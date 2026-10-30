Bezárhat a szombathelyi kulturális központ: a bábszínházat is magával ránthatja a pénzhiány

A november elejére tervezett bezárást egyelőre sikerült elhalasztani, de a szombathelyi MMIK (megyei művelődési központ) hosszabb távú működése továbbra sincs megoldva. Az épületet tulajdonló alapítvány és az üzemeltető társaság a bizonytalan finanszírozási helyzetre hivatkozva már november 1-jétől bezárta volna az intézményt. A Mesebolt Bábszínház érvényes bérleti szerződése miatt azonban december 31-ig biztosítani kell az épület működését. Közben az is kiderült: bár az MMIK idén 80 millió forint támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól, ezt az összeget az alapítvány állítása szerint nem fordíthatták rezsire és az üzemeltetés költségeire.

A szombathelyi közgyűlés október 29-i ülésén Horváth Soma kultúráért felelős alpolgármester számolt be arról, hogy levélben értesítették a város egykor volt legnagyobb kulturális intézményének, az MMIK tervezett ideiglenes bezárásáról. A tájékoztatás szerint az épület tulajdonosa, a Kárpát-Medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány, valamint az üzemeltető Művészeti Népfőiskola Őrvidék Ház Kft. a bizonytalan költségvetési helyzet miatt nem látja biztosítottnak a hosszú távú működtetés feltételeit - írta a Nyugat.hu.

A tervek szerint november 1-jétől zárták volna be az Ady téri épületet. Ezt azonban nem lehetett egyszerűen megtenni, hiszen az MMIK-ban működik a Mesebolt Bábszínház is, amelynek december 31-ig érvényes bérleti szerződése van. A bábszínház ráadásul önkormányzati fenntartású intézmény, így egy esetleges költözésről sem lehet egyik napról a másikra dönteni. Horváth Soma szerint az átköltözés legalább hat hónapot venne igénybe. A városvezetés egyeztetett a tulajdonossal, és végül sikerült elérni, hogy az MMIK december végéig nyitva maradjon.

Ez azonban még nem jelent hosszú távú megoldást: arról egyelőre nincs döntés, hogyan működhet tovább az intézmény 2027-ben.

A bábszínház mellett több helyi kulturális szervezet is az épületben bérel helyiséget, köztük az Ungaresca Néptáncegyüttes és a Lorigo Táncegyesület. Egy esetleges bezárás tehát nemcsak a bábszínházat, hanem a házban működő közösségeket is érintené.

Így lett az MMIK-ból alapítványi fenntartású népfőiskola A szombathelyi MMIK, vagyis a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 1980-ban nyitotta meg kapuit, és évtizedeken át a város és a megye meghatározó kulturális központja volt. A fordulat 2011 végén kezdődött, amikor az intézmény állami tulajdonba került, majd 2021 elején az állam az üzemeltetést is átvette, és Magyar Művészeti Innovációs Központ néven új működési modellt hirdetett meg, amelyre 600 millió forint felújítási támogatást is elkülönítettek. A tervezett rekonstrukció azonban nem valósult meg, az épület tulajdonjoga pedig 2022. június 9-én a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítványhoz került. Az alapítvány 2023 tavaszán vette át az üzemeltetést is, erre a célra létrehozva a Művészeti Népfőiskola Őrvidék Ház Kft.-t. Ezzel az egykori MMIK intézményi formában megszűnt, az épület azonban továbbra is kulturális helyszín maradt: a korábbi közösségek egy része – köztük az Ungaresca Táncegyüttes, a Lorigo és a Mesebolt Bábszínház – továbbra is jelen van, az új fenntartó pedig népfőiskolai és művészeti programokkal igyekszik megtölteni a házat.

Nyáron még nem beszéltek bezárásról

Horváth Soma felidézte: a városvezetés már a nyáron egyeztetett a tulajdonos képviselőjével az épület jövőjéről. Akkor még nem merült fel a bezárás lehetősége, a tulajdonos legfeljebb a bérleti díjak emelését helyezte kilátásba. Ősszel ezért az alpolgármester és a bábszínház vezetése is szerette volna megtudni, milyen változásokra számíthatnak a bérlők, és mekkora díjemelésre kell felkészülniük. A válaszok helyett végül a bezárási szándékról szóló levél érkezett. A helyzetet tovább nehezíti az is, hogy a városnak a következő évi költségvetés tervezésekor már tudnia kellene, milyen feltételekkel számolhat az épületben működő önkormányzati intézmény.

Az ügyben külön kérdéseket vetett fel, hogy az MMIK idén 80 millió forint támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alaptól. Rápli Róbert országgyűlési képviselő a támogatás felhasználásával kapcsolatban is vizsgálódni kezdett. A nyilvánosságra került adatok szerint a támogatásból bruttó 32 millió forintot fordítottak színpadtechnikai eszközök beszerzésére, a beszállító cég kiválasztásának körülményei pedig további kérdéseket vetettek fel. A képviselő közérdekű adatigénylést is benyújtott az ügyben.

Az alapítvány a felvetésekre reagálva azt közölte: a 80 millió forint az NKA-tól kapott, meghatározott célú programtámogatás volt, amelyet a vonatkozó szabályok miatt nem lehetett bérekre vagy rezsiköltségekre fordítani. A szervezet állítása szerint a támogatásokkal tételesen és jogszerűen elszámoltak, illetve elszámolnak.

Az alapítvány a működési nehézségek okairól is beszámolt. Közlése szerint a mintegy hatezer négyzetméteres épület fenntartása rendkívül költséges: a távhőszámla januárban meghaladta a 4,4 millió, februárban pedig a 6 millió forintot, miközben a januári villanyszámla is több mint egymillió forint volt. Bár az elmúlt években napelemes rendszer kiépítésére is költöttek, a távhőszolgáltatásról egyelőre nem tudtak leválni. Az épület szigetelése és a nyílászárók cseréje szintén jelentős beruházást igényelne.

Az alapítvány szerint az MMIK stabil működtetése állami támogatás nélkül nehezen biztosítható. A szervezet azt is jelezte, hogy egyelőre nem tudja, 2027-ben mekkora állami forrásra számíthat. További támogatás nélkül nem tartja felelősen vállalhatónak az épület nyitva tartását.

Visszakerülhet az államhoz az épület?

A kialakult helyzetben Horváth Soma azt kezdeményezte, hogy a tulajdonos és az üzemeltető egyeztessen az illetékes minisztériummal az ingatlan állami tulajdonba való visszakerülésének lehetőségéről. Az MMIK ugyanis korábban állami tulajdonban volt. Az alpolgármester Rápli Róbert országgyűlési képviselőt is tájékoztatta a helyzetről, aki jelezte, hogy közreműködik a kormányzati egyeztetésekben. Egyelőre azonban nincs nyilvános döntés arról, hogy az állam átvenné-e az ingatlant, vagy milyen formában biztosítanák a további működését.

A szombathelyi MMIK tehát az év végéig biztosan nyitva marad, de a 2027-es folytatás egyelőre kérdéses. A következő hetek egyeztetésein múlhat, hogy sikerül-e olyan fenntartót és finanszírozási hátteret találni, amely hosszabb távon is biztosítja az épület és az ott működő kulturális közösségek jövőjét.

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