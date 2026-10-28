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Egy fehér kisteherautó halad az autópályán, körülötte autók haladnak. Napközben tiszta égbolt alatt zöld fák szegélyezik az út szélét. Az úton láthatók a forgalom okozta kopásnyomok.
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Figyelem, autósok: több ponton is lezárások jönnek az M0-son és az M2-esen, erre kell kerülni

Pénzcentrum
2026. október 28. 22:02 3 perc

Több csomópontban is forgalomkorlátozásra kell számítani november 2-án és 3-án az M0-s autóúton és az M2-es autópályán. Az éjszakai órákban szalagkorlátjavítási munkákat végeznek, az M0-s M31-es csomópontjában pedig burkolatjavítás miatt korlátozzák a közlekedést. A lezárások elsősorban a fel- és lehajtó ágakat érintik, az autósokat ideiglenes terelőútvonalak segítik. Az érintett szakaszokon hosszabb menetidővel is számolni kell.

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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közölte, hogy 2026. november 2-án, hétfőn 22 órától november 3-án, kedden reggel 5 óráig szalagkorlátjavítási munkákat végeznek az M0-s autóút és az M2-es autópálya több csomópontjában valamint november 2-án 10:00-tól várhatóan november 3-án 18:00-ig burkolatjavítási munkák lesznek az M0-s autóút M31-es csomópontjában. A munkavégzés idején kisebb, elsősorban a fel- és lehajtó ágakat érintő forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az érintett csomópontokban ideiglenes terelőútvonalakon biztosítják a közlekedést.

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A munkálatokat az éjszakai órákra ütemezték, hogy a szükséges beavatkozásokat a nappali csúcsforgalom elkerülésével, a lehető legkisebb közlekedési fennakadás mellett végezhessék el. A szalagkorlátok javítása a közlekedésbiztonság fenntartását szolgálja. A munkavégzés négy csomópontot érint, ahol az alábbi ideiglenes forgalmi rend lép életbe.

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M0-s autóút – Dunakeszi-dél/Káposztásmegyer csomópont

A Megyeri híd felől érkezők a munkavégzés idején nem tudnak lehajtani Dunakeszi és Káposztásmegyer irányába. Az úti cél a korábbi, 75-ös számú csomóponton keresztül közelíthető meg a legrövidebb útvonalon. Azok, akik továbbhaladnak az M0-son, a Fóti csomópontnál tudnak visszafordulni, majd az ellenkező irányú pálya lehajtóját használva érhetik el Dunakeszit és Káposztásmegyert.

M0-s autóút – M0–M2 csomópont

Az M2-es autópályáról érkezők ideiglenesen nem tudnak közvetlenül felhajtani az M0-s autóútra az M3-as autópálya irányába. A közlekedők a Megyeri híd felé hajthatnak fel az M0-sra, majd a Dunakeszi-dél csomópontban visszafordulva, az ellenkező irányú pályán folytathatják útjukat az M5-ös autópálya irányába.

M2-es autópálya – Gödöllő–Vácrátót csomópont

A Budapest felé közlekedők a munkavégzés alatt nem tudják használni a Gödöllő–Vácrátót csomópont lehajtóját. A csomópontot az M2-es autópályán továbbhaladva, a Sződ–Sződliget csomópontnál történő visszafordulással, az ellenkező irányú pályáról lehet megközelíteni.

M2-es autópálya – Dunakeszi-Tóváros/Fót-Kisalag csomópont

A Budapest felől érkezők számára ideiglenesen lezárják a csomópont lehajtóját. Az érintett úti célok a korábbi, 21-es számú csomóponton keresztül közelíthetők meg a legrövidebb útvonalon. Azok, akik továbbhaladnak, az M2-es autópálya Dunakeszi-Révdűlő csomópontjánál tudnak visszafordulni, majd az ellenkező irányú pályán haladva érhetik el a térséget.

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M0-s autóút M31-es csomópont

November 2-án 10:00 órától várhatóan november 3-án 18:00 óráig burkolatjavítási munkálatok lesznek az M0 autóút M31-es csomópontjában. A munkavégzés ideje alatt az M31-es autópályáról nem lehet majd felhajtani az M0 autóútra a Megyeri híd irányába.

A lezárás ideje alatt a közlekedést sárga terelőnyilak segítik. A kijelölt terelőútvonalon az M31-es autópályáról először az M0 autóútra, az M5-ös autópálya irányába kell felhajtani, majd a következő, Péceli csomópontban visszafordulva, az M0 autóút ellenkező irányú pályájára felhajtva lehet tovább haladni a Megyeri híd irányába.

A lezárások idején valamennyi érintett helyszínen sárga terelőnyilak segítik a közlekedők tájékozódását. A főpályák forgalmát a munkálatok elsősorban a csomóponti kapcsolatok ideiglenes korlátozásával érintik. Kérik a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel, a kihelyezett jelzéseket követve közlekedjenek, és szükség esetén számoljanak hosszabb menetidővel. Az aktuális forgalmi helyzetről indulás előtt a www.utinform.hu oldalon, valamint a navigációs alkalmazások segítségével tájékozódhatnak.
Címlapkép: Getty Images
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