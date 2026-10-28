Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszolat a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről

A szakkiállítások nem haltak meg, csak teljesen más szerepük lett: ma már nem elég standot építeni és prospektusokat osztani, a látogatók tartalmat, élményt, tudást és valódi üzleti kapcsolatokat várnak. Ganczer Gábor, a Hungexpo vezérigazgatója és a MaReSz elnöke szerint éppen ezért a személyes találkozások értéke a digitális információtömegben inkább felértékelődött. Az interjúban beszél arról is, hogyan lehetne megtisztítani a rendezvénypiacot a korábbi évek torzulásaitól, miért nem szabad egy egész szakmára ráégetni a bizalmatlanságot, és mi hiányzik ahhoz, hogy Budapest Bécshez vagy Barcelonához hasonlóan valódi nemzetközi kongresszusi célpont legyen. Szerinte erős kongresszusi irodára, jobb városi együttműködésre, kötöttpályás kapcsolatra és kiszámíthatóbb piaci környezetre lenne szükség, de Budapest adottságai megvannak ahhoz, hogy sokkal több nagy nemzetközi eseményt hozzon ide.

Pénzcentrum: Hogyan látja ma a szakkiállítások szerepét: ennyire tudják ezek a rendezvények megtartani a szakmai jelentőségüket egy olyan környezetben, ahol az üzleti kapcsolatok, az információszerzés és a nemzetközi jelenlét formái is jelentősen átalakultak?

Ganczer Gábor: A szakkiállítások szerepe valóban változik, de úgy látom, inkább megerősödik a jelentőségük. Az biztos, hogy ma már önmagában nem elég, ha egy kiállító megjelenik egy standdal, és bemutat néhány terméket vagy szolgáltatást. A szakmai közönséget tartalommal, élménnyel, tudásátadással és valódi kapcsolódási lehetőségekkel lehet megszólítani.

Az üzleti kiállítások szakmai értelme akkor marad erős, ha a rendezvény nem csupán bemutatkozási felület, hanem szakmai platform is. Egy jól felépített programmal, konferenciákkal, workshopokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és élményalapú bemutatókkal egy teljes napra is le lehet kötni a szakmai látogatókat. A külföldi kiállítók esetében különösen fontos, hogy ne csak országimázst vagy katalógusszerű megjelenést hozzanak, hanem megmutassák azt is, hogyan élnek, hogyan gondolkodnak, milyen kultúrát, szakmai tudást vagy üzleti lehetőséget képviselnek.

A kiállítások felértékelődésének fő oka ma a bizalom. A digitális térben elérhető, sokszor ellenőrizhetetlen vagy felületes információtömegben az ügyfelek megbízható viszonyítási pontokat keresnek. A személyes jelenlét, a szakemberek közvetlen elérése, a helyszíni bemutatók olyan szakmai hitelességet adnak, amelyet semmilyen online felület vagy katalógus nem tud pótolni. A közvetlen párbeszéd és a termékek fizikai megtapasztalása az, ami segít meghozni a hosszú távú üzleti döntéseket.

Látogatói oldalról mennyire fenntartható a belépős kiállítási modell? A szakmai és a lakossági közönség elérése mennyire igényel eltérő eszközöket?

A belépős modell továbbra is működik, de nyilván differenciáltan kell kezelni a közönséget. A Hungexpo szakmai kiállításainak többsége ingyenes a szakmai látogatóknak, de gyakori, hogy meghívóval, kiállítói kapcsolaton keresztül vagy szakmai együttműködés részeként érkeznek, hiszen a cél az, hogy azok jöjjenek el, akik számára a rendezvény valódi szakmai értéket jelent. A nagyközönségnek szóló kiállítások esetében más a helyzet, ott értelemszerű a belépő, hiszen egy komplex programot, élményt kínálunk a látogatóknak.

A FeHoVa például hagyományosan erős márka, ahol a szakmai területek mellett rengeteg az élményközpontú elem. Ezek képesek szélesebb látogatói réteget is megszólítani, de fontos, hogy a vadászat, horgászat, erdőgazdálkodás mellett megjelenjen az ismeretátadás, a természetvédelem, természetjárás, a nemzeti parkok világa, vagyis mindaz, ami szélesebb társadalmi és szakmai kontextusba helyezi a rendezvényt.

A rendezvényszakmával kapcsolatban érzékelhető egyfajta bizalmatlanság. Mennyire nehezíti ez a MaReSz érdekképviseleti munkáját?

A rendezvényszakmára most sokan gyanakvással néznek, részben a korábbi közbeszerzési gyakorlatok, részben a nagy állami rendezvények körüli viták miatt. Az a probléma, hogy ilyenkor könnyen ráég egy egész szakmára egy olyan kép, amely valójában nem írja le a teljes iparágat.

Én ezt igazságtalannak tartom. Ha egy rendszerben voltak visszásságok, ha egyes projektek túlárazottak voltak, vagy ha a döntéshozatali mechanizmusok nem voltak kellően transzparensek, abból nem következik, hogy minden rendezvényszervező, minden technikai szolgáltató, minden alvállalkozó vagy minden helyszín hibás lenne. Nagyon sok cég tisztességes piaci áron, magas szakmai színvonalon dolgozott és dolgozik ma is. Ezért is fájó, hogy az előző rendszerből megörökölt problémák sok esetben még nem lettek rendezve, sok cég várja a kifizetést az elvégzett munkák után. Ha túlzó árrésssel dolgozott is a néhány kiválasztott cég, az alvállakozói lánc végén azok a cégek, dolgozók állnak, akiknek biztosítania kellett a rendezvény megvalósulását.

Azt is látni kell, hogy a rendezvényszakmát nem kizárólag állami megrendelések mozgatják. Még a Hungexpo, - ami mégiscsak az ország legmodernebb rendezvényközpontja - árbevételének döntő többsége nemzetközi vagy magyar cégek, szervezetek, szövetségek által rendezett eseményekből származik, és csak töredéke állami forrásból, a bevételeink piaci alapon keletkeznek. Vannak nemzetközi kongresszusok, vállalati rendezvények, mellett vannak szakkiállítások, piaci alapú bérbeadások, filmstúdió, egyéb szolgáltatások. Ez általánosságban jellemző a rendezvényszakmára, ez egy ellenálló, kreatív, sok lábon álló iparág, amely a Covid-időszakot is csak úgy tudta túlélni, hogy folyamatosan alkalmazkodott.

A korábbi évek rendezvénypiaci működése után várható akkor szakmai tisztulás, és ha igen, miben mérhető ez?

Azt gondolom, hogy valamilyen tisztulás biztosan lesz, szükség van rá. A korábbi rendszer nem volt egészséges, ezt ki lehet mondani. Nem volt jó sem a szakmának, sem a megrendelőknek, sem a közbizalomnak, ha bizonyos területeken torzultak az árak, és nem volt elég átlátható, hogy ki, milyen feltételekkel jut megbízáshoz.

Ugyanakkor fontos, hogy a tisztulás ne szakmaellenes hangulatot jelentsen. Nem az a jó irány, ha minden rendezvényszervezőre úgy tekintünk, mint valami gyanús szereplőre, hanem az, ha átláthatóbb, versenyképesebb, szakmai döntéseken alapuló rendszer alakul ki. Ha a jövőben nem lesznek indokolatlanul magas közvetítői vagy ügynökségi felárak, ha a közbeszerzések szakmailag megalapozottabbak és átláthatóbbak lesznek, akkor az állami költések akár csökkenhetnek is, miközben a valódi piaci szereplők számára kiszámíthatóbb környezet jöhet létre.

Én abban bízom, hogy a változás nem beszűkülést, hanem egészségesebb piacot eredményez. Rövid távon persze mindenki kivár, mindenki próbálja megérteni az új játékszabályokat, de hosszabb távon egy tisztább, transzparensebb rendszer bővítheti a piacot.

Akkor lehet arra számítani, hogy olcsóbbak lehetnek a rendezvények a jövőben?

Ha a jövőben átláthatóbb közbeszerzési rendszer, érdemi verseny és szakmailag indokolhatóbb árképzés alakul ki, akkor az állami rendezvények költségei akár csökkenhetnek is. Fontos kitétel, hogy az állami rendezvények részesedése a Hungexpo éves forgalmában kevesebb, mint 15%-ot jelentenek.

Nem feltétlenül azért, mert a valódi szakmai munka olcsóbbá válik, hanem azért, mert eltűnhetnek vagy mérséklődhetnek azok a torzulások, amelyek korábban indokolatlanul megemelték a végösszegeket.

Ez a szakma szempontjából is egészségesebb helyzetet teremtene. A cél nem az, hogy a rendezvényeket irreálisan olcsón kelljen megvalósítani, mert az a minőség, a biztonság és a szakmai színvonal rovására menne. A cél az, hogy a megrendelő reális árat fizessen reális teljesítményért, a piaci szereplők pedig tisztességes versenyben, átlátható feltételek mellett dolgozhassanak. Egy ilyen környezetben nemcsak az állami költések válhatnak racionálisabbá, hanem hosszabb távon maga a piac is erősödhet.

Felmerült, hogy az állam bizonyos nagyrendezvényeket saját szervezésben valósítson meg. Ez milyen hatással lehet a rendezvényügynökségi piacra?

Az állami saját szervezés önmagában nem elképzelhetetlen, de nagyon fontos látni, hogy a rendezvényszervezés egy szakma. Ehhez tapasztalat, kapcsolatrendszer, projektmenedzsment, technikai tudás, pénzügyi fegyelem, biztonsági ismeret és sokéves gyakorlat kell. Egy nagyrendezvény nem attól működik jól, hogy valaki kijelöli, ki legyen a felelős, hanem attól, hogy a háttérben sok száz vagy akár több ezer ember összehangolt munkája zajlik. Ha egy állami szervezet ügynökségi szerepet akar betölteni, akkor előbb-utóbb ugyanúgy szakembereket kell felvennie a piacról. A kérdés az, hogy ezzel nem jön-e létre egy olyan állami ügynökségi modell, amely a piaci szereplők elől vesz el munkát. Az érthető, ha az állam kontrollt akar bizonyos közpénzből megvalósuló rendezvények fölött, de ennek nem feltétlenül az a legjobb módja, ha magát képzi rendezvényszervezővé, hanem az, ha tisztességes versenyben megbízza a szakmai tapasztalattal rendelkező cégeket a különböző rendezvények megszervezésére.

Milyen a Hungexpo kapcsolata Budapesttel? A főváros stratégiai partnerként kezeli az üzleti turizmust és a nemzetközi kongresszusokat?

A fővárossal való kapcsolatunk jelenleg nem olyan erős, mint amilyen lehetne. Természetesen vannak ügyek, amelyekben együttműködünk, például engedélyezési vagy közlekedési kérdésekben, de az üzleti turizmus és a nemzetközi kongresszusok szempontjából ennél sokkal tudatosabb, aktívabb partnerségre lenne szükség.

Budapestnek kiváló adottságai vannak. Gyönyörű város, fantasztikus a kulturális kínálata, fejlett a gasztronómiája, vannak jó szállodái, és a Hungexpo révén rendelkezik olyan nagy rendezvényhelyszínnel is, amely képes nemzetközi kongresszusokat fogadni. Mégis azt érzem, hogy amikor egy nemzetközi kongresszust vagy vállalati rendezvényt ide akarunk hozni, akkor sokszor hiányzik egy erős fővárosi szintű támogató jelenlét. Nem feltétlenül pénzügyi támogatásra gondolok, hanem gesztusokra, kommunikációra, protokollra, nemzetközi marketingre és arra az érzésre, hogy a város számára fontos, hogy ezek az események Budapestre jöjjenek. A Budapest Brand idejében még voltak ilyen törekvések, jó lenne ezt újra föltámasztani.

Egy nagy nemzetközi kongresszus esetében nagyon sokat számít, ha a város vezetése üdvözli a résztvevőket, ha megjelenik a nemzetközi kommunikációban, ha segíti a közlekedési vagy városi szolgáltatási megoldásokat. Ezek sokszor nem nagy pénzek, inkább hozzáállás kérdései. Bécs vagy Barcelona ebben nagyon erős: nemcsak helyszínt kínálnak, hanem városi élményt, intézményi partnerséget és egyértelmű üzenetet is.

Egy jól működő kongresszusi iroda mennyiben tudná javítani Budapest nemzetközi versenyképességét?

Döntő jelentősége lenne, én 2009 óta mondom, hogy Magyarországnak és Budapestnek óriási szüksége lenne egy valóban erős, professzionálisan működő kongresszusi irodára. Voltak már erre kísérletek, voltak időszakok, amikor ez többé-kevésbé működött, de Bécshez, Barcelonához vagy más vezető európai kongresszusi városokhoz képest soha nem sikerült igazán erős struktúrát létrehozni.

Egy jó kongresszusi iroda nem pusztán adminisztratív szervezet. Nem csak leveleket ír, nem csak információt ad, hanem aktívan értékesít, lobbizik, kapcsolatot tart nemzetközi szakmai szövetségekkel, helyszínekkel, szállodákkal, légitársaságokkal, városi szereplőkkel. Egy ilyen szervezetnek stabil finanszírozásra, megfelelő létszámra és világos mandátumra van szüksége.

Bécsben vagy Barcelonában ez sokkal erősebb intézményi háttérrel működik. Ott a város, a turisztikai szervezetek, a helyi szolgáltatók és a kongresszusi infrastruktúra egymással összehangoltan dolgozik. Nálunk gyakran néhány ember próbált ellátni olyan feladatot, amely máshol húsz-harminc fős professzionális szervezetek munkája. Ezen mindenképpen változtatni kellene, ha Budapest komolyan akar versenyezni a nemzetközi kongresszusi piacon.

A szakmában gyakran elhangzik, hogy Bécs rendszeresen megelőzi Budapestet a nemzetközi kongresszusokért folytatott versenyben. Mi az, ami Bécsben megvan, Budapesten viszont hiányzik?

Bécs legnagyobb előnye nem egyetlen tényezőben keresendő, hanem abban, hogy rendszerszinten működik. A város, a kongresszusi iroda, a helyszínek, a szállodák és a szolgáltatók nagyon összehangoltan dolgoznak. Bécs éhes ezekre a rendezvényekre, aktívan dolgozik értük, és ezt a nemzetközi szervezők is érzik. Budapesten több területen is van hiány. Az egyik a közlekedési infrastruktúra. A repülőtéri kapcsolat, a városon belüli kötöttpályás elérés, valamint a Hungexpo közösségi közlekedési kapcsolatai mind fejlesztésre szorulnak. Egy 10–15 ezer fős kongresszus esetében nem lehet arra építeni, hogy mindenki taxival közlekedik.

A másik hiány a belvárosi, nagy kapacitású rendezvény- és social helyszínek köre. Egy nagy kongresszus nem csak plenáris ülésekből áll. Kellenek fogadások, gálavacsorák, kísérőprogramok, networking események. Budapest ebből a szempontból korlátozottabb, mint Bécs. Szükség lenne erős, jól működő, nagy befogadóképességű, reprezentatív helyszínekre.

A harmadik terület a szállodai kapacitás szerkezete. Nem feltétlenül ötcsillagos luxusszállodákra van szükség, hanem jó minőségű, nagy kapacitású négycsillagos szállodákra. Sok nemzetközi kongresszus, különösen az orvosi és gyógyszeripari területen, szigorú szabályok mellett működik, és a résztvevők vagy a szponzorált delegáltak elhelyezése nem történhet luxuskategóriában. Ezért a jó négycsillagos kapacitás kulcsfontosságú.

Budapest adottságai alapján képes lenne felvenni a versenyt a nagy konkurens városokkal?

Igen, én ebben nagyon hiszek. Budapest nagyon sok szempontból versenyképes város. Nem kell Barcelonával a tengerpartban versenyeznünk, mert abban nyilván nem tudunk. De Budapestnek más karaktere van: történelmi város, erős kulturális kínálattal és egyedi hangulattal. Egy kongresszusi résztvevő nem luxusüzleteket keres, hanem szakmai tartalmat, jó városi élményt, kultúrát, biztonságos és jól szervezett környezetet.

Azt is látni kell, hogy a nemzetközi szövetségi kongresszusok és a vállalati rendezvények logikája eltér. A szövetségi kongresszusoknál erősebben jelenhetnek meg politikai, reputációs vagy értékalapú szempontok, míg a vállalati rendezvények gyakran pragmatikusabbak. Az elmúlt években voltak olyan nemzetközi szereplők, amelyek óvatosabban kezelték Budapestet, részben politikai megfontolások, részben a régió geopolitikai helyzete miatt. Az ukrajnai háború például a távolabbról, különösen Amerikából érkező cégek szemében sokszor torzítja a régió megítélését. Innen nézve Budapest és a háborús térség földrajzilag jól elkülönül, de egy amerikai döntéshozó számára Kijev és a magyar főváros gyakorlatilag szomszédok.

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Ennek ellenére Budapestnek nagyon komoly esélyei vannak. Ha a város, az állam, a turisztikai szervezetek és a piaci szereplők összehangoltan lépnének fel, akkor a mostaninál jóval több nagy nemzetközi kongresszust lehetne idehozni.

A Hungexpo megközelíthetősége régóta visszatérő kérdés. Mi lenne az a fejlesztés, amely érdemben javítaná a helyszín nemzetközi versenyképességét?

A legfontosabb a kötöttpályás közlekedési kapcsolat lenne. Földrajzilag a Hungexpo valójában nincs rossz helyen, Budapest térképén nézve kifejezetten központi elhelyezkedésű. A probléma az, hogy a városi közlekedési hálózatban nem kapcsolódik úgy, ahogy egy ekkora rendezvényhelyszínnek kellene. Egy nagy nemzetközi kongresszus esetében olyan közösségi közlekedési kapcsolat kell, amely nagy tömegeket tud gyorsan, kiszámíthatóan és kényelmesen mozgatni. Külföldön több helyen bevett gyakorlat, hogy a kongresszusi belépő vagy badge egyben tömegközlekedési jogosultságot is ad. Ez óriási segítség a résztvevőknek és a szervezőknek is. Ilyen megoldásokban Budapesten is gondolkodni kellene. Korábban voltak már előrelépések, például ideiglenes buszos megoldások, de ezek sokszor külön finanszírozást, egyedi egyeztetést és eseti megállapodásokat igényeltek.

A Hungexpo környezetében szükség lenne további szállodai fejlesztésre is?

Igen, bizonyos feltételek mellett. Ha sikerülne a nemzetközi kongresszusok számát érdemben növelni, például éves szinten 15–20 nagyobb nemzetközi eseményre, akkor gazdaságilag is indokolttá válhatna egy újabb szálloda fejlesztése a környéken. Hely lenne rá, és a kereslet is megteremthető lenne, ha a kongresszusi piac stabilan bővülne. Egy ilyen fejlesztés azonban nem önmagában áll. Kell hozzá kongresszusi stratégia, erős városi és országos promóció, jó közlekedés, nemzetközi értékesítés és kiszámítható piaci környezet. A szállodai beruházó akkor fog dönteni, ha látja, hogy nem alkalmi fellendülésről, hanem tartósan növekvő üzleti turisztikai keresletről van szó.

Budapest legújabb fejlesztési és turisztikai elképzelései kapcsán mennyire bizakodó?

Óvatosan vagyok bizakodó. Sok jó tervet láttunk már Budapesten az elmúlt évtizedekben, és egy terv annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Lehet kiváló stratégiai dokumentumokat írni, lehet nagyon jó célokat megfogalmazni, de ha nincs mögöttük finanszírozás, intézményi felelősség, politikai akarat és végrehajtási kapacitás, akkor ezek nem fognak érdemi változást hozni.

Ami most reményre adhat okot, az az, hogy mintha több szereplő között lenne legalább valamiféle megértés arról, hogy Budapest gazdasági, turisztikai és nemzetközi pozícióját erősíteni kell. Ha a főváros és a kormány nem ellenfélként tekint egymásra ebben a kérdésben, hanem legalább bizonyos célok mentén együtt tud működni, az már önmagában előrelépés lenne.

Én nem a város adottságaival kapcsolatban vagyok szkeptikus, hanem a működési rendszerrel kapcsolatban. Budapest nagyon jó alapokkal rendelkezik, de a bürokrácia, a forráshiány és a széttöredezett intézményi felelősség sokszor megakadályozza, hogy ezekből az adottságokból valódi versenyelőny legyen.

Időről időre felmerül Budapest olimpiai pályázatának gondolata. Rendezvényszakmai szempontból mit jelentene egy olimpia a városnak és az iparágnak?

Rendezvényszakmai szempontból egy olimpia természetesen hatalmas lehetőség lenne. Egy ilyen esemény óriási lendületet adhat az infrastruktúrának, a szolgáltatói szektornak, a városfejlesztésnek és a nemzetközi láthatóságnak. Barcelona példája sokszor előkerül, és joggal: az 1992-es olimpia városfejlesztési értelemben is fordulópont volt.

Ugyanakkor csak akkor van értelme egy ilyen vállalkozásnak, ha azt szigorúan ellenőrzött, transzparens, ésszerű és hosszú távon hasznos módon lehet megvalósítani. Nem abból kell kiindulni, hogy nagy beruházásokat csak drágán, túlárazva vagy rosszul lehet megcsinálni. Jól is lehet ezt csinálni, de ehhez nagyon komoly intézményi és társadalmi bizalomra lenne szükség.

Magánemberként és rendezvényszakmai szereplőként is azt gondolom, hogy egy jól előkészített olimpia sokat adhatna Budapestnek. De a kulcsszó a „jól előkészített”. Egy olimpia nem lehet öncélú presztízsberuházás; csak akkor van értelme, ha a város lakói, az infrastruktúra, a turizmus és a gazdaság hosszú távon is nyer vele.

A rendezvénypiac erősen nemzetközi kitettségű ágazat. Hogyan érintené a Hungexpót és a szektort az euró esetleges magyarországi bevezetése?

A Hungexpo esetében az árbevétel jelentős része már most is euróban keletkezik, miközben a költségek döntő többsége forintban merül fel. Ez a jelenlegi helyzetben egyszerre jelenthet előnyt és kockázatot. Az árfolyammozgások nagyon komoly hatással vannak a tervezésre. Ha nagyobb euróösszegek vannak a számlán, és a forint akár egy nap alatt is érdemben mozdul, annak jelentős pénzügyi következménye lehet. Az euró bevezetése kiszámíthatóbbá tehetné a működést, különösen egy olyan iparágban, amely nemzetközi partnerekkel, külföldi megrendelőkkel, nemzetközi kongresszusokkal és euróalapú szerződésekkel dolgozik. Ugyanakkor az átállásnak lennének nehéz évei. Más országok példájából is látszik, hogy az euró bevezetése nem pusztán technikai kérdés, hanem társadalmi, gazdasági és inflációs kockázatokat is hordozhat.

2026-ban a MaReSz mennyire tekinthető a rendezvényszakma megkerülhetetlen érdekképviseleti szervezetének?

A MaReSz ma is a rendezvényszakma legfontosabb szakmai szervezete Magyarországon. Jelenleg körülbelül 170 tagunk van, ami önmagában is jelentős szám, de ennél fontosabb, hogy a meghatározó piaci szereplők nagy arányban jelen vannak a szövetségben. Ha a teljes szakmát nézzük, beleértve a sok kis- és mikrovállalkozást, akkor nyilván nem fedjük le az egész piacot. De ha a forgalom, a szakmai súly és a meghatározó szereplők alapján vizsgáljuk a kérdést, akkor a MaReSz lefedettsége nagyon erős. Úgy becsülöm, hogy a jelentős stakeholderek 70–75 százaléka valamilyen módon kapcsolódik a szövetséghez.

Amikor átvettük a szövetség vezetését, jóval kevesebb tagunk volt. Azóta a taglétszám jelentősen bővült, de fontos, hogy ez nem hígította, hanem erősítette a szervezetet. Az új tagok azért csatlakoztak, mert azt látták, hogy szükség van olyan szakmai közösségre, ahol képviseletet, információt, kapcsolatokat és közös gondolkodást kapnak.

Milyen irányban kell megújulnia a MaReSz-nek? Felteszem, egy érdekvédelmi szervezetnek ma más típusú szolgáltatásokat is kell nyújtania a tagjai számára, mint ezelőtt 20 évvel.

Igen, ez egyértelmű. A tagok ma már az érdekképviselet mellett szakmai tudásmegosztást, nemzetközi jó gyakorlatokat, üzleti kapcsolatokat és aktív szakmai közösséget is várnak a MaReSz-től. Az elmúlt években sokat tettünk azért, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljünk, és az eredményeinkre büszke vagyok.

Megújítottuk az arculatunkat és részben a honlapunkat, hírlevelünk feliratkozóinak száma három év alatt 480-ról 1675-re nőtt. Az Event Touch rendezvényszakmai konferenciánkat és kiállításunkat 2024-ben először vittük vidékre, a 2026-os esemény pedig rekord látogatottsággal és eredménnyel zárult. A FLASH Awardot öt éve indítottuk útnak, a verseny a szakma legkiválóbb teljesítményeit ismeri el évről-évre, egyre nagyobb szakmai érdeklődés mellett, a nevezések száma 60-ről 84-re emelkedett idén. Elkészült a Fenntarthatósági útmutatónk, egy elméleti és gyakorlati résszel, csatlakoztunk a nemzetközi GSTC-hez, és létrehoztuk az Oktatási Bizottságot, amely már az első évében sikeres edukációs programokat valósított meg. Ezek az elnökség, a főtitkárság, a tagozatok és az aktív tagvállalatok közös eredményei.

Erre az alapra építve kell továbbfejlesztenünk a működésünket. A nemzetközi példákban azt tartom követendőnek, hogy a napi munkát megfelelő hatáskörrel és erőforrásokkal rendelkező professzionális menedzsment irányítja, az elnökség pedig a stratégiai célokra, a szakmai képviseletre és a megvalósítás felügyeletére összpontosít. Elsősorban tehát világos felelősségi körökre és elegendő operatív kapacitásra van szükség. Szeretném, ha a MaReSz még kezdeményezőbb lenne: rendszeresen gyűjtene piaci adatokat, szakmai állásfoglalásokat és javaslatokat készítene, valamint nemzetközi szinten is erősebben jelenne meg.

Ebben kulcsszerepük van a tagozatoknak, mert a szakmai műhelymunkának elsősorban ott kell történnie. A tagvállalatok napi tapasztalataiból születhetnek azok a javaslatok, amelyeket a szövetség közös állásponttá formálhat és képviselhet a döntéshozók előtt. A tagozati aktivitás eddig nem volt egyenletes, ezen van még javítanivalónk. Tudjuk, hogy a vállalkozások vezetőinek a saját működésük mellett kell időt találniuk a közösségi munkára, ezért olyan együttműködési kereteket kell teremtenünk, amelyekben a részvételüknek látható eredménye van.

Most több területen is erősödő aktivitást látok. A piaci változások, a közbeszerzési környezet átalakulása, a munkaerőhiány és a szakma megítélése mind olyan ügyek, amelyekben közösen többet érhetünk el. Az a feladatunk, hogy ezt az aktivitást tartós, szervezett szakmai munkává alakítsuk.

A rendezvényszakmában évek óta visszatérő probléma a munkaerőhiány.

A Covid alatt nagyon sok szakember elhagyta a pályát. Amikor hónapokra vagy akár évekre bizonytalanná vált, hogy lesznek-e rendezvények, sokan más ágazatban kerestek stabilabb megélhetést. Ezeknek az embereknek egy része nem fog visszatérni. Ezt el kell fogadni. Közben az árak, különösen az élőmunka költségei jelentősen emelkedtek. Ebben szerepe volt a munkaerőhiánynak, a piaci torzulásoknak és az általános gazdasági környezetnek is. Ma már nemcsak az a kérdés, hogy van-e elég ember, hanem az is, hogy van-e elég jól képzett, terhelhető, szakmailag igényes munkaerő.

Én ugyanakkor ebben is látok lehetőséget. A mi felelősségünk, hogy milyen lesz a következő szakember-generáció. Az iskolák adhatnak általános alapokat, de a rendezvényszakmát igazán munka közben lehet megtanulni. Nekünk kell megtanítani a fiatalokat arra, hogyan működik egy rendezvény, hogyan kell ügyfelet kezelni, hogyan kell krízist megoldani, hogyan kell több száz szereplőt összehangolni. És nekünk kell megszerettetni velük ezt a szakmát.

A fiatalok számára mennyire vonzó ma a rendezvényszervezés? Hiszen ez egy intenzív, sokszor hétvégékkel, estékkel és nagy terheléssel járó szakma.

Ez valóban nem mindenkinek való. A rendezvényszakma sokszor nem ismeri a klasszikus munkaidőt. Vannak hétvégék, esti munkák, ünnepnapok, váratlan helyzetek, nagy nyomás. Aki kiszámítható, nyugodt munkarendet keres, annak ez nem biztos, hogy ideális terület.

De aki kíváncsi, kreatív, szereti a pörgést, szeret emberekkel dolgozni, és élvezi, hogy minden projekt más, annak ez rendkívül izgalmas szakma. A Hungexpónál például valaki egyszerre láthat bele az építőiparba, az agráriumba, az autóiparba, az ipari technológiákba, a vadászat és horgászat világába, a nemzetközi kongresszusokba és a vállalati rendezvényekbe. Kevés olyan szakma van, amely ennyire sokféle területet nyit meg.

A fiatalok egy része kifejezetten keresi ezt a változatosságot. Nekünk az a feladatunk, hogy megmutassuk nekik a szakma értelmét és szépségét, de közben reális képet is adjunk arról, milyen terheléssel jár.

Képek: Gosztola Judit