Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal

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A munkahelyi zaklatás sajnos igen gyakori jelenség: a felmérések az uniós munkavállalók jelentős hányadánál mutatnak ki valamilyen zaklatási tapasztalatot, ráadásul sokszor az érintettek nem mernek segítséget kérni. Előfordulahat az is, hogy valaki nem ismeri fel a jelenséget, hiszen a munkahelyi zaklatás nem csak a nyílt megalázásban vagy a nem kívánt közeledésben nyilvánulhat meg, a kiközösítés vagy a teljesíthetetlen feladatok kiosztása is ide tartozhat. De hol húzódik a határ a munkahelyi konfliktus és zaklatás között, és kik lehetnek a leginkább érintettek? Egy ügyvédi iroda segítségével többek közt annak jártunk utána, milyen jogi lehetőségeik vannak a zaklatást elszenvedőknek, és milyen kötelezettségei, illetve felelőssége lehet a munkáltatónak.
A munkahely a legtöbb ember számára egy meghatározó helyszín, hiszen jelentős részét az életünknek itt töltjük. A kollégákkal való kapcsolat és a munkahelyi légkör a közérzetünkre és akár a magánéletünkre is hatással lehet, épp ezért nagyon fontos, hogy a munkahelyünkön jól érezzük magunkat, és az ne a folyamatos szorongásról, esetlegesen a megaláztatásról szóljon. A munkahelyi zaklatás ugyanakkor sajnos meglehetősen gyakori jelenség, amelyről ráadásul sokszor nehéz beszélni az érintetteknek.
Ez a fajta zaklatás nem merül ki a nyílt sértegetésben vagy a nem kívánt közeledésben: a rendszeres megalázás, a kiközösítés, a szándékosan teljesíthetetlen feladatok kiosztása vagy a folyamatos fenyegetés is része lehet. Ahhoz, hogy felismerjük és megfelelően kezeljük az ilyen helyzeteket, fontos nyíltan beszélni a jelenségről. De mikor beszélhetünk valóban munkahelyi zaklatásról, kik lehetnek a leginkább veszélyeztetettek, és mit tehet az, aki ilyen helyzetbe kerül? A témát az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda segítségével jártuk körül.
Először is fontos tisztázni a fogalmakat: egyáltalán mit neveztünk munkahelyi zaklatásnak? Az iroda szakértő kérdésünkre elmagyarázta, hogy a magyar jogban két „szint” különíthető el. A szűkebb, „klasszikus” fogalmat az Ebktv., vagyis az egyenlő bánásmódról szóló törvény 10. § (1) bekezdése adja, amely szerint a zaklatás az emberi méltóságot sértő, akár szexuális jellegű magatartás, amely a sértett valamely védett tulajdonságával függ össze.
Ilyen védett tulajdonság például a nem, az életkor, az etnikum, a fogyatékosság, a szexuális irányultság, a családi állapot vagy az anyaság. További feltétel, hogy a magatartás célja vagy hatása a megfélemlítő, az ellenséges, a megalázó, a megszégyenítő vagy a támadó környezet kialakítása.
A megalázó jelleg a lényeg, a magatartásnak nem kell szexuálisnak vagy kifejezetten ártó szándékúnak lennie, vagyis összefoglalóan a munkahelyi zaklatás nem feltétlenül szexuális irányú
– emelte ki a szakértő.
A tágabb kör a védett tulajdonsághoz nem köthető megalázás, a köznyelvi „mobbing”. Erre a Munka Törvénykönyvének (Mt.) szabályai vonatkoznak: a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma és a személyiségi jogok védelme, ezekhez kapcsolódnak a Ptk. emberi méltóságra vonatkozó szabályai. Súlyos esetben bűncselekmény is lehet, például zaklatás, becsületsértés vagy szexuális kényszerítés.
Zaklatás vagy konfliktus?
Fontos kérdés lehet, hogy hogyan különböztethető meg a zaklatás a munkahelyi konfliktustól és a vezetői szigortól. A szakértő rámutatott, hogy több lényeges különbség is van ezen esetek között:
- A konfliktus eseti, kétoldalú, amelyben a felek nagyjából egyenrangúak és egy ügyről, nem pedig a személyről szól.
- A zaklatás (mobbing) ezzel szemben rendszeres és tartós, a felek között erőfölény van, a magatartás egy személy ellen irányul, és célja vagy hatása a megalázás, a kirekesztés, az ellehetetlenítés.
- A vezetői szigor esetében pedig el kell mondani, hogy a munkáltató jogosult utasítani, ellenőrizni és kritizálni. Ugyanakkor ez csak addig jogszerű, amíg a munkára vonatkozik, mindenkire egyformán érvényes, arányos és tárgyszerű hangnemben történik. Akkor csúszik át zaklatásba, ha megalázó (ordítás, nyilvános megszégyenítés), célzottan egy személyre irányul, vagy szándékosan teljesíthetetlen helyzetet teremt.
A tipikus esetek
Az iroda szakértője kifejtette, hogy a zaklatás „típusai” több csoportba sorolhatóak. Egyes zaklatási típusokról azok enyhébb foka miatt nehezebb megállapítani, hogy valóban azok, azonban vannak teljesen egyértelmű megjelenési formák is. A típusokat az alábbiak szerint lehet elkülöníteni:
A verbális zaklatás a kiabálás, a sértegetés, a gúnyolódás, a megalázó „viccek”, a pletyka és a rágalom terjesztése.
Az érzelmi-pszichés zaklatás a kirekesztés az értekezletekről és az információkból, a feladatok elvonása, vagy az értelmetlen, teljesíthetetlen feladatok kiosztása, a folyamatos és túlzott ellenőrzés, a teljesítmény indokolatlan leértékelése, a levegőnek nézés és a fenyegetés az állás elvesztésével.
A fizikai zaklatás a lökdösés, a tárgyak dobálása, a fenyegető testközelség és a munkaeszközök megrongálása.
A szexuális zaklatás a kétértelmű megjegyzések, a külső kommentálása, a nem kívánt érintés, a kéretlen üzenetek és képek, valamint a szexuális zsarolás (pl. „ha kedves leszel, előléptetlek”). Ez az a zaklatási típus, amelyet különösen gyakran hallgatnak el.
Az online zaklatás – amely egyre gyakrabban fordul elő – a sértő e-mailek, chatek, és a csoportos kigúnyolás online felületeken.
A szakértő szerint a munkahelyeken a leggyakoribb eset a pszichés és a verbális zaklatás, a legritkább pedig a fizikai. Hozzátette, hogy a felmérések az uniós munkavállalók jelentős hányadánál mutatnak ki valamilyen zaklatási tapasztalatot. A hivatalos ügyek száma ugyanakkor ehhez képest elenyésző, mert a legtöbb ügy „fedett” marad, tehát a zaklatást elszenvedő fél nem kezdeménye eljárást, vagy ha a munkáltató tudomására jut a dolog, akkor „házon belül” elintézik azt.
Áldozatok és elkövetők
Az ügyvédi iroda tapasztalataink szerint a fokozottan kitett célpontok közé tartoznak a nők, a pályakezdők, a fiatalok, a bizonytalan státuszúak (határozott idejű, kölcsönzött vagy próbaidős munkavállalók), a kisgyermekes szülők, az 50 év felettiek, a fogyatékossággal élők, a roma származásúak és az LMBTQ vagy más kisebbségi csoportba tartozó munkavállalók.
A nők különösen a szexuális zaklatás tekintetében kitett célpontok, ugyanakkor mobbing mindkét nemet érinti, és nemi alapú zaklatás férfi ellen is irányulhat, bár ez nem tipikus.
Az elkövető leggyakrabban a felettes, vagyis a zaklatás jellemzően a hierarchiában lefelé irányul. Emellett gyakori a kollégák közötti, horizontális zaklatás is: a kollégák egymással szembeni jogsértő magatartása, ha a munkáltató eltűri, szintén zaklatásnak minősül. Ritkábban előfordul felfelé irányuló zaklatás (beosztottak a vezető ellen), illetve harmadik fél, például ügyfél általi zaklatás. Szexuális zaklatásnál az elkövető túlnyomó részt férfi.
Mit tehetnek az érintettek?
Nagyon fontos kitérni arra is, hogy a zaklatás áldozatai mit tehetnek, és kihez érdemes fordulniuk. Az iroda szakértőjénak javaslata szerint az első lépés a dokumentáció legyen, tehát érdemes a zaklatás elejétől mindent dokumentálni. Emellett ha biztonságos, érdemes egyértelműen, lehetőleg írásban jelezni az elkövetőnek, hogy a viselkedése nem kívánatos.
A második lépés a jelzés a felettes vezetőnek (amennyiben nem ő az elkövető) vagy a HR-nek. A szakértő a mindkét fél részére történő jelzést javasolja, mivel ebben az esetben elkerülhető a nemtörődöm munkavállalók kiszorítása. A szakértő emellett az üzemi tanács és szakszervezet részére történő jelzést is kiemelte.
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Külső lehetőségként felmerülhet egyrészt a munkaügyi per a bíróságon, másrészt természetesen a rendőrséghez is lehet fordulni, ha bűncselekmény gyanúja áll fenn (például zaklatás, szexuális kényszerítés, testi sértés esetén).
A szakértő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a bizonyítási teher kulcskérdés. Megjegyezte, hogy ha a zaklatás védett tulajdonsághoz kötődik, az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a sérelmet szenvedett félnek csak valószínűsítenie kell a joghátrányt. Valószínűsítenie kell, hogy hátrány érte, és hogy rendelkezik a védett tulajdonsággal, ezután pedig a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy nem követett el jogsértést.
Hozzátette, hogy az e-mailek, SMS-ek és chatüzenetek a legerősebb bizonyítékok közé tartoznak, mert írásosak, dátumozottak és nehezen vitathatók. A céges levelezés magáncímre továbbításával viszont óvatosságra hívta fel a figyelmet, mivel csak a saját ügyre vonatkozó anyagot érdemes menteni, mert üzleti titok vagy személyes adat kiszivárogtatása önálló jogsértés lehet.
A zaklatás hivatalos jelentésének sajnos egyéb kockázatai is lehetnek. A gyakori kockázatok közé tartozik a megtorlás: áthelyezés, rosszabb értékelés, kiközösítés, akár felmondás, bár ez utóbbi kockázatos a munkáltató szemszögéből.
A jog azonban védi a bejelentőt. Az Ebktv. szerint a panasz miatti megtorlás önmagában is az egyenlő bánásmód megsértésének minősül. A panasztörvény tiltja a jóhiszemű bejelentővel szembeni hátrányos intézkedést. A megtorló felmondás jogellenes, és kártérítést, illetve visszahelyezést vonhat maga után
– jegyezte meg az iroda szakértő. Hozzátette azt is, hogy a védelem feltétele a jóhiszeműség, és sokat segít, ha minden lépés írásban dokumentált.
Mindezek mellett a munkahelyi légkör romlásával, a hosszú, lelkileg megterhelő eljárással, és a bizonyítás kudarcával is érdemes számolni.
A munkáltató kötelessége és felelőssége
Érdekelt minket, hogy milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak, ha tudomást szerez a munkahelyi zaklatásról. A szakértő először is elmondta, hogy a munkáltató a munkavédelmi törvény alapján felel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosításáért és megvalósításáért, és ebbe beletartozik a pszichoszociális kockázatok értékelése és kezelése is.
Amennyiben tudomást szerez a zaklatásról, akkor haladéktalanul, pártatlanul ki kell vizsgálnia az ügyet: mindkét fél és a tanúk meghallgatásával, a vizsgálat írásos dokumentálásával. Szükség esetén ideiglenes intézkedéseket kell hoznia (ilyen lehet például a felek elkülönítése), de ez nem járhat a sértett hátrányára, vagyis nem az áldozatot kell „eltenni az útból”. A megállapított jogsértést meg kell szüntetnie, és szankcionálnia kell az elkövetőt (figyelmeztetés, hátrányos jogkövetkezmény, végső esetben felmondás vagy azonnali hatályú felmondás). Továbbá meg kell akadályoznia a bejelentő elleni megtorlást, és tájékoztatnia kell őt az eljárás eredményéről.
Ezen túl az 50 főnél nagyobb munkáltatónak belső visszaélés-bejelentési rendszert kell működtetnie. A szakértő szerint ajánlott az etikai kódex, a zaklatásellenes szabályzat és a vezetők képzése is.
A szakértő hangsúlyozta azt is, hogy amennyiben a munkáltató tudomást szerez a zaklatásról, de nem tesz semmit, az önmagában jogsértő.
A munkáltató a vezetői és munkavállalói magatartásáért úgy felel, mintha maga követte volna el, és a zaklatás eltűrése „passzív elkövetésnek” minősül
– jegyezte meg.
A tétlenség következménye lehet, hogy sérelemdíjat kell fizetnie a személyiségi jogok, köztük az emberi méltóság megsértéséért. Ehhez elég a jogsértés ténye, külön kárt nem kell bizonyítani. Lehetséges az is, hogy kártérítés megfizetésére kötelezik, hiszen a Mt. alapján a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt.
További következmény lehet, hogy az érintett munkavállaló azonnali hatályú felmondással távozik a munkáltató súlyos kötelezettségszegésére hivatkozva. Ilyenkor a munkáltatónak a felmentési időre járó távolléti díjat és a végkielégítést is meg kell fizetnie.
A felsoroltakon túl számolni kell még a reputációs kárral is, valamint az érintett vezetők személyes munkajogi (regressz) vagy akár büntetőjogi felelősségével. Az iroda álláspontja szerint a büntetőjogi felelősség tényleges szexuális zaklatás elkövetése esetén állhat fenn, egyéb zaklatás esetén valószínűleg nem lenne büntetőjogi intézkedés.
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