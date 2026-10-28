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havazás, hó, hóesés
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Nemsokára ráront a tél Magyarországra: már látni, mikor eshet le az első hó

Pénzcentrum
2026. október 28. 07:34 1 perc

A hét közepén még kellemes, napos őszi idő várható, Budapesten szerdán akár 16 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, a száraz, csapadékmentes idő pedig péntekig is kitarthat. A hétvégétől azonban egyre inkább érződik majd a lehűlés, írja a HungaroMet.

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A következő napokban még érdemes kihasználni az őszi napsütést: péntekig száraz, többnyire derült idő várható. Budapesten a reggeli pára feloszlása után napos időre lehet számítani, szerdán 16 fokig emelkedhet a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken pedig 14–15 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, estétől azonban északnyugaton megélénkülhet.

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A HungaroMet tájékoztatása szerint jelenleg nincs érvényben riasztás, és a szöveges figyelmeztető előrejelzés alapján kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható. Csütörtökön az északi szél többfelé megélénkülhet, nyugaton és a Bodrogközben pedig helyenként meg is erősödhet.

A hétvégétől már a lehűlés jelei mutatkoznak. Molnár László meteorológus a 24.hu-nak arról beszélt, hogy a folytatásban télies fordulat körvonalazódik: a hőmérséklet jóval az átlag alá csökkenhet, a jövő héten pedig akár havazás is előfordulhat.

Addig a nagy nappali és éjszakai hőmérséklet-különbség határozza meg az időjárást. Bár délután még kellemes lehet a hőmérséklet, éjszaka mindössze 4–8 fok várható, ezért továbbra is érdemes rétegesen öltözködni.
Címlapkép: Getty Images
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