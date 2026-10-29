Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?

Üzletek sora zárva, bezáró éttermek, kocsmák, szórakozóhelyek: a vasi megyeszékhelyen sokan úgy érzik, kiköltözött az élet a belvárosból. Pedig Szombathelyen több ezer egyetemista tanul. Akkor hol a gond? És mitől tud egy vidéki település vagy térség valóban megtartó lenni? Erről is kérdeztük Székely Klárát, az ELTE Savaria Egyetemi Központ Gazdálkodástudományi Intézetének adjunktusát, az Üzleti Kommunikáció és Marketing Tanszék oktatóját, aki több mint 44 éve tanít már az intézményben, de a katedra túloldalát is jól ismeri: diákként is ide, a szombathelyi főiskolára, az egyetem jogelődjéhez járt. Ahogy a HelloVidéknek meséli, talán ő az intézmény egyik legrégebbi oktatója. Így hát egyszerre látja a mostani hallgatók hétköznapjait, valamint Szombathely és a nyugat-dunántúli régió változásait. Megkérdeztük tőle azt is, mi ösztönzi szerinte a fiatalokat a maradásra vagy a költözésre, és mi kellene ahhoz, hogy a vidéki élet hosszú távon is valódi alternatíva lehessen a nagyvárossal szemben. Vagyis: mi kell ahhoz, hogy egy fiatal ne csak tanulni jöjjön egy vidéki városba, hanem később dolgozni, élni és családot alapítani is ott akarjon?

HelloVidék: Több mint negyven éve vagy a pályán, az intézmény jogelődjében pedig több generációt is tanítottál. Mit tapasztalsz, miben mások a vidéken felsőoktatásban tanuló fiatalok, mint amilyenek mi voltunk annak idején?

Székely Klára: Az összehasonlítás azért nehéz, mert a mostani egyetemisták nem ismerik azt, amit mi annak idején fiatal főiskolásként megéltünk. De az elmúlt évtizedek távlatában óriási különbséget látok: nagyon megváltozott az életmód, ez pedig a mentalitásra is erősen hat. Mi jobban részesei, részei akartunk lenni a környezetünknek. Én is máshonnan kerültem ide hallgatóként, és nagyon-nagyon akartunk beilleszkedni a városba. Mindent megtettünk azért, hogy beilleszkedjünk Szombathely életébe. Ma inkább azt hiszem, hogy a békés egymás mellett élés, illetve a fiatalok oldaláról a saját igényeik megélése a fontosabb.

Tehát egy kicsit úgy tűnik, mintha nem akarnának integrálódni a városba.

De akarnak, persze. Csak az integrálódáshoz talán kevesebb lehetőség is van, másrészt pedig már más van a fókuszban a mostani egyetemistáknál. Mi még rettenetesen boldogok voltunk, ha elmentünk a szombathelyi táncegyüttes, az Ungaresca estjére vagy a városi színjátszó-csapat, a Ferrum Színpad-előadásra. A város által nyújtott lehetőségeket szerintem intenzívebben használtuk és éltük meg. És részesei is voltunk, hiszen a főiskolásokból táplálkoztak a város kulturális, művészeti és egyéb szerveződései. Most ez talán valamennyire kevésbé érzékelhető.

És ennek mi lehet az oka?

Szerintem egyértelműen az életmód változása. Ma már gyakorlatilag ki sem kell mozdulni egy fiatalnak a szobájából, és mindent el tud érni. A Covid pedig megtanított bennünket arra, hogy tanulni, dolgozni is lehet otthonról. Ez egy kicsit bezárkózóbbá tette az embereket, nemcsak a fiatalokat, hanem a gondolkodásukban is. Nagyon sokszor szembetalálkozom például azzal, hogy a hallgatók elkérik az óra anyagát, mert valamiért nem vettek részt az órán. Mondom nekik, hogy egy évfolyamtársuktól miért nem kérik el. Erre azt válaszolják: „Nem nagyon ismerjük egymást.” Nálunk ez anno elő sem fordulhatott volna. Nem ismertük volna egymást? Hiszen abszolút szerves szimbiózisban éltünk.

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Mennyire jellemző még mindig az, hogy aki nem kerül be egy budapesti nagyobb egyetemre, az választ vidéki intézményt? Beszélgettek erről a hallgatókkal, és ha igen, mit mesélnek?

Ma már a pontszámok olyan nagyon nagy mértékben nem különböznek az egyes szakokon. Nem lehet sokkal kevesebb ponttal bekerülni ugyanarra a szakra vidéken, mint Budapesten. Persze vannak intézmények, ahol ez könnyebb lehet, és ha kevés a pont, ez is lehet motiváció, de általánosnak nem mondanám.

Viszont nagyon sokat számít az egyetem kiválasztásánál, hogy hol tud továbbtanulni a fiatal, ha egy felsőoktatási intézmény elegendő kollégiumi férőhelyet tud biztosítani. Ez a családoknak anyagilag mindenképpen könnyebbség.

Másrészt nem tudnék olyan magyar egyetemet mondani, ahol elegendő lenne a kollégiumi férőhely az igényekhez képest, mert még mindig kevés. Az sem mindegy persze, hogy milyenek az elhelyezési körülmények. Egy modern, frissen épült kollégium egészen más, mint egy évtizedekkel korábban épült, lelakott vagy éppen felújított kollégium.

És a kollégium vagy az albérlet közötti választás is szempont lehet abban, ki hol tanul tovább?

Mindenképpen. Szombathelyen az egyetemisták nagyon komoly vásárlóerőt jelentenek az albérleti piacon, sokan laknak albérletben. Az árak a budapestieknél alacsonyabbak, de azért így is magasak. Ráadásul nagyon sok vállalat bérel lakást a munkatársainak, dolgozóinak, tehát nagy a felvevőpiac az albérletek iránt. Szombathelyen jellemzően egész lakásokat adnak ki, nem csak egy-egy szobát. Többen is bérelnek együtt, ami a fiataloknak komfortosabb lehet.

Helybeliek általában később is helyben keresnek munkát? És mit láttok, mi lesz a vidéki felsőoktatásban tanuló fiatalokkal, ha lediplomáztak? Ki marad, ki megy tovább?

A helybeliek általában maradnak, megpróbálnak a környéken elhelyezkedni. Még mindig működik a családhoz, a környezethez való kötődés. Akik valahonnan máshonnan jönnek, azok inkább igyekeznek visszamenni a saját szülőhelyükre, vagy oda mennek, ahol jobban megtalálják a számításukat.

A mi közgazdász-hallgatóink túlnyomó többsége az eddigi tapasztalataink szerint viszonylag könnyen talál itthon is munkát a szakmában, de sokan mennek külföldre is. A közgazdász szakma ráadásul sokféle területet foglal magába, a turizmustól és kereskedelemtől kezdve a vállalatfejlesztésen, tervezésen át a termelésig. A hallgatók a szakirányuktól függően specializálódhatnak, de az alapismereteket mindenki megkapja, ezért a mobilitás és a flexibilitás a szakmán belül elég jól működik. Zömében szakmán belül helyezkednek el, még külföldön is.

Hogy végül ki hol kezdi el az életét, abban nagyon sokat számít a lakhatás és az is, hogy milyen háttértámaszai vannak. Fontos szempont, hogy az elindulást a szülői, családi háttér milyen módon tudja segíteni. Ha az átlagnál magasabb jövedelmű családról van szó, vagy olyan szülőkről, akik tudnak anyagi hátteret nyújtani, akkor a kalandvágy is jobban tud érvényesülni. Ha megvan a biztonsági háttér, könnyebben elindulnak külföldre vagy máshová is megfelelő érvényesülési lehetőséget keresni.

Másrészt azt is tapasztalom, hogy egy kicsit csökken az a fajta mobilitás, ami az életkezdéshez kapcsolódik. A stabilitás valahogy nagyobb értéknek számít. De alapvetően mégis az határoz meg mindent, hogy hol adott a munkalehetőség. Ahol működik a gazdaság, működik az ipar, több vállalat és vállalkozás van, ott nyilván több lehetőség van a friss pályakezdők számára is. Ahol viszont kevésbé működik a gazdaság, onnan inkább elmennek, vagy oda nem mennek vissza. A megyeszékhelyek ebből a szempontból mindig más helyzetben vannak, hiszen ott koncentrálódik az adott megye gazdasági erőforrásainak nagy része. Ez jobb körülményeket tud biztosítani, bár nem feltétlenül mindenben: például a nagyvárosokban az albérleti díjak mindig magasabbak.

Székely Klára szerint óriási probléma, hogy Szombathelyen gyakorlatilag csak az összeszerelő ipar maradt (Fotó: Pais-H Szilvia)

Ehhez képest Szombathely gazdasága lemaradt a régióban. A Nyugat-Dunántúlt évtizedek óta figyelve nekem úgy tűnik, mintha Szombathely elmaradt volna Zalaegerszeg és Győr mellett. Te is így látod? Mik a visszajelzések?

Ez abszolút érezhető évtizedek óta. Szombathelynek nagyon hátrányos helyzete volt az elmúlt két évtizedben, és még a korábbi városvezetés mellett is kevésbé volt támogatott terület, mint akár Győr, akár Zalaegerszeg. A Nyugat-Dunántúl két másik megyeszékhelyén az iparfejlesztés eléggé erőteljesen működött, nagy állami támogatások mentek oda, külföldi befektetők települtek le, és meghonosodhattak olyan iparágak, amelyek jelentős profitot képesek termelni.

Szombathelynek gyakorlatilag az összeszerelő ipar maradt, és ennek az összeszerelő iparnak is meg lehetne nézni, hogy az egyes vállalatok városon belüli szerepvállalása mennyire pozitív a város szempontjából. Nekem vannak fenntartásaim.

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Mire gondolsz?

Elsősorban arra, hogy egy külföldi vállalatnál rettenetesen fontos kérdés, hogy hol adózik: itt adózik, vagy a székhelyén? És hogy itt hasznosul-e a megtermelt jövedelem, vagy elviszik máshova. Nagyon fontos az is, hogy a vállalat tulajdonosai, vezetése hogyan viszonyul ahhoz a városhoz, ahol dolgoznak, ahol termelnek. Ebben én el tudnék képzelni javulást Szombathelyen a vállalatok részéről. Eléggé úgy tűnik a városban lakók számára, hogy idegen testek maradtak ezek a vállalkozások. Amióta nagyobb létszámban külföldi munkavállalók érkeztek a városba, azóta a lakosságban is érezhető a vállalatokkal szembeni nem túl pozitív megközelítés.

Több vállalatnál is jelen vannak külföldi munkavállalók, ez is komoly feszültséget okoz a munkavállalók körében.

A helyi munkavállalók jelentős része úgy éli meg, hogy a munkából származó jövedelmek, illetve a munka melletti támogatások tekintetében a külföldiek kedvezőbb helyzetben vannak. Nem tudnám megmondani, hogy vállalatonként ebből mennyi a valóság, de érzékelhető egyfajta feszültség emiatt is.

Ezekkel a helyi vállalatokkal egyébként a szombathelyi diákoknak is van kapcsolatuk?

Hogyne, természetesen. A mérnökképzésben alapvetően, de nálunk is van gyakorlat a közgazdász-hallgatóknak. A mi diákjaink nagyon gyakran kényszerülnek arra, hogy máshol keressenek gyakorlati helyet, nem Szombathelyen, sőt nem is biztos, hogy a megyében. Nagyon erős törekvések vannak nálunk, a karon és az itteni tanszékeken is, hogy teremtsünk a hallgatóknak gyakorlóhelyet. Kapcsolatokat keresünk és építünk, és vannak többéves kapcsolataink olyan vállalkozásokkal, ahová mehetnek a hallgatóink gyakorlatra.

A turizmus-vendéglátás szakosoknál például a környékbeli szállodák és vasi gyógyfürdők, a gazdálkodás és menedzsment szakosoknál könyvelőcégek és gazdasági társaságok, a marketingeseknél pedig marketinggel foglalkozó vállalkozások jöhetnek szóba. Mindhárom területre tudunk gyakorlóhelyet szervezni, de nagy létszámban szükség van arra is, hogy a hallgatók maguk keressenek gyakorlati helyet. Ha pedig a hallgató maga találja meg, nem biztos, hogy ez a megyében van. Eddig azonban mindig tudták teljesíteni a hallgatók a gyakorlati követelményeket.

Mi mozgatja ma a fiatalokat egzisztenciálisan? Szerinted az elhelyezkedéskor mi az, ami igazán számít a végzősöknél?

A legalapvetőbb és a legfontosabb a jövedelem. Tehát az első kérdés vagy az első döntési szempont az, hogy hol mennyi a jövedelem, merthogy jövedelemfüggő minden az életben. Alapvető értékként elsősorban a havi bér jelenik meg, aztán a lakhatási kérdés, hogy miként lehet megoldani és milyen minőségben. Mert azért ma már a minőségi elvárások is magasabbak a lakhatási szintet illetően, mint korábban voltak. Ma már nem lehet egy albérletet kiadni egy matraccal meg egy székkel, hanem azért annak megfelelő színvonalúnak kell lenni.

És természetesen rendkívül fontos az is, hogy milyen szolgáltatások vannak a környezetben. Nem feltétlenül a kulturális szolgáltatásokra gondolok, mert az interneten keresztül bármilyen kultúra elérhető ma már otthonról, hanem az élethez, a hétköznapokhoz tartozó szolgáltatások, a közlekedés milyensége. Vagy az infrastruktúra állapota egy településen, az nagyon-nagyon sokat számít. Mindenekelőtt azonban elsődleges a bér.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai Miközben a vasi megyeszékhelyen súlyos lakhatási válság tombol, sok ingatlantulajdonos a befektetési céllal vásárolt lakást sem adja bérbe, inkább hagyja üresen állni. De miért is?!

A közgazdász szakmán belüli bérezés azért nem rossz.

Az értelmiségi bérek közül mindig szoktunk egy ilyen grafikont mutatni a hallgatóknak, hogy egyrészt mennyire sok területen tudnak elhelyezkedni, másrészt a bérezések mennyire magasak. Természetesen a közgazdász szakmán belül is vannak különbségek. A bérezés mondjuk egy menedzsmentben dolgozónál lényegesen magasabb, mint egy kisvállalat, esetleg egy kkv vagy mikrovállalat irányításában, de azért a bérek úgy általában elérik a mediánt, az értelmiségi mediánt a bérek között, vagy megközelítik azt, ami azért szerintem fiatal pályakezdőknél nem rossz. 2017 óta stabilabb pozícióba került a szombathelyi felsőoktatás.

Az elmúlt évtizedekben a szombathelyi felsőoktatás is kereste a helyét. Végül jó választásnak bizonyult az ELTE-hez történő csatlakozás? Hiszen az intézmény történetében volt önállóság, aztán a Nyugat-magyarországi Egyetemhez, majd a Soproni Egyetemhez csatlakozott, 2017 óta pedig szervezetileg az ELTE-hez tartozik.

Az én személyes véleményem és az én személyes tapasztalásom alapján jobb pozícióba, stabilabb pozícióba került Szombathely 2017 óta. Nyilván meg kell küzdeni az ELTE-n belül is a szombathelyi létből fakadó nehézségekkel, de én azt gondolom, hogy óriási fejlődés történt. Csak a pedagógusképzésre gondoljunk, hogy mekkora ívet rajzolt meg a semmiből, a leépítésből az újra felemelkedésig. Nálunk is, a közgazdászképzésben én azt gondolom, hogy amióta az ELTE-hez tartozunk, óriási fejlődést írtunk le, ami oktatói létszámban, hallgatói létszámban, képzések számában jelentkezett.