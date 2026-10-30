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Bezárhat a szombathelyi kulturális központ: a bábszínházat is magával ránthatja a pénzhiány
A november elejére tervezett bezárást egyelőre sikerült elhalasztani, de a szombathelyi MMIK (megyei művelődési központ) hosszabb távú működése továbbra sincs megoldva. Az épületet tulajdonló alapítvány és az üzemeltető társaság a bizonytalan finanszírozási helyzetre hivatkozva már november 1-jétől bezárta volna az intézményt. A Mesebolt Bábszínház érvényes bérleti szerződése miatt azonban december 31-ig biztosítani kell az épület működését. Közben az is kiderült: bár az MMIK idén 80 millió forint támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól, ezt az összeget az alapítvány állítása szerint nem fordíthatták rezsire és az üzemeltetés költségeire.
A szombathelyi közgyűlés október 29-i ülésén Horváth Soma kultúráért felelős alpolgármester számolt be arról, hogy levélben értesítették a város egykor volt legnagyobb kulturális intézményének, az MMIK tervezett ideiglenes bezárásáról. A tájékoztatás szerint az épület tulajdonosa, a Kárpát-Medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány, valamint az üzemeltető Művészeti Népfőiskola Őrvidék Ház Kft. a bizonytalan költségvetési helyzet miatt nem látja biztosítottnak a hosszú távú működtetés feltételeit - írta a Nyugat.hu.
A tervek szerint november 1-jétől zárták volna be az Ady téri épületet. Ezt azonban nem lehetett egyszerűen megtenni, hiszen az MMIK-ban működik a Mesebolt Bábszínház is, amelynek december 31-ig érvényes bérleti szerződése van. A bábszínház ráadásul önkormányzati fenntartású intézmény, így egy esetleges költözésről sem lehet egyik napról a másikra dönteni. Horváth Soma szerint az átköltözés legalább hat hónapot venne igénybe. A városvezetés egyeztetett a tulajdonossal, és végül sikerült elérni, hogy az MMIK december végéig nyitva maradjon.
Ez azonban még nem jelent hosszú távú megoldást: arról egyelőre nincs döntés, hogyan működhet tovább az intézmény 2027-ben.
A bábszínház mellett több helyi kulturális szervezet is az épületben bérel helyiséget, köztük az Ungaresca Néptáncegyüttes és a Lorigo Táncegyesület. Egy esetleges bezárás tehát nemcsak a bábszínházat, hanem a házban működő közösségeket is érintené.
Nyáron még nem beszéltek bezárásról
Horváth Soma felidézte: a városvezetés már a nyáron egyeztetett a tulajdonos képviselőjével az épület jövőjéről. Akkor még nem merült fel a bezárás lehetősége, a tulajdonos legfeljebb a bérleti díjak emelését helyezte kilátásba. Ősszel ezért az alpolgármester és a bábszínház vezetése is szerette volna megtudni, milyen változásokra számíthatnak a bérlők, és mekkora díjemelésre kell felkészülniük. A válaszok helyett végül a bezárási szándékról szóló levél érkezett. A helyzetet tovább nehezíti az is, hogy a városnak a következő évi költségvetés tervezésekor már tudnia kellene, milyen feltételekkel számolhat az épületben működő önkormányzati intézmény.
Az ügyben külön kérdéseket vetett fel, hogy az MMIK idén 80 millió forint támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alaptól. Rápli Róbert országgyűlési képviselő a támogatás felhasználásával kapcsolatban is vizsgálódni kezdett. A nyilvánosságra került adatok szerint a támogatásból bruttó 32 millió forintot fordítottak színpadtechnikai eszközök beszerzésére, a beszállító cég kiválasztásának körülményei pedig további kérdéseket vetettek fel. A képviselő közérdekű adatigénylést is benyújtott az ügyben.
Az alapítvány a felvetésekre reagálva azt közölte: a 80 millió forint az NKA-tól kapott, meghatározott célú programtámogatás volt, amelyet a vonatkozó szabályok miatt nem lehetett bérekre vagy rezsiköltségekre fordítani. A szervezet állítása szerint a támogatásokkal tételesen és jogszerűen elszámoltak, illetve elszámolnak.
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Az alapítvány a működési nehézségek okairól is beszámolt. Közlése szerint a mintegy hatezer négyzetméteres épület fenntartása rendkívül költséges: a távhőszámla januárban meghaladta a 4,4 millió, februárban pedig a 6 millió forintot, miközben a januári villanyszámla is több mint egymillió forint volt. Bár az elmúlt években napelemes rendszer kiépítésére is költöttek, a távhőszolgáltatásról egyelőre nem tudtak leválni. Az épület szigetelése és a nyílászárók cseréje szintén jelentős beruházást igényelne.
Az alapítvány szerint az MMIK stabil működtetése állami támogatás nélkül nehezen biztosítható. A szervezet azt is jelezte, hogy egyelőre nem tudja, 2027-ben mekkora állami forrásra számíthat. További támogatás nélkül nem tartja felelősen vállalhatónak az épület nyitva tartását.
Visszakerülhet az államhoz az épület?
A kialakult helyzetben Horváth Soma azt kezdeményezte, hogy a tulajdonos és az üzemeltető egyeztessen az illetékes minisztériummal az ingatlan állami tulajdonba való visszakerülésének lehetőségéről. Az MMIK ugyanis korábban állami tulajdonban volt. Az alpolgármester Rápli Róbert országgyűlési képviselőt is tájékoztatta a helyzetről, aki jelezte, hogy közreműködik a kormányzati egyeztetésekben. Egyelőre azonban nincs nyilvános döntés arról, hogy az állam átvenné-e az ingatlant, vagy milyen formában biztosítanák a további működését.
A szombathelyi MMIK tehát az év végéig biztosan nyitva marad, de a 2027-es folytatás egyelőre kérdéses. A következő hetek egyeztetésein múlhat, hogy sikerül-e olyan fenntartót és finanszírozási hátteret találni, amely hosszabb távon is biztosítja az épület és az ott működő kulturális közösségek jövőjét.
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