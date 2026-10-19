1,35 milliárdért eladó Keszthely két legendás vízparti szállodája: így néznek ki most a Balaton-part ékkövei

Tűzvész, csőd, kerítőhistóriák és még kínzókamraként is szolgáló pince: Keszthely két ikonikus balatoni szállójának múltja jóval kalandosabb, mint gondolnánk. A több mint 130 éves Hullám és a szomszédos Balaton Szálló többször is a pusztulás szélére került, de a helyiek újra és újra kiálltak értük. Most ismét új gazdát keresnek: a Hullámot 900 millió, a Balaton Szállót 450 millió forintért hirdetik. (Vagyis ki tudja: az Ingatlan.com-on jelenleg is futó hirdetés fejlécében 350 millió, a leírásban viszont 450 millió forint szerepel.) A két ikonikus keszthelyi szálloda korábban Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető érdekeltségi körökhöz is kapcsolódott.

Eladó Keszthely két emblematikus, a Monarchia korát idéző vízparti szállodája. A Hullám és a Balaton Szálló egykor a város balatoni turizmusának meghatározó helyszíne volt, ma azonban mindkét épület felújításra vár. Az ingatlan.com hirdetései szerint a két ingatlan együtt 1,35 milliárd forintért kerülhet új tulajdonoshoz. A Balaton Szálló hirdetésében még egy, a 2008-as tűzesetet megörökítő fotó is szerepel: a tetőszerkezet akkor súlyosan megrongálódott - azóta áll üresen a kultikus kastélyszálló.

A Hullám eredetileg vendéglőnek épült

A két épület története a 19. század végére nyúlik vissza, amikor Keszthely vezetése a Balaton-part fejlesztésével igyekezett fellendíteni a város turizmusát. A tóparti terület korábban a Festetics család birtokában volt, a későbbi fejlesztésekhez pedig a mocsaras, nádas részeket is feltöltötték. A TörRetro blog történeti összefoglalója szerint a Hullámot eredetileg nem szállodának, hanem vendéglőnek építették. Schadl János tervei alapján 1893 májusában tették le az alapkövét, a létesítményt pedig Strausz Miksa vállalkozó nyitotta meg 1894. május 6-án.

Keszthelyen a Hullám és a Balaton szálloda. 1908. Fortepan. Fotó adományozó: Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége

Az épület nevét is a keszthelyiek választották ki: 1893-ban a Keszthelyi Hírlap pályázatot hirdetett. A javaslatok között a tréfásabb elnevezések sem hiányoztak, felmerült például a Kényszer kocsma, az Utolsó fillér és a Pletykafészek is. Végül Papp Sándor indítványára a Hullám név mellett döntöttek. A vendéglő gyorsan népszerű lett, a néhány kiadható szoba hamar kevésnek bizonyult, ezért 1895-ben a szomszédos Balaton Szálló is felépült. A Hullám jellegzetes tornyai is a korai években kerültek az épületre.

Az I. Világháborút követően, a tanácsköztársaság idején a Hullám pincéit pár hétig kínzókamrának is használták a vörösök, de ez nem akadályozta meg a helyi városvezetést abban, hogy a helyzet nyugodtabbá válásával ismét felújítsák a két épületet. 1921-ben már itt rendezték meg az nagyszabású Helikon ünnepség díszebédjét Horthy Miklós kormányzó részvételével. A két háború között egyébként sokan megfordultak a két épületben, a nagyteremben tartottak több balatoni írótalálkozót, ifjúsági találkozókat, nemzetiségi fesztiválokat és egyetemi gólyabálokat.

Egyszer már a lebontástól is meg kellett menteni

A Hullám történetének egyik legérdekesebb fejezete az 1980-as évek elejére esik. A SZOT-üdülők időszakában a két épület népszerű üdülőhelyként és rendezvényhelyszínként működött, ám az állagmegóvás elmaradása miatt egyre rosszabb állapotba kerültek. A TörRetro blog összefoglalója szerint 1982-ben a városi tanács már a Hullám lebontását rendelte el. A helyére egy 300 szobás, korszerű üdülőt terveztek, a keszthelyiek azonban kezdeményezésekkel és szavazásokkal felléptek az épület megmentéséért. A bontás végül elmaradt.

Keszthely Hullám szálló, étterem. Háttérben fáktól takarva a Szigetfürdő / Sziget-strand. Év 1959 Fortepan: Fotó adományozó: Bauer Sándor

A felújítást és az üzemeltetési jogokat a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Vállalat térítésmentesen átadta a Kőbányai Sörgyárnak, amely vállalati üdülőt alakított ki az épületből. A munkálatok a tervezettnél tovább tartottak, a Hullám végül 1988-ban nyitott ki újra. A szálló ugyanakkor korábban is megszenvedte a tüzet: 1912-ben leégett. A mostani hirdetés szerint az épület azóta is jelentős felújításra szorul.

900 millió forintot kérnek a Hullámért

Az ingatlan.com hirdetése szerint a Hullám Szálló 900 millió forintért várja új tulajdonosát. A négyszintes épület egy 2464 négyzetméteres telken áll, a beépített terület nagysága megközelítőleg 3200 négyzetméter. A leírás szerint az ingatlanban 50 szoba található, a közművek rendelkezésre állnak, az épületfelmérés és a dokumentáció is elérhető.

Keszthelyen a Hullám.

A hirdetés a műemléki jelleghez kapcsolódó társaságiadó-kedvezmény lehetőségét is kiemeli. Ennek pontos feltételeit és az adott beruházásra való alkalmazhatóságát azonban a vevőnek szakértőkkel kell tisztáznia. A Hullám a Balaton-parton, a móló közelében áll, így az elhelyezkedése továbbra is jelentős értéket képviselhet. Az azonban a hirdetési adatokból önmagában nem állapítható meg, hogy milyen állapotfelmérésre, engedélyezésre és beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy ismét szállodaként működhessen.

A Balaton Szálló tetőszerkezetét tűz rongálta meg

A szomszédos Balaton Szálló 1895-ben épült. A történeti összefoglalók szerint 1914-ben hadi kórházként használták, később pedig vállalati üdülőként működött. Az 1920-as és 1930-as években több bérlő és tulajdonos váltotta egymást, a vendégeket pedig egykor Petris Jenő zenekara is szórakoztatta. A kastélyszálló sorsa 2008-ban pecsételődött meg, amikor tűz ütött ki benne, és a lángok súlyosan megrongálták a tetőszerkezetet. A Balaton Szálló azóta felújításra vár. A mostani ingatlanhirdetésben is látható egy fotó a lángoló tetőről, ez azonban a korábbi tűzesetet dokumentálja.

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A hirdetés szerint az ingatlanban 17 apartman kialakítását tervezték, a földszinten pedig üzlethelyiség kaphatna helyet. A leírás érvényes építési, gépészeti és műszaki dokumentációt említ. Az épülethez egy 5611 négyzetméteres, beépítetlen terület is kapcsolódik, amelyet a hirdetés szerint kész tervekkel kínálnak hasznosításra. A Balaton Szálló meghirdetett ára elvileg 450 millió forint. Vagyis ki tudja, mert a Ingatlan.com-on jelenleg is futó hirdetés fejlécében 350 millió, a leírásban viszont 450 millió forint szerepel. Maradjunk annyiban, hogy 300-400 milliós áron eladó.

Eladó az ikonikus Balaton szálló

Tiborcz és Mészáros üzleti köreihez is kötődött a két híres szálló

A keszthelyi Hullám és Balaton Szálló múltjában nemcsak a balatoni turizmus fénykora és a hosszú évek óta húzódó felújítások játszanak szerepet: mindkét épület korábban a NER ismert üzleti szereplőihez köthető érdekeltségi körökkel is kapcsolatba került.

A Hullám Szálló 2018-ban került országos figyelem középpontjába, amikor kiderült, hogy a Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST Zrt. részesedést szerzett a Pannon Tessera Hospitalis Zrt.-ben. Ez a társaság birtokolta a keszthelyi Hullám Szállót és a Helikon Hotelt. A tulajdonosi viszonyok azonban hamarosan megváltoztak: a 24.hu 2019-es beszámolója szerint a BDPST 2018 júniusában eladta a Pannon Tessera Hospitalis Zrt.-ben meglévő részesedését az RLC Alfa Kft.-nek.

A szomszédos Balaton Szálló másik befektetői körhöz kötődött. A korabeli sajtóbeszámolók szerint az ingatlan 2009 óta a Firstfund Intézményi Ingatlankezelési Alap tulajdonában volt, amelynek kezelője a Mészáros Lőrinc érdekeltségi köréhez sorolt Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. volt. Mindez a korábbi üzleti kapcsolatokat mutatja, nem a jelenlegi tulajdonosi helyzetet. A mostani ingatlanhirdetésekből nem állapítható meg egyértelműen, hogy kik a két épület jelenlegi tulajdonosai, és milyen társasági konstrukcióban kínálják azokat eladásra.

A lényeg: megmentőjükre várnak az ikonikus keszthelyi szállók

A két szálloda együttes meghirdetett ára 1,35 milliárd forint, a leendő vevőnek azonban a vételáron túl a felújítás költségeivel és az épületek hasznosításához szükséges engedélyekkel is számolnia kell.

A Balaton Szálló csaknem két évtizede vár a felújításra: a 2008-as tűz súlyosan megrongálta a tetőszerkezetét, az épület pedig azóta üresen áll. A Hullám szállodaként még működött a rendszerváltás után, terasza pedig 2014-től Fröccsteraszként, később Gasztroplaccként is üzemelt. Egy 2021-es beszámoló szerint a szobák már üresen álltak, miközben a teraszon vendéglátás működött.

Címlapkép: Keszthely kikötő, szemben a Hullám és a Balaton szálló. Fortepan: Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége