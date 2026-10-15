Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított

Változékony időjárással indul a csütörtök, de a nap folyamán sokfelé felszakadozhat a felhőzet, és egyre több helyen süthet ki a nap Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint ugyanakkor főként az északkeleti és keleti országrészben kisebb záporok is kialakulhatnak, helyenként pedig jégdarazáporra is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakulhat.

A reggeli órákban még többfelé felhős lehet az ég, az ország középső és keleti részein pedig napközben is hosszabb időszakokra megmaradhat a felhőzet. Délutántól ugyanakkor sokfelé csökkenhet a felhősödés, így egyre nagyobb területen számíthatunk napsütésre.

Az esernyőt azonban nem mindenhol érdemes otthon hagyni. A HungaroMet szerint elsősorban északkeleten és keleten fordulhatnak elő kisebb záporok, amelyek környezetében jégdara is kialakulhat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében még a mennydörgés lehetősége sem zárható ki.

A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 7 fok között alakulhat, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is süllyedhet. Napközben kellemesebb időre van kilátás: a délutáni órákra 13–19 fok közé melegedhet fel a levegő.

A csütörtöki időjárás másik meghatározó eleme a szél lesz. Az északi, északnyugati légmozgás többfelé megélénkülhet, ezért a tényleges hőérzet hűvösebb lehet a mért hőmérsékletnél. A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése alapján országos szinten alacsony a veszélyes időjárási jelenségek kialakulásának valószínűsége, ugyanakkor az északkeleti térségben a záporokhoz kapcsolódó jégdara, illetve a villámlás lehetőségére is érdemes figyelni.