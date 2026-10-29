Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt

Az Alphabet és a ServiceNow gyorsjelentése után súlyos zuhanások rázták meg az amerikai technológiai szektort csütörtökön, miközben a budapesti tőzsde napközben emelkedett, a Rába pedig közel 10 százalékot ugrott. Európában az olajvállalatok erős eredményei és az EKB kamatdöntése került a figyelem középpontjába: a jegybank nem változtatott a kondíciókon, de nyitva hagyta a decemberi kamatemelés lehetőségét.

A csütörtöki amerikai nyitás után az Alphabet részvényei 13,4 százalékot zuhantak, a ServiceNow pedig a délutáni kereskedésben 24 százalékos mínuszba került. A vezető tengerentúli indexek közül a Nasdaq indult a leggyengébben, a nyitást követő percekben 1,54 százalékot veszített értékéből, miközben az S&P 500 0,46, a Dow Jones pedig 0,35 százalékkal esett. Budapesten ezzel szemben a BUX a kereskedési nap felénél 1,2 százalékos pluszban állt.

A magyar blue chipek közül az OTP, a Mol és a Richter is emelkedett, csupán a Magyar Telekom gyengült. Az OTP késő délelőtt 2,1 százalékos pluszt mutatott, részvényeinek forgalma kora délutánra elérte a 4,44 milliárd forintot. A kispapírok piacán nagy volt a szórás: a Rába dél körül 10,4 százalékkal is kilőtt, majd kora délután közel 10 százalékos nyereségben járt, miközben a Duna House 2,9, a Waberer's pedig 3,6 százalékot esett.

Az európai vállalati hírek közül az olajcégek gyorsjelentéseit fogadták kimondottan kedvezően a befektetők. Az OMV dél körül 2,5 százalékos pluszban forgott, a TotalEnergies pedig 1,9 százalékos emelkedéssel új történelmi csúcsra tört. A Deutsche Telekom délelőtt 2,2 százalékkal erősödött, miután elakadtak az amerikai leányvállalatával tervezett fúzió előkészületei.

A kriptopiacon a Hyperliquid saját digitális eszköze, a HYPE 17 százalékot ugrott egy új amerikai kereskedési platform tervének bejelentésére. Az euró az EKB kamatdöntő közleményét követően előbb gyengült, majd a sajtótájékoztató végére gyorsan ledolgozta veszteségeit.

Egyre szigorúbban mérlegelik az AI-kiadásokat

Az Alphabet gyorsjelentésében a hirdetési üzletág vártnál gyengébb teljesítménye és a beruházások növekvő tőkeigénye (capex) okozott csalódást. A keresőhirdetések bevétele ugyan 12 százalékkal, 63,35 milliárd dollárra nőtt, de elmaradt az elemzői konszenzustól. A vállalat szerint ebben az AI Mode keresési funkció egyelőre alacsonyabb monetizációs képessége is szerepet játszott.

A negyedéves szabad cash flow (FCF) mintegy 9,1 milliárd dolláros deficitet mutatott. A menedzsment fenntartotta az idei évre vonatkozó 195–205 milliárd dolláros beruházási keretösszegét, jövőre pedig jelentősen tovább növelné a kiadásokat. A Google Cloud bevételének több mint kétszeresére bővülése sem tudta ellensúlyozni a gigantikus költések megtérülésével kapcsolatos piaci aggodalmakat.

Az Alphabet napközbeni zuhanása történelmi mélypontot vetített előre: amennyiben a papír 9,77 százaléknál nagyobb mínuszban zárja a kereskedést, az a társaság 2004-es tőzsdei bevezetése (IPO) óta a legsúlyosabb, gyorsjelentést követő egynapos árfolyamesést jelentené.

A ServiceNow esetében a javuló éves iránymutatás (guidance) sem bizonyult elégségesnek. A vállalati szoftvercég harmadik negyedéves bevétele 20,5 százalékkal, 4,1 milliárd dollárra nőtt, korrigált egy részvényre jutó eredménye (EPS) azonban a várt 1,02 dollár helyett 1 dollár lett. Az eltérést a vezetés az alacsonyabb kamatbevételekkel és az Armis felvásárlásához kapcsolódó finanszírozási költségekkel magyarázta.

A piacot leginkább a következő tizenkét hónapban bevételként elszámolandó szerződésállomány, vagyis a cRPO lassulása riasztotta el. Ez a mutatószám a harmadik negyedévben még 20,5 százalékkal bővült, a negyedik negyedévre viszont már csupán 18,5 százalékos növekedést prognosztizál a cég. Bár az AI-termékek évesített szerződéses értékére kitűzött év végi célt 1,5-ről 1,7 milliárd dollárra emelték, a befektetők a teljes cégcsoport szintjén látványosabb gyorsulást vártak volna el.

A Microsoft számait jóval kedvezőbben értékelte a piac, a részvények a nyitás előtti kereskedésben közel 4 százalékkal emelkedtek. A vállalat 45,2 milliárd dolláros beruházási és lízingkiadása érdemben elmaradt a konszenzus 50,67 milliárd dolláros várakozásától. A szabad cash flow ugyan 27 százalékkal visszaesett, ám így is tekintélyes, 18,63 milliárd dolláros többletet produkált.

A társaság eközben legalább 25 milliárd dolláros amerikai kötvénykibocsátásra készülhet, amire több mint kilenc éve nem volt példa. A hírek szerint akár tíz sorozatot is piacra dobhatnak, kettőtől negyven évig terjedő futamidőkkel. A forrásbevonás az AI-fejlesztések és beruházások finanszírozását szolgálná, ám a tranzakció végleges volumenét még nem véglegesítették, és a társaság hivatalosan sem erősítette meg az értesülést.

A gyorsjelentési szezon csütörtök este folytatódik: az amerikai piaczárás után az Amazon és az Intel számait ismerhetik meg a befektetők.

Kivárt az EKB, de decemberben jöhet az emelés

Az Európai Központi Bank a várakozásokkal összhangban 2,5 százalékon hagyta az irányadó betéti rátát. Christine Lagarde jegybankelnök jelezte, hogy a döntés egyhangú volt, ám a Kormányzótanács már a kamatemelés lehetőségét is mérlegelte.

Lagarde határozottan leszögezte: a következő monetáris politikai lépés iránya a szigorítás lesz, azt viszont, hogy erre már decemberben sor kerül-e, a következő hat hét makroadatai határozzák meg. A sajtótájékoztató végén a piaci árazások továbbra is 86 százalékos valószínűséggel diszkontálták a decemberi kamatemelést, míg a következő egyéves időhorizonton mintegy három, egyenként 25 bázispontos emelést vetítenek előre.

A legnagyobb kockázatot a magas energiaárak jelentik, amelyek egyszerre fűtik az inflációt és vetik vissza a gazdasági növekedést. Az eurózóna inflációja szeptemberben 3,8 százalékra ugrott. A jegybank kiemelt figyelemmel követi, hogy az energiasokk másodkörös hatásként mennyire gyűrűzik be az egyéb termékek és szolgáltatások áraiba, valamint a bérekbe.

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Lagarde megerősítette továbbá, hogy 2027. február 7-én – hivatali idejének lejárta előtt – távozik posztjáról. Lépését azzal indokolta, hogy a jegybanki mandátumon kívül eső kérdésekben jóval szabadabban kívánja kifejteni véleményét. Az utódlási folyamat már kezdetét vette.

Az amerikai gazdaságot továbbra is húzza a fogyasztás

Az Egyesült Államok harmadik negyedéves GDP-je évesített negyedéves bázison 3,4 százalékkal növekedett, felülmúlva a 3,2 százalékos konszenzust.

A bővülést döntően a lakossági fogyasztás 3,8 százalékos megugrása fűtötte. A gép- és berendezésberuházások 20 százalékkal nőttek, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási tételek pedig közel 10 százalékkal bővültek. Ezzel párhuzamosan a lakásépítések 3,3 százalékkal, az export pedig mintegy 6 százalékkal esett vissza.

A Fed által kiemelten figyelt, személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE-infláció) a legfrissebb adatok szerint 3,6 százalékos drágulást mutatott, míg az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított magindex 3,1 százalék lett – mindkettő megfelelt az előzetes várakozásoknak. A makroadatok alapján az AI-beruházások megtérülése miatti részvénypiaci aggodalmak egyelőre nem vetették vissza az amerikai gazdaság fundamentális lendületét.

Az olajcégeknek kedvezett az energiapiaci feszültség

A TotalEnergies tisztított nettó eredménye 127 százalékkal, 9,1 milliárd dollárra ugrott a harmadik negyedévben, látványosan felülteljesítve a 8,3 milliárd dolláros elemzői konszenzust. A finomítói marzsok közel a négyszeresükre emelkedtek, a downstream (finomítási és vegyipari) üzletág nyeresége pedig több mint ötszöröse lett a bázisidőszaki értéknek.

A társaság teljesítményét a közel-keleti geopolitikai konfliktus és a Hormuzi-szoros forgalmának súlyos zavarai miatt megugró energiahordozó-árak, valamint a finomított termékek szűkös kínálata hajtotta. A vállalat az idei negyedik és a jövő év első negyedévében egyaránt 2,5 milliárd dollár értékű sajátrészvény-visszavásárlási programot kíván végrehajtani.

Az OMV tisztított üzemi eredménye (CCS EBIT) 1,26 milliárdról 2,12 milliárd euróra nőtt. Bár ez kissé elmaradt a várakozásoktól, így is a legerősebb negyedévet jelentette 2022 vége óta. A társaság 100 millió euróval, 3,5 milliárd euróra srófolta fel idei beruházási keretét, a többletet a romániai Neptun Deep mélytengeri földgázprojekt felgyorsítására fordítja.

Védelmi várakozások a Rábánál, névváltás a Waberer'snél

A Rába szárnyalása mögött az állhat, hogy az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta Magyarország mintegy 2000 milliárd forintos védelmi beruházási tervét az uniós SAFE-hitelprogram keretében. A befektetők arra spekulálnak, hogy a hadiipari terjeszkedésben érintett vállalat is részesülhet a növekvő megrendelésekből. Konkrét projektek azonban egyelőre nem ismertek, így a bejelentés és az árfolyammozgás közötti közvetlen összefüggés hivatalosan nem igazolt.

Az OTP tovább folytatta sajátrészvény-visszavásárlásait: a bankcsoport szerdán 21 ezer darab részvényt vett a piacon, darabonként átlagosan 42 032 forintos árfolyamon. A hitelintézet sajátrészvény-állománya ezzel 16,7 millió darabra, az alaptőke 5,96 százalékára duzzadt.

A Waberer's tőzsdei anyavállalata a jövőben W Solum Holding Nyrt. néven folytatná tevékenységét. A december 8-i rendkívüli közgyűlés elé terjesztett indítvány elfogadása esetén az új név 2027 januárjának elején léphet hatályba. Az új elnevezés a cégcsoport transzformációját tükrözi, hiszen a biztosítási üzletág tavaly már a korrigált üzemi eredmény közel kétharmadát szállította.

Elakadt a távközlési óriásfúzió, új platformot tervez az ICE

A Deutsche Telekom egyelőre elhalasztotta a T-Mobile US-szel tervezett egyesüléshez kapcsolódó hivatalos ajánlattételt. Értesülések szerint a tranzakció ellen határozottan fellépett a munkavállalókat képviselő üzemi tanács, korábban pedig az Elliott Investment Management aktivista alap is az elképzelés elvetését sürgette. A fúzió később még napirendre kerülhet, a társaságok azonban elzárkóztak a kommentártól.

A New York-i tőzsdét is üzemeltető Intercontinental Exchange a Hyperliquid infrastruktúráját használó Trade[XYZ] vállalattal kötött partnerséget egy új, szabályozott amerikai kereskedési platform felállításáról. Az ICE[XYZ] a hét minden napján, éjjel-nappal (24/7) biztosítana kereskedést a részvényekre, indexekre, árupiaci termékekre, devizákra és kriptovalutákra vonatkozó örökös határidős kontraktusokkal (perpetual futures).

Ezeknek a pozícióknak nincs előre meghatározott lejárati dátumuk, így azokat nem kell időről időre új határidőre átkötni (rollolni). Az ICE stratégiai tőkebefektetést is végrehajt a partnercégben, a tranzakció pénzügyi volumenét azonban nem hozták nyilvánosságra. A platform indulásához még szükség van az amerikai határidős árutőzsde-felügyelet (CFTC) jóváhagyására, a kereskedés hivatalos startjának időpontját egyelőre nem jelentették be.