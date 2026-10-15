Elérhetővé vált a grafikus helyfoglalás a MÁVPlusz alkalmazás legújabb frissítésében, így az utasok ezentúl a kocsirajzon maguk választhatják ki a szabad ülőhelyeket.
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított
Változékony időjárással indul a csütörtök, de a nap folyamán sokfelé felszakadozhat a felhőzet, és egyre több helyen süthet ki a nap Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint ugyanakkor főként az északkeleti és keleti országrészben kisebb záporok is kialakulhatnak, helyenként pedig jégdarazáporra is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakulhat.
A reggeli órákban még többfelé felhős lehet az ég, az ország középső és keleti részein pedig napközben is hosszabb időszakokra megmaradhat a felhőzet. Délutántól ugyanakkor sokfelé csökkenhet a felhősödés, így egyre nagyobb területen számíthatunk napsütésre.
Az esernyőt azonban nem mindenhol érdemes otthon hagyni. A HungaroMet szerint elsősorban északkeleten és keleten fordulhatnak elő kisebb záporok, amelyek környezetében jégdara is kialakulhat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében még a mennydörgés lehetősége sem zárható ki.
A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 7 fok között alakulhat, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is süllyedhet. Napközben kellemesebb időre van kilátás: a délutáni órákra 13–19 fok közé melegedhet fel a levegő.
A csütörtöki időjárás másik meghatározó eleme a szél lesz. Az északi, északnyugati légmozgás többfelé megélénkülhet, ezért a tényleges hőérzet hűvösebb lehet a mért hőmérsékletnél. A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése alapján országos szinten alacsony a veszélyes időjárási jelenségek kialakulásának valószínűsége, ugyanakkor az északkeleti térségben a záporokhoz kapcsolódó jégdara, illetve a villámlás lehetőségére is érdemes figyelni.
A Pénzcentrum 2026. október 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kellemes, kora őszi időjárás vár ránk ezen a szerdai napon, a csúcshőmérséklet akár a 19 Celsius-fokot is elérheti.
A 2022-ben újjáépült erdei szálláshely egész évben nyitva tart, és akár 40 vendéget is fogadhat.
Egyre többet utaznak külföldre a magyarok, a készpénzfelvétel azonban még a legnépszerűbb úti célokon is jelentős többletköltséggel járhat.
Wizz Air utasok, figyelem! Új szabály van a powerbankekre: így lehet mostantól felvinni a fedélzetre
Fontos szabályokra hívta fel az utasok figyelmét a Wizz Air a lítiumakkumulátorral működő elektronikai eszközök szállításával kapcsolatban.
A kormány az intézkedéssel az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó többletterheket kívánja enyhíteni.
A célzott pályakarbantartásoknak, az adatalapú menetrendnek és a hatékonyabb üzemirányításnak köszönhetően csökkentek a késések, az utasforgalom pedig nőtt a balatoni vasútvonalakon.
A kormány döntése értelmében átfogó korszerűsítésen esik át a Budapest–Fót–Veresegyház–Őrbottyán–Vác (71-es) elővárosi vasútvonal.
A Condor német légitársaság 2026/2027-es téli menetrendjében a Karib-térség, az Indiai-óceán, Afrika és Észak-Amerika több célállomása is szerepel.
Akár 10 euróval, vagyis hozzávetőleg 3700 forinttal is kevesebbe kerülhet egy átlagos dízeltankolás Franciaországban novembertől.
A Pénzcentrum 2026. október 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Igazi őszi idővel folytatódik a hét: kedden a reggeli köd feloszlása után többfelé kisüt a nap, a hőmérséklet pedig 13 és 18 fok között alakul.
A legfontosabb küldőpiac továbbra is Németország, ahonnan az érkezők 6,3 millió vendégéjszakája a teljes külföldi forgalom több mint negyedét tette ki.
Szinte teljesen megbénult a légi forgalom ebben az országban, sorra törlik a járatokat a nagy légitársaságok
A fennakadás hétfőre is áthúzódott, a légi közlekedés ugyanis még mindig nem állt helyre, és a járatok mintegy háromnegyede jelenleg sem közlekedik.
Óriási elismerést zsebelt be a Városliget: a világ összes parkját maga mögé utasította ezen a versenyen
A 2026-os World Urban Parks Awards programjára az öt "globális régióból" ötvenöt jelölés érkezett.
Óriási bejelentést tett Karácsony Gergely: fontos hidat újítanak fel a fővárosban - erre már régóta vártak a Budapestiek
A most induló első ütem egészen 2027 júniusáig tart, ezalatt a kocsipályát és a déli járdát újítják fel a szakemberek.
A Pénzcentrum 2026. október 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Húzós napok várnak a balatoni vonatozókra: óriási forgalomváltozás élesedett mától – itt vannak a részletek
A budapesti csatlakozások eléréséhez fél órával korábbi indulással kell számolni.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.