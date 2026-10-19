Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed

Sokszor egy javítással is elkerülhető egy új termék megvásárlása, a jó állapotú, de feleslegessé vált holmik pedig a kereskedőkön keresztül is új gazdára találhatnak. A használt termékek piacán ugyanakkor különösen fontos a megbízhatóság: a kedvezőbb ár mellett a vásárlónak azt is tudnia kell, milyen ellenőrzésen esett át az áru. A javítás világnapja alkalmából a Decathlont, az IKEA-t, a MediaMarktot és a Rejoyt kérdeztük arról, hogyan működnek náluk ezek a szolgáltatások. Az is kiderült, hogy az átvétel sokszor szigorú feltételekhez kötött, és a felajánlott összeget sem mindenhol készpénzben kapja meg az eladó.

Amikor egy régóta használt tárgy elromlik, a tulajdonosnak azt kell mérlegelnie, érdemes-e még pénzt költenie rá. A javítás ára könnyen az új termék felé billentheti a döntést, különösen akkor, ha bizonytalan, meddig működik majd a helyreállított eszköz. A kereskedők számára ezért a javítás megszervezése mellett az is feladat, hogy a vásárlók bízzanak a hosszabb használatban és a felújított termékek minőségében.

A javítás kérdése néhány hónappal ezelőtt az új uniós szabályozás miatt is előtérbe került. A javításhoz való jogot erősítő előírások célja, hogy a meghibásodott termékek helyreállítása könnyebben elérhető és gazdaságosabb megoldás legyen a fogyasztóknak. A szabályozás gyakorlati eredményét ugyanakkor az is meghatározza, milyen szolgáltatások állnak már most a vásárlók rendelkezésére.

A javítás világnapja alkalmából ezért annak jártunk utána, hogyan tartják használatban a hozzájuk visszakerülő termékeket a hazai kereskedők, és milyen tapasztalataik vannak a vásárlók igényeiről. Kérdéseinkre a Decathlon, az IKEA, a MediaMarkt és a Rejoy válaszolt.

Decathlon: kerékpárok és sporteszközök második élete

Évente már több ezer sporteszköz kerül vissza az áruházakba, majd talál új gazdára a Decathlon magyarországi visszavásárlási programjában. A vállalat tapasztalatai szerint a szolgáltatás egyre több vásárlóhoz jut el, a legnépszerűbb termékek pedig a kerékpárok és a rollerek. A Második esély, vagyis Second Life kínálatban a fitneszeszközök, például a súlyzók és az edzőpadok, valamint a vízi sportok felszerelései iránt is jelentős az érdeklődés.

A visszavásárlás online előzetes becsléssel indul: a vásárló a sporteszköz főbb jellemzőinek megadásával kaphat tájékoztató árat. Ezután be kell vinni a terméket valamelyik áruházba, ahol a kollégák személyesen is megvizsgálják, és meghatározzák a végleges vételárat.

– magyarázták a sportáruháznál.

Az adásvételi szerződés megkötését követően banki átutalással vagy Decathlon online ajándékkártyával fizetnek. Az átvizsgált eszközöket a Második esély programban kínálják újra, két év szavatossággal és 365 napos cserelehetőséggel.

A program meghatározott termékkategóriákra terjed ki, így például kerékpárokra, rollerekre, egyes fitnesz- és súlyzós eszközökre. Az átvételnek ugyanakkor szigorú állapotbeli feltételei vannak.

Biztonságosan használható, működőképes, tiszta sporteszközöket veszünk át, amelyeknél legfeljebb esztétikai hibák fogadhatók el

– közölte a Decathlon.

A döntést az áruházi munkatársak hozzák meg a fizikai állapot és a biztonság ellenőrzése után; bizonyos kategóriákban a vásárlást igazoló bizonylatot is be kell mutatni.

A javítások között szintén a kerékpárok dominálnak. A vállalat közlése szerint 2025 eleje óta a javított termékek több mint fele kerékpár, egynegyede jégkorcsolya, közel 5 százaléka téli sportokhoz kapcsolódó termék, 2–3 százaléka pedig egyéb sporteszköz. A kerékpároknál tehát a visszavásárlás, a használt termékek értékesítése és a szervizelés iránt is erős az igény.

Az uniós javítási irányelvet a Decathlon a saját eddigi gyakorlatával összhangban álló lépésnek tartja. Válaszuk szerint a javíthatóság hosszú évek óta szempont a terméktervezésben: alkatrészeket és karbantartási termékeket kínálnak az áruházakban, részben online is, a saját kezű javítást pedig a Support oldalon elérhető útmutatókkal segítik.

Az áruházi szolgáltatások és a regionális műhely révén az elektromos kerékpárok szervizelésétől a futópad görgőjének cseréjén át a törött sátorrúd pótlásáig és méretre vágásáig végeznek munkákat. Az új szabályozástól azt várják, hogy a javítható terméktervezés, az alkatrészellátás és a szervizszolgáltatások szemlélete több iparágban is elterjedjen.

IKEA: visszavásárlás és pótalkatrészek

Több mint 5700 terméket vásároltak vissza a Garantált visszavásárlás és a Bútorok második élete programban az IKEA magyarországi áruházai a 2026-os pénzügyi évben. Ugyanebben az időszakban közel 5600 bútor talált új gazdára. A leggyakrabban gyermekbútorokat, fiókos szekrényeket, könyvespolcokat, székeket és asztalokat visznek vissza a vásárlók, és a használt kínálatban is ugyanezek a kategóriák a legkeresettebbek.

A visszavásárlás kizárólag eredeti IKEA-termékekre vonatkozik, amelyek a leadó vásárló tulajdonában vannak.

A bútoroknak hiánytalannak, tisztának, megfelelően összeszereltnek és rendeltetésszerűen használhatónak kell lenniük, olyan állapotban, hogy tovább lehessen értékesíteni őket. Az átalakított, illetve a helytelen használat miatt sérült darabokat nem veszik át.

– hangsúlyozták a vállalatnál.

Itt is online kalkulátorral lehet előzetes árajánlatot kérni, a végleges összeget azonban az áruházban, személyes állapotfelmérés után határozzák meg. A vásárló IKEA-ajándékkártyát kap, amelynek értéke egyes termékeknél az eredeti vételár felét is elérheti. A visszavásárlás tehát feltételekhez kötött, és az ellenérték az áruház kínálatára fordítható.

A meglévő bútorok használatban tartásában a pótalkatrészeknek is szerepük van. Az IKEA által közölt adatok szerint a magyar vásárlók mintegy 193 600 pótalkatrészt igényeltek több mint 25 110 megrendelésben. A kisebb alkatrészek online és az áruházakban egyaránt elérhetők, a nagyobb elemek és a háztartási gépek alkatrészei esetében pedig a termék típusa és a garanciális feltételek határozzák meg az ügyintézést.

A vállalat a használt bútorok visszavásárlását és értékesítését a körforgásos üzleti modellre való átállás fontos részének tekinti.

Meghosszabbítja a termékek élettartamát, csökkenti a hulladék mennyiségét, és még több vásárló számára teszi elérhetővé a megfizethetőbb megoldásokat

– fogalmaztak a programmal kapcsolatban.

A 2030-as stratégiában az a cél, hogy a piacok legalább 80 százalékán megtervezzék és bevezessék a javítást, újraértékesítést, visszavételt és újrahasznosítást szolgáló megoldásokat.

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Magyarországon a visszavásárolható termékek köre a vállalat tájékoztatása szerint körülbelül 3500-ról több mint 14 ezerre bővül. Hosszabb távon a bútorokon túl további lakberendezési kiegészítőket is bevonnának, köztük főzéshez, étkezéshez és tároláshoz használt termékeket, fürdőszobai cikkeket, valamint egyes elektronikai eszközöket. Ezzel párhuzamosan a pótalkatrészek elérhetőségét, illetve a javítást és az újrafelhasználást támogató szolgáltatásokat is bővítenék.

MediaMarkt: készülékbeszámítás és felújított telefonok

A felújított elektronikai termékek iránti növekvő érdeklődés az eladásokon is látszik: a MediaMarkt az előző év azonos időszakához képest 8 százalékkal több ilyen készüléket értékesített. A változást azzal magyarázzák, hogy a vásárlók egyre nyitottabbak a bevizsgált, kedvezőbb árú eszközökre, és mind többen tekintik ezeket tudatos, értékarányos választásnak.

A régi készülékek továbbadására a beszámítási szolgáltatás kínál lehetőséget, amelyben mobiltelefont, tabletet, notebookot és okosórát is átvesznek.

Az áruházi Okospultnál rövid állapotfelmérést végeznek, majd a rendszer meghatározza az eszköz beszámítási értékét. Ha a vásárló új terméket választ, ezt az összeget levonják a vételárból; ha nem vásárol, MediaMarkt-ajándékkártyán kapja meg az ellenértéket.

– közölte a műszaki cikkeket gyártó cég.

A beszámításban közreműködő Foxway 2025-ös adatai alapján a begyűjtött mobiltelefonok, tabletek és számítógépek mintegy 90 százalékát újrahasználatra készítik elő. Ez az arány a Foxway teljes vállalati működésére vonatkozik, nem kizárólag a MediaMarkt Magyarországon beszámított készülékeire. A fennmaradó eszközökből először a még használható alkatrészeket nyerik ki, a tovább már nem hasznosítható anyagokat pedig engedéllyel rendelkező partnereken keresztül újrahasznosítják.

A Refresh! programban árult felújított telefonok erre szakosodott külső partnertől érkeznek. A műszaki vizsgálat és tesztelés mellett megtisztítják és fertőtlenítik őket, majd külső állapotuk alapján kategóriákba sorolják a készülékeket. A vásárló így előre tájékozódhat a kiválasztott telefon esztétikai állapotáról.

A bevizsgálás alapja egy több mint 80 ellenőrzési pontot tartalmazó, automatizált M360-diagnosztika. A készülék típusától és funkcióitól függően ellenőrzik a kijelzőt és az érintésérzékelést, az akkumulátort, a kamerákat, a mikrofont, a hangszórókat és a töltést. Vizsgálják a mobil- és vezeték nélküli hálózati kapcsolatokat, a biometrikus funkciókat, valamint a szenzorokat is. A szükséges beavatkozásokról a diagnosztika eredménye alapján döntenek.

Az uniós szabályozás várható hatását a vállalat így foglalta össze:

Arra számítunk, hogy a szabályozás hatására több fogyasztó választja majd a javítást az azonnali készülékcsere helyett.

Ez a MediaMarkt szerint felértékeli a könnyen elérhető javítási szolgáltatásokat és az átlátható tájékoztatást, miközben a kereskedőknek a készülékek teljes használati idejére érdemes szolgáltatásokat kínálniuk. Hosszabb távon az elektronikai termékek tovább maradhatnak használatban, mérséklődhet az elektronikai hulladék mennyisége, a javítás, a beszámítás és a felújítás pedig nagyobb szerepet kaphat a műszaki kereskedelemben.

Rejoy: bevizsgálás, alkatrészcsere és hosszabb használat

Mielőtt egy használt telefon újra vevőhöz kerülhetne, a Rejoynál 67 lépéses hardveres és szoftveres vizsgálaton megy keresztül. Ennek során ellenőrzik többek között az érintőkijelzőt, a kamerákat, a töltőcsatlakozót, a gombokat és az akkumulátort. A hangszórórácsokat, mikrofonnyílásokat és gombvájatokat is megtisztítják, mert a szennyeződések meghibásodás nélkül is ronthatják a működést. A hibás alkatrészeket és a 85 százalék alatti kapacitású akkumulátorokat automatikusan cserélik, majd ismét tesztelik, kívülről fertőtlenítik és új dobozba helyezik a készülékeket.

A felújított eszközökre külső állapotuktól függetlenül két év garanciát adnak, ezért üzleti szempontból is fontos az alacsony garanciális hibaszám. Közlésük szerint ez a felújított készülékeiknél megközelíti az új eszközökét.

A beérkező készülékek kevesebb mint 3 százalékát nem lehet gazdaságosan felújítani, részben azért, mert az online felvásárlás során már előzetesen rákérdeznek az állapotra. Vízkáros telefonokkal a kiszámíthatatlan működés miatt nem foglalkoznak, és az alaplapi hibákat sem javítják minden esetben. Akkumulátor-, hangszóró- vagy kameracserét ugyanakkor végeznek; a menthetetlen készülékeket és alkatrészeket partneren keresztül újrahasznosításra küldik.

A 2025-ben értékesített készülékeik akkumulátorának átlagos kapacitása 92 százalék volt, ami tájékoztatásuk szerint általános használat mellett további évekre elegendő lehet.

Előfordult olyan telefon is, amely háromszor került vissza a Rejoyhoz, összesen négy tulajdonost kiszolgálva. A prémiumkészülékek hosszabb hardveres és szoftveres használhatósága, illetve a lassuló innováció szintén a hosszabb használatnak kedvez.

– magyarázta a felújított készülékekkel foglalkozó cég.

Az uniós javítási szabályozástól elsősorban a független szervizek munkájának könnyebbé válását várják. Kiemelték a javítás szerződéses, hardveres és szoftveres akadályozásának korlátozását, valamint a méltányos áron elérhető alkatrészek és eszközök jelentőségét. A szabályoknak megfelelő kompatibilis, illetve 3D-nyomtatott alkatrészek használatának lehetőségét is előrelépésnek tartják. Úgy látják, megfelelő alkatrészellátás mellett akár egy 6–8 éves telefon ismételt piacra vitele is gazdaságos lehet. Egy Eurobarométer-felmérésre hivatkozva hozzátették: az uniós fogyasztók 77 százaléka inkább megjavíttatná termékét, mint újat vásárolna.

Magyarország árérzékeny piac, így a felújított készülékek melletti legfontosabb érv továbbra is az ár

– fogalmazott a Rejoy.

A környezettudatosság nagyjából minden ötödik ügyfelüknél szól a kategória mellett. A tudatosabb használat jelének tartják viszont, hogy korábbi vásárlóik a feleslegessé vált telefonjukat is szívesen adják el nekik. Futárral vagy csomagautomatán keresztül küldhetik be az eszközt, így a továbbadáshoz az apróhirdetéses értékesítés ügyintézését sem kell vállalniuk.