Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit.
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban: a Senna Animal Stop az aerodinamika törvényeire és valódi mérnöki munkára épít. Olyannyira magabiztosak a hatékonyságában, hogy vadgázolás esetén is fizetnek helyetted.
Kezdjük a legfontosabbal, amivel a Senna Animal Stop azonnal lesöpri az asztalról a benzinkutak polcain porosodó, pár ezer forintos műanyag izéket: ha a feltételeknek megfelelően szerelik fel az eszközt, és mégis vadgázolás történik, akkor a gyártó a vásárlástól számított egy éven belül 300 ezer forintig megtéríti a keletkezett kárt. Ez a vállalás példa nélküli ezen a területen, és pontosan mutatja, hogy a fejlesztők mennyire bíznak a rendszer működésében. Nem üres ígéretekkel jönnek, hanem konkrét anyagi felelősséget vállalnak.
Miért nem működik a legtöbb hagyományos vadriasztó?
A hazai és nemzetközi utakon a vadgázolás az egyik legkiszámíthatatlanabb veszélyforrás: egy termetesebb szarvassal vagy vaddisznóval való találkozás pillanatok alatt totálkárt és súlyos személyi sérülést eredményezhet. Erre válaszul elárasztották a piacot a menetszéllel működőnek mondott eszközök, ám van egy alapvető aerodinamikai probléma, amit szinte minden gyártó figyelmen kívül hagy. A hagyományos sípokat szinte kivétel nélkül a hűtőrácsra vagy a maszk mögé javasolják felszerelni – csakhogy az autó orrának ezen a részén a menetszél megtorpan, úgynevezett stagnációs és turbulens zóna jön létre. Ha a levegő nem áramlik át megfelelő sebességgel és nyomással a sípon, az egyszerűen néma marad a vadak számára.
Aerodinamika és aktív légáramlás
A Senna csapata ahelyett, hogy egy ilyen terméket kínálna, szélcsatornás tesztek és komoly áramlástani vizsgálatok után teljesen újragondolta a vadriasztó elhelyezését. A Senna Animal Stopot az autó lökhárítója alatti, úgynevezett aktív légáramlási zónába kell rögzíteni. Ezen a ponton ugyanis a menetszél akadálytalanul éri a nyílást, így 60 km/órás tempó felett a rendszer éppen az optimális akusztikai tartományban működik.
Nem a véletlenre vagy a szerencsére bízzák tehát a vadriasztó hatékonyságát, hanem megkérdőjelezhetetlenül a fizikára.
Motorsport-örökség és nagy hatótáv
Nemcsak a szélcsatornás megközelítés idézi a motorsportot, hanem a felhasznált anyagok is. A készülék háza pontosan abból a nagy szilárdságú, ultrakönnyű titánötvözetből készül, mint amit a Formula–1-ben és a repülőgépiparban használnak. A kompakt, mindössze 50 × 17 × 5 milliméteres eszköz így ellenáll a felverődő köveknek, az időjárás viszontagságainak és a szélsőséges hőingadozásnak. A speciális akusztikai kialakításnak köszönhetően a kibocsátott jel akár 200 méteres távolságba is eljut, ami autópálya- és országúti tempónál bőven elegendő időt biztosít az állatoknak arra, hogy valóban megriadjanak és menekülőre fogják, te pedig addig biztonságosan lelassíthatsz.
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