2026. október 30. péntek Alfonz
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szombathelyi MMIK
HelloVidék

Bezárhat a szombathelyi kulturális központ: a bábszínházat is magával ránthatja a pénzhiány

HelloVidék
2026. október 30. 15:45 5 perc

A november elejére tervezett bezárást egyelőre sikerült elhalasztani, de a szombathelyi MMIK (megyei művelődési központ) hosszabb távú működése továbbra sincs megoldva. Az épületet tulajdonló alapítvány és az üzemeltető társaság a bizonytalan finanszírozási helyzetre hivatkozva már november 1-jétől bezárta volna az intézményt. A Mesebolt Bábszínház érvényes bérleti szerződése miatt azonban december 31-ig biztosítani kell az épület működését. Közben az is kiderült: bár az MMIK idén 80 millió forint támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól, ezt az összeget az alapítvány állítása szerint nem fordíthatták rezsire és az üzemeltetés költségeire.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A szombathelyi közgyűlés október 29-i ülésén Horváth Soma kultúráért felelős alpolgármester számolt be arról, hogy levélben értesítették a város egykor volt legnagyobb kulturális intézményének, az MMIK tervezett ideiglenes bezárásáról. A tájékoztatás szerint az épület tulajdonosa, a Kárpát-Medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány, valamint az üzemeltető Művészeti Népfőiskola Őrvidék Ház Kft. a bizonytalan költségvetési helyzet miatt nem látja biztosítottnak a hosszú távú működtetés feltételeit - írta a Nyugat.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervek szerint november 1-jétől zárták volna be az Ady téri épületet. Ezt azonban nem lehetett egyszerűen megtenni, hiszen az MMIK-ban működik a Mesebolt Bábszínház is, amelynek december 31-ig érvényes bérleti szerződése van. A bábszínház ráadásul önkormányzati fenntartású intézmény, így egy esetleges költözésről sem lehet egyik napról a másikra dönteni. Horváth Soma szerint az átköltözés legalább hat hónapot venne igénybe. A városvezetés egyeztetett a tulajdonossal, és végül sikerült elérni, hogy az MMIK december végéig nyitva maradjon.

Ez azonban még nem jelent hosszú távú megoldást: arról egyelőre nincs döntés, hogyan működhet tovább az intézmény 2027-ben.

A bábszínház mellett több helyi kulturális szervezet is az épületben bérel helyiséget, köztük az Ungaresca Néptáncegyüttes és a Lorigo Táncegyesület. Egy esetleges bezárás tehát nemcsak a bábszínházat, hanem a házban működő közösségeket is érintené.

Nyáron még nem beszéltek bezárásról

Horváth Soma felidézte: a városvezetés már a nyáron egyeztetett a tulajdonos képviselőjével az épület jövőjéről. Akkor még nem merült fel a bezárás lehetősége, a tulajdonos legfeljebb a bérleti díjak emelését helyezte kilátásba. Ősszel ezért az alpolgármester és a bábszínház vezetése is szerette volna megtudni, milyen változásokra számíthatnak a bérlők, és mekkora díjemelésre kell felkészülniük. A válaszok helyett végül a bezárási szándékról szóló levél érkezett. A helyzetet tovább nehezíti az is, hogy a városnak a következő évi költségvetés tervezésekor már tudnia kellene, milyen feltételekkel számolhat az épületben működő önkormányzati intézmény.

Az ügyben külön kérdéseket vetett fel, hogy az MMIK idén 80 millió forint támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alaptól. Rápli Róbert országgyűlési képviselő a támogatás felhasználásával kapcsolatban is vizsgálódni kezdett. A nyilvánosságra került adatok szerint a támogatásból bruttó 32 millió forintot fordítottak színpadtechnikai eszközök beszerzésére, a beszállító cég kiválasztásának körülményei pedig további kérdéseket vetettek fel. A képviselő közérdekű adatigénylést is benyújtott az ügyben.

Az alapítvány a felvetésekre reagálva azt közölte: a 80 millió forint az NKA-tól kapott, meghatározott célú programtámogatás volt, amelyet a vonatkozó szabályok miatt nem lehetett bérekre vagy rezsiköltségekre fordítani. A szervezet állítása szerint a támogatásokkal tételesen és jogszerűen elszámoltak, illetve elszámolnak.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az alapítvány a működési nehézségek okairól is beszámolt. Közlése szerint a mintegy hatezer négyzetméteres épület fenntartása rendkívül költséges: a távhőszámla januárban meghaladta a 4,4 millió, februárban pedig a 6 millió forintot, miközben a januári villanyszámla is több mint egymillió forint volt. Bár az elmúlt években napelemes rendszer kiépítésére is költöttek, a távhőszolgáltatásról egyelőre nem tudtak leválni. Az épület szigetelése és a nyílászárók cseréje szintén jelentős beruházást igényelne.

Az alapítvány szerint az MMIK stabil működtetése állami támogatás nélkül nehezen biztosítható. A szervezet azt is jelezte, hogy egyelőre nem tudja, 2027-ben mekkora állami forrásra számíthat. További támogatás nélkül nem tartja felelősen vállalhatónak az épület nyitva tartását.

Visszakerülhet az államhoz az épület?

A kialakult helyzetben Horváth Soma azt kezdeményezte, hogy a tulajdonos és az üzemeltető egyeztessen az illetékes minisztériummal az ingatlan állami tulajdonba való visszakerülésének lehetőségéről. Az MMIK ugyanis korábban állami tulajdonban volt. Az alpolgármester Rápli Róbert országgyűlési képviselőt is tájékoztatta a helyzetről, aki jelezte, hogy közreműködik a kormányzati egyeztetésekben. Egyelőre azonban nincs nyilvános döntés arról, hogy az állam átvenné-e az ingatlant, vagy milyen formában biztosítanák a további működését.

A szombathelyi MMIK tehát az év végéig biztosan nyitva marad, de a 2027-es folytatás egyelőre kérdéses. A következő hetek egyeztetésein múlhat, hogy sikerül-e olyan fenntartót és finanszírozási hátteret találni, amely hosszabb távon is biztosítja az épület és az ott működő kulturális közösségek jövőjét.

Címlapkép: Google maps
#önkormányzat #rezsi #támogatás #költségvetés #alapítvány #kultúra #finanszírozás #bezárás #színház #szombathely #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:32
15:15
15:03
14:42
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
október 29. 13:36 Megtorpant a forint szárnyalása: Trump hírére ugrott az árfolyam, miközben robbant az EKB-bomba
Pénzcentrum
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
Eleged van a bejárásból? Ezekkel a tanfolyamokkal könnyen megnyílik az út a home office felé, ráadásul a fizetés is átlag feletti
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
NAPTÁR
Tovább
2026. október 30. péntek
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
2 napja
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft-ért télen is szabadtéri medencében élvezheted a forró gyógyvízet
3
1 napja
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
4
1 hete
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
5
6 napja
Így készül a szarvasiak békebeli kedvence: a gazdagon töltött finomság, a kapusznyika és a lekvárnyika
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetési megbízás (payment message/ instruction)
A pénzeszköz átruházására vonatkozó üzenet vagy megbízás. A megbízás irányulhat a saját számla terhelésére, vagy jóváírására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 30. 13:01
Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
Pénzcentrum  |  2026. október 30. 11:27
Ebben az 5 magyar városban emelkedik a covidosok száma: küszöbön lehet egy nagyobb megbetegedési hullám
Agrárszektor  |  2026. október 30. 15:29
Csak így menthető meg a magyar termőföld? Nincs több idő, lépni kell