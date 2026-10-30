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Elképesztő szárnyalásban a hazai óriásgyár: így lehet Magyarországból AI-ipari nagyhatalom

Pénzcentrum
2026. október 30. 15:32 3 perc

A Foxconn-csoporthoz tartozó komáromi Cloud Network Technology Kft. a mesterséges intelligencia által használt hardverek iránti robbanásszerű globális keresletnek köszönhetően idén a három legnagyobb magyarországi vállalat közé léphet. Tálos Péter, a vállalatcsoport alelnöke szerint a növekedésnek csak az idő szab határt, a további hazai terjeszkedéshez és az MI-forradalom kihasználásához azonban célzott állami stratégiára, valamint a munkaerő- és energiapiac fejlesztésére van szükség - írja a Portfolio.

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A komáromi gyárban elsősorban szerverszekrényeket és hálózati eszközöket előállító cég tavaly, 2025-ben 7,8 milliárd dolláros árbevételt ért el, amivel a hazai vállalati rangsor negyedik helyét szerezte meg. Tálos Péter az idei évvel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy csalódott lenne, ha 2026-ban csak a harmadik helyet érnék el.

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A robbanásszerű fejlődés motorja a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardverek iránti, világszerte exponenciálisan növekvő igény. Bár a vállalat a piac legnagyobb globális szereplőinek szállít be, a kapacitásbővítés előtt nincsenek elvi korlátok, így amennyiben a kereslet fennmarad, a cég bármekkora gyártási volumen kiszolgálására készen áll.

Az üzemben jelenleg nagyjából 2700-an dolgoznak. Bár a létszám idén csak minimálisan bővült, az egy munkavállalóra jutó hozzáadott érték kiemelkedő, így a cég gazdasági súlya jóval meghaladja azt, amit a foglalkoztatottak száma önmagában indokolna. A hazai munkaerő-kínálat kimerülése miatt azonban a vállalat az elmúlt időszakban kénytelen volt harmadik országbeli vendégmunkásokat is alkalmazni a határ menti természetes mobilitásból fakadó szlovákiai magyar munkavállalókon túl.

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Az alelnök rámutatott arra, hogy a munkaerő-ellátottság egyelőre nem gátolja a termelést, de ha a kormány a terveknek megfelelően szigorítja a külföldiek foglalkoztatását, az új helyzetet teremthet, mivel a további növekedés hazai forrásokból már nem fedezhető.

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A mesterséges intelligencia a szakember szerint egy teljesen új korszakot hoz el, amely alapjaiban változtatja meg a gazdaság szerkezetét és a gondolkodásunkat. Bár az új MI-modellek erőforrás-igénye drasztikusan nő, a piacon egyelőre nem látszik megtorpanás. Ahhoz, hogy Magyarország sikeresen alkalmazkodjon ehhez a technológiai forradalomhoz, elengedhetetlen egy fókuszált, közép- és hosszú távú nemzeti MI-stratégia kidolgozása a sikeres nemzetközi példák – mint amilyen a brit modell – alapján.

Ennek a jövőképnek sarkalatos pontja kell hogy legyen az energiaellátás. A jelenlegi magyar áramtermelési kapacitás a mostani igényeknek ugyan megfelel, de a jövő technológiáinak kiszolgálásához ez már kevés lesz. Tálos Péter hangsúlyozta, hogy egy átfogó MI-stratégiához a magyar energiastratégiát is hozzá kell igazítani, amelynek a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása mellett a Paks II. beruházás is kulcsfontosságú eleme kell hogy legyen.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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