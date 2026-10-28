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Utazás

Megszólalt a Ryanair: egyelőre nem látszanak az európai zavargások a forgalomban, sokan így is utazni akarnak

Gosztola Judit
2026. október 28. 17:32 3 perc
  Gyors összefoglaló
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Miközben egyes piaci szereplők szerint már érződik az európai tüntetések és zavargások hatása az utazási kedven, a Ryanair egészen mást lát. Dara Brady, a társaság marketingigazgatója szerint nem tapasztalható érdemi visszaesés a foglalásokban, legfeljebb rövid távú, lokális hatások jelentkeznek egyes francia városokban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elmúlt időszakban több európai nagyvárosban is tüntetések, tiltakozások és fennakadások nehezítették a közlekedést és a turizmust. A kérdés az utazási piacon is egyre fontosabb: vajon az emberek elkezdték-e lemondani vagy elhalasztani az európai városlátogatásokat, esetleg óvatosabbá váltak a foglalásoknál?

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A téma azért is aktuális, mert a Kiwi korábban arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy érzékelhető hatása van a helyzetnek: náluk mintegy 10 százalékos visszaesést is látnak a foglalásokban bizonyos érintett piacokon.

A Pénzcentrum ezért megkérdezte a Ryanairt is arról, hogy ők mit tapasztalnak: befolyásolják-e a foglalásaikat az Európa-szerte zajló tiltakozások.

A légitársaság válasza alapján ők nem látnak jelentős csökkenést a keresletben. Dara Brady, a Ryanair marketingigazgatója szerint a tiltakozások hatása leginkább Franciaországban érzékelhető, de még ott sem olyan mértékben, ami a teljes hálózat szintjén komoly problémát jelentene.

Ennek nagy része nyilvánvalóan Franciaországból indult, de a franciaországi jelenlétünk viszonylag kicsi. Évente kevesebb mint 5 millió utast szállítunk ott, így ez a teljes üzletmenetünk szempontjából viszonylag kis piac

– mondta Dara Brady. A légitársaság CMO-ja szerint a cég széles európai hálózaton működik, így a kereslet nem néhány városra vagy régióra koncentrálódik.

Harminchét különböző országban működünk, ezért a kereslet nagyon jól eloszlik Európában. Nem arról van szó, hogy néhány régióra lennénk ráutalva

 – fogalmazott. Brady szerint lehetnek rövid távú hatások egyes francia területeken, például Marseille vagy Párizs környékén, de összességében nem látnak jelentős visszaesést.

Rákérdeztünk arra is, hogy nemcsak Franciaországban, hanem például Barcelonában és Madridban is voltak tiltakozások, ezek pedig klasszikus városlátogatós célpontok, ahol a turisták érzékenyebben reagálhatnak a zavargásokra. Dara Brady szerint azonban ezekben a városokban sem látszik érdemi törés.

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Budapest továbbra is fontos piac

A beszélgetésben szóba került Budapest szerepe is a Ryanair hálózatában. A légitársaság friss bejelentése szerint a 2026-os téli menetrendben már 12 repülőgépet állomásoztatnak Budapesten, ami a cég szerint azt mutatja, hogy a magyar piac kiemelten fontos számukra.

Dara Brady úgy fogalmazott: Budapestnek még mindig jelentős növekedési potenciálja van.

A 12 budapesti bázisú repülőgéppel ez nagyon fontos piac számunkra. Szerintem még mindig rengeteg lehetőség van benne.

A légitársaság szerint a budapesti bázis akár tovább is nőhetne a következő években, ha a működési környezet, különösen a repülőtéri díjak alakulása ezt lehetővé tenné.

Budapest könnyen eljuthatna 16 vagy akár 20 repülőgépig a következő két-három évben, attól függően, mi történik a repülőtéri díjakkal.

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Címlapkép: Getty Images
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