb instant tésztagyártója, a teljes kontinens termelésének közel 15%-át adja. Szoros együttműködésben dolgoznak a legnagyobb európai kiskereskedelmi láncokkal, amelyek számára saját márkás (private label) és kereskedelmi márkás termékeket egyaránt gyártanak. Évente mintegy 500 millió egység (300 millió poharas és 200 millió zacskós) tésztát állítanak elő, és ennek 96%-át a világ közel 50 országába exportálják.
A kiskereskedelmi láncoknak az ellátás biztonsága is kulcsfontosságú
Napjainkban a partnereknek a végtermék mellett az ellátás biztonsága, a gyártói kapacitás és a rugalmasság is döntő tényező. A Kauno grūdai nemcsak termékeket kínál, hanem a kategóriák bővítésére törekszik: elemzi a fogyasztói szokásokat, új recepteket hoz létre, és gyorsan reagál a változó keresletre. Gyártási eljárásai megfelelnek a legszigorúbb EU-s élelmiszer-biztonsági előírásoknak, kiemelt figyelmet fordítva a nyersanyagok nyomon követhetőségére és a teljes ellátási lánc szakszerű kezelésére.
Andrius Pranckevičius, a Kauno grūdai vezérigazgatója kiemelte:
A fogyasztók és a láncok ma már a jó ízek mellett stabil szállítást és a legmagasabb minőségi szabványokat várják el. Észak-Európában működő gyártóként, erős piaci pozícióval és szakszerűen irányított ellátási lánccal képesek vagyunk rugalmasan alkalmazkodni a különböző igényekhez. Ezek az elvek vezetnek minket a magyar piacon is, ahol arra törekszünk, hogy tartós és megbízható partnerré váljunk.
Magyarország: stratégiai piac, ahol számít az íz és a választék
Magyarország a vállalat számára stratégiai fontosságú terület, mivel a hazai fogyasztók egyre élénkebben érdeklődnek az ázsiai konyha ízei iránt. A márka hazai disztribúcióját végző Foodnet Zrt. kereskedelmi vezetője, Balázsovics Sándor úgy látja, hogy a kiskereskedelmi láncok és a fogyasztók egyre nagyobb figyelmet szentelnek a termékek eredetének és a gyártó hátterének.
Fontosnak tartottuk, hogy olyan partnerrel működjünk együtt, amely a legmagasabb minőség mellett a stabil ellátást is garantálja. A Kauno grūdai komoly nemzetközi tapasztalata további biztonságot és megbízhatóságot nyújt mind a kereskedelmi partnereknek, mind a magyar fogyasztóknak
– nyilatkozta Balázsovics Sándor, hozzátéve, hogy a gyártó kapacitása és rugalmassága tökéletes alapot teremt a Sun Yan márka következetes hazai építéséhez.
A klasszikustól a prémium ázsiai ízekig
A Sun Yan termékcsaládban az ázsiai ízek kedvelői a lágyabb aromáktól a kifejezetten csípősig, a klasszikus termékektől a karakteresebb, szószokkal kiegészített prémium vonalig mindent megtalálnak. A vállalat kompetenciája ráadásul az instant levesekre, ragukra és kásákra is kiterjed. A folyamatos technológiai beruházások és receptfejlesztések lehetővé teszik számukra, hogy kövessék a globális trendeket, és naprakész újdonságokat ajánljanak a partnereiknek.
A Kauno grūdai vállalatról
A Kauno grūdai az Akola Group tagja, amely a balti régió egyik legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatcsoportja. A csoport a teljes élelmiszergyártási láncot lefedi a nyersanyagoktól a végtermékekig. A vállalat több mint 1370 munkavállalót foglalkoztat, nyolc gyártóegységben működik, és a legutóbbi pénzügyi évben az értékesítési árbevétele elérte a 383 millió eurót.
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