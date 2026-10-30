A kisebb magyar részvények körében vegyes volt a kép.
Újabb csúcsot döntött az európai gázár, és a java még hátravan: sokba kerülhet az idei fűtési szezon
Újra 2022 óta nem látott csúcsra, megawattóránként 101 euró fölé ugrott az európai gázár. A határidős jegyzések ráadásul arra utalnak, hogy a drágulás nem csupán átmeneti, és a magas árszint az előttünk álló tél nagy részében velünk maradhat.
Az európai irányadónak számító holland TTF gáztőzsdén dinamikusan emelkedett a novemberi szállítású földgáz ára a héten. Miután a jegyzés szerdán elérte a 100 eurós lélektani határt, a hét végére már a 101 eurót is átlépte, ami néhány nap leforgása alatt megawattóránként 8 eurós drágulást jelent.
A piaci adatok alapján a távolabbi kilátások sem ígérnek egyelőre megnyugvást. Az ICE árutőzsde határidős jegyzései szerint a téli hónapokra vonatkozó kontraktusok ára is magasan, a 96 és 100 euró közötti sávban mozog. Bár ezek a határidős árak a piaci folyamatok függvényében még változhatnak, és nem garantálják százszázalékosan a tényleges téli árszintet, jól tükrözik a kereskedők jelenlegi feszült várakozásait.
Jelentősebb árcsökkenés egyelőre csak a fűtési szezon végén, a 2027. áprilisi szállítású kontraktusoknál rajzolódik ki, amelyeket jelenleg mérsékeltebb, 82,6 eurós áron jegyeznek.
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