Nagyot fordult a kocka Budapestem: szabályosan megrohanták a hoteleket a turisták

Erős nyári szezont zárt idén a budapesti szállodapiac: június és augusztus között összesen 1,25 millió vendég szállt meg a fővárosi hotelekben, ami 9,6%-kal jelent többet, mint egy évvel korábban; a vendégéjszakák száma pedig 10,8%-kal, 2,92 millióra emelkedett. A nyári kihasználtság 80,4%-ra nőtt, az év első nyolc hónapjában pedig 4,5%-kal emelkedett az átlagár. Egy friss hotelpiaci elemzés szerint a rövid távú szálláshely-kiadás korlátozásai nagyban hozzájárulhattak a kereslet szállodák felé terelődéséhez, hiszen az év első nyolc hónapjában már 50% felett alakult a kereskedelmi szálláshelyek részesedése.

Jóval erősebbnek bizonyult a 2026-os nyári szezon az előző évinél, a budapesti hotelek vendégszáma ugyanis 110 ezer fővel (1,14 millióról 1,25 millióra), az eltöltött vendégéjszakák száma pedig 284 ezerrel (2,64 millióról 2,92 millióra) nőtt, derült ki a CBRE Magyarország elemzéséből. Az elemzés kiemelte azt is, hogy a vendégéjszakák gyorsabban bővültek a vendégek számánál, vagyis a látogatók átlagosan hosszabb időt töltöttek a fővárosban. Mindhárom nyári hónap növekedést hozott: a vendégek száma júniusban 8,7%-kal, júliusban 11,5%-kal, augusztusban 8,7%-kal haladta meg az előző évben mért adatokat. Az eltöltött éjszakák tekintetében június 10,9%-os, július 15,6%-os, augusztus pedig 6,4%-os bővülést mutatott.

„Minden nyári hónapban növekedést láttunk, augusztusban pedig a tavalyi év legerősebb hónapját, a decemberit is túlszárnyaltuk. A legnagyobb éves növekedést eddig egyébként július hozta, amikor a vendégéjszakák száma 986,8 ezerre emelkedett. Abszolút értékben ugyanakkor augusztus bizonyult a legforgalmasabb hónapnak 444,5 ezer vendéggel és 1,04 millió vendégéjszakával” – mondta Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója.

EZ IS ÉRDEKELHET Visszaesett a magyar turizmus: tömegek pártoltak el a magánszállásokról ősszel A vendégek száma 3,3, a vendégéjszakáké 1,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Folytatódó növekedés az év első nyolc hónapjában

Január és augusztus között 2,87 millió vendég szállt meg a budapesti szállodákban, 8,2%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, a vendégéjszakák száma pedig 7,4%-kal, 6,22 millióról 6,68 millióra nőtt. Májusban, a BL-döntő hónapjában a vendégszám 8,1%-kal, a vendégéjszakák száma 4,0%-kal emelkedett. Az idei év első nyolc hónapjában már egyértelműen érzékelhető a rövid távú szálláshely-kiadás korlátozásának hatása. Január és augusztus között a Budapesten eltöltött vendégéjszakák 58,4%-a szállodákban realizálódott, ami közel 5 százalékpontos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan a magán- és egyéb szálláshelyek részesedése 36,6%-ról 30,3%-ra csökkent, az ilyen típusú egységekben eltöltött vendégéjszakák száma pedig összességében 18,3%-kal mérséklődött. A CBRE Magyarország elemzése szerint ez a kereslet fokozódó átterelődésére utal a kereskedelmi szálláshelyek, különösen a szállodák irányába.

Tengerentúlról érkezett a legnagyobb növekedés

Nem változott a tíz legfontosabb küldőország köre 2025-höz képest: az élen továbbra is az Egyesült Királyság áll, amelyet az Egyesült Államok és Németország követ. A vendégéjszakák számát tekintve pedig egyértelműen az amerikai turisták hozták a legnagyobb növekedést abszolút értékben: 50,7 ezerrel (12,8%-kal) több éjszakát töltöttek a budapesti szállodákban, amiben az elemzők szerint a májusban újraindult Philadelphia–Budapest járat is szerepet játszott. Százalékosan a legnagyobb küldőországok közül Spanyolország (+15,3%), Franciaország (+17%) és Lengyelország (+18%) is kétszámjegyű bővülést mutatott a budapesti szállodai vendégéjszakák tekintetében.

Izrael a dobogó legalsó fokáról esett vissza az ötödik helyre, ami leginkább a közel-keleti konfliktus miatti tavaszi járattörlésekkel magyarázható: márciusban 55 ezer helyett 17 ezer, áprilisban 67 ezer helyett 15 ezer vendégéjszakát regisztráltak. A kereslet azonban gyorsan helyreállt, hiszen augusztusban már 89 ezer izraeli vendégéjszakát mértek (+65%), a nyári hónapokban pedig összesen 58%-os volt a növekedés. Az első nyolc hónap egészében az Izraelből (-3,7%), Kínából (-2,9%) és Indiából (-4,5%) érkező forgalom elmaradt az előző évitől.

Emelkedő átlagárak, erős nyári töltöttség

Az idei év első nyolc hónapjában a budapesti szállodapiac kihasználtsága 71,8%-ot, az átlagos szobaár (ADR) 126,83 eurót, a kiadható szobára jutó bevétel (RevPAR) pedig 93,01 eurót tett ki. Az átlagár 4,5%-kal emelkedett az előző évhez képest, a RevPAR pedig már az első nyolc hónap alapján 2,5%-kal haladja meg a teljes 2025-ös év értékét. Kiemelkedő árhatást hozott a májusban Budapesten megrendezett Bajnokok Ligája-döntő: bár a kihasználtság a hónapban az előző évihez hasonlóan alakult (80,2%, szemben a 2025-ös 81,2%-kal), az átlagár 39,7%-kal, 135,08 euróról 188,72 euróra nőtt. A nyári hónapokban a kihasználtság is jelentősen javult: 80,4%-os értékével több mint 3 százalékponttal haladta meg a 2025-ös nyár 77,1%-os szintjét.

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„A BL-döntő jól megmutatta, mekkora árazási potenciált jelentenek a nemzetközi nagyrendezvények Budapest számára. Ha a szállodák részesedése tovább nő, és a város több hasonló nemzetközi eseménynek ad otthont, a budapesti szállodapiac a következő időszakban is a forgalom és az átlagárak további erősödésére számíthat” – tette hozzá Csörget Balázs.

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