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Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt

Pénzcentrum
2026. október 29. 17:47 8 perc

Az Alphabet és a ServiceNow gyorsjelentése után súlyos zuhanások rázták meg az amerikai technológiai szektort csütörtökön, miközben a budapesti tőzsde napközben emelkedett, a Rába pedig közel 10 százalékot ugrott. Európában az olajvállalatok erős eredményei és az EKB kamatdöntése került a figyelem középpontjába: a jegybank nem változtatott a kondíciókon, de nyitva hagyta a decemberi kamatemelés lehetőségét.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A csütörtöki amerikai nyitás után az Alphabet részvényei 13,4 százalékot zuhantak, a ServiceNow pedig a délutáni kereskedésben 24 százalékos mínuszba került. A vezető tengerentúli indexek közül a Nasdaq indult a leggyengébben, a nyitást követő percekben 1,54 százalékot veszített értékéből, miközben az S&P 500 0,46, a Dow Jones pedig 0,35 százalékkal esett. Budapesten ezzel szemben a BUX a kereskedési nap felénél 1,2 százalékos pluszban állt.

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A magyar blue chipek közül az OTP, a Mol és a Richter is emelkedett, csupán a Magyar Telekom gyengült. Az OTP késő délelőtt 2,1 százalékos pluszt mutatott, részvényeinek forgalma kora délutánra elérte a 4,44 milliárd forintot. A kispapírok piacán nagy volt a szórás: a Rába dél körül 10,4 százalékkal is kilőtt, majd kora délután közel 10 százalékos nyereségben járt, miközben a Duna House 2,9, a Waberer's pedig 3,6 százalékot esett.

Az európai vállalati hírek közül az olajcégek gyorsjelentéseit fogadták kimondottan kedvezően a befektetők. Az OMV dél körül 2,5 százalékos pluszban forgott, a TotalEnergies pedig 1,9 százalékos emelkedéssel új történelmi csúcsra tört. A Deutsche Telekom délelőtt 2,2 százalékkal erősödött, miután elakadtak az amerikai leányvállalatával tervezett fúzió előkészületei.

A kriptopiacon a Hyperliquid saját digitális eszköze, a HYPE 17 százalékot ugrott egy új amerikai kereskedési platform tervének bejelentésére. Az euró az EKB kamatdöntő közleményét követően előbb gyengült, majd a sajtótájékoztató végére gyorsan ledolgozta veszteségeit.

Egyre szigorúbban mérlegelik az AI-kiadásokat

Az Alphabet gyorsjelentésében a hirdetési üzletág vártnál gyengébb teljesítménye és a beruházások növekvő tőkeigénye (capex) okozott csalódást. A keresőhirdetések bevétele ugyan 12 százalékkal, 63,35 milliárd dollárra nőtt, de elmaradt az elemzői konszenzustól. A vállalat szerint ebben az AI Mode keresési funkció egyelőre alacsonyabb monetizációs képessége is szerepet játszott.

A negyedéves szabad cash flow (FCF) mintegy 9,1 milliárd dolláros deficitet mutatott. A menedzsment fenntartotta az idei évre vonatkozó 195–205 milliárd dolláros beruházási keretösszegét, jövőre pedig jelentősen tovább növelné a kiadásokat. A Google Cloud bevételének több mint kétszeresére bővülése sem tudta ellensúlyozni a gigantikus költések megtérülésével kapcsolatos piaci aggodalmakat.

Az Alphabet napközbeni zuhanása történelmi mélypontot vetített előre: amennyiben a papír 9,77 százaléknál nagyobb mínuszban zárja a kereskedést, az a társaság 2004-es tőzsdei bevezetése (IPO) óta a legsúlyosabb, gyorsjelentést követő egynapos árfolyamesést jelentené.

A ServiceNow esetében a javuló éves iránymutatás (guidance) sem bizonyult elégségesnek. A vállalati szoftvercég harmadik negyedéves bevétele 20,5 százalékkal, 4,1 milliárd dollárra nőtt, korrigált egy részvényre jutó eredménye (EPS) azonban a várt 1,02 dollár helyett 1 dollár lett. Az eltérést a vezetés az alacsonyabb kamatbevételekkel és az Armis felvásárlásához kapcsolódó finanszírozási költségekkel magyarázta.

A piacot leginkább a következő tizenkét hónapban bevételként elszámolandó szerződésállomány, vagyis a cRPO lassulása riasztotta el. Ez a mutatószám a harmadik negyedévben még 20,5 százalékkal bővült, a negyedik negyedévre viszont már csupán 18,5 százalékos növekedést prognosztizál a cég. Bár az AI-termékek évesített szerződéses értékére kitűzött év végi célt 1,5-ről 1,7 milliárd dollárra emelték, a befektetők a teljes cégcsoport szintjén látványosabb gyorsulást vártak volna el.

A Microsoft számait jóval kedvezőbben értékelte a piac, a részvények a nyitás előtti kereskedésben közel 4 százalékkal emelkedtek. A vállalat 45,2 milliárd dolláros beruházási és lízingkiadása érdemben elmaradt a konszenzus 50,67 milliárd dolláros várakozásától. A szabad cash flow ugyan 27 százalékkal visszaesett, ám így is tekintélyes, 18,63 milliárd dolláros többletet produkált.

A társaság eközben legalább 25 milliárd dolláros amerikai kötvénykibocsátásra készülhet, amire több mint kilenc éve nem volt példa. A hírek szerint akár tíz sorozatot is piacra dobhatnak, kettőtől negyven évig terjedő futamidőkkel. A forrásbevonás az AI-fejlesztések és beruházások finanszírozását szolgálná, ám a tranzakció végleges volumenét még nem véglegesítették, és a társaság hivatalosan sem erősítette meg az értesülést.

A gyorsjelentési szezon csütörtök este folytatódik: az amerikai piaczárás után az Amazon és az Intel számait ismerhetik meg a befektetők.

Kivárt az EKB, de decemberben jöhet az emelés

Az Európai Központi Bank a várakozásokkal összhangban 2,5 százalékon hagyta az irányadó betéti rátát. Christine Lagarde jegybankelnök jelezte, hogy a döntés egyhangú volt, ám a Kormányzótanács már a kamatemelés lehetőségét is mérlegelte.

Lagarde határozottan leszögezte: a következő monetáris politikai lépés iránya a szigorítás lesz, azt viszont, hogy erre már decemberben sor kerül-e, a következő hat hét makroadatai határozzák meg. A sajtótájékoztató végén a piaci árazások továbbra is 86 százalékos valószínűséggel diszkontálták a decemberi kamatemelést, míg a következő egyéves időhorizonton mintegy három, egyenként 25 bázispontos emelést vetítenek előre.

A legnagyobb kockázatot a magas energiaárak jelentik, amelyek egyszerre fűtik az inflációt és vetik vissza a gazdasági növekedést. Az eurózóna inflációja szeptemberben 3,8 százalékra ugrott. A jegybank kiemelt figyelemmel követi, hogy az energiasokk másodkörös hatásként mennyire gyűrűzik be az egyéb termékek és szolgáltatások áraiba, valamint a bérekbe.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Lagarde megerősítette továbbá, hogy 2027. február 7-én – hivatali idejének lejárta előtt – távozik posztjáról. Lépését azzal indokolta, hogy a jegybanki mandátumon kívül eső kérdésekben jóval szabadabban kívánja kifejteni véleményét. Az utódlási folyamat már kezdetét vette.

Az amerikai gazdaságot továbbra is húzza a fogyasztás

Az Egyesült Államok harmadik negyedéves GDP-je évesített negyedéves bázison 3,4 százalékkal növekedett, felülmúlva a 3,2 százalékos konszenzust.

A bővülést döntően a lakossági fogyasztás 3,8 százalékos megugrása fűtötte. A gép- és berendezésberuházások 20 százalékkal nőttek, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási tételek pedig közel 10 százalékkal bővültek. Ezzel párhuzamosan a lakásépítések 3,3 százalékkal, az export pedig mintegy 6 százalékkal esett vissza.

A Fed által kiemelten figyelt, személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE-infláció) a legfrissebb adatok szerint 3,6 százalékos drágulást mutatott, míg az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított magindex 3,1 százalék lett – mindkettő megfelelt az előzetes várakozásoknak. A makroadatok alapján az AI-beruházások megtérülése miatti részvénypiaci aggodalmak egyelőre nem vetették vissza az amerikai gazdaság fundamentális lendületét.

Az olajcégeknek kedvezett az energiapiaci feszültség

A TotalEnergies tisztított nettó eredménye 127 százalékkal, 9,1 milliárd dollárra ugrott a harmadik negyedévben, látványosan felülteljesítve a 8,3 milliárd dolláros elemzői konszenzust. A finomítói marzsok közel a négyszeresükre emelkedtek, a downstream (finomítási és vegyipari) üzletág nyeresége pedig több mint ötszöröse lett a bázisidőszaki értéknek.

A társaság teljesítményét a közel-keleti geopolitikai konfliktus és a Hormuzi-szoros forgalmának súlyos zavarai miatt megugró energiahordozó-árak, valamint a finomított termékek szűkös kínálata hajtotta. A vállalat az idei negyedik és a jövő év első negyedévében egyaránt 2,5 milliárd dollár értékű sajátrészvény-visszavásárlási programot kíván végrehajtani.

Az OMV tisztított üzemi eredménye (CCS EBIT) 1,26 milliárdról 2,12 milliárd euróra nőtt. Bár ez kissé elmaradt a várakozásoktól, így is a legerősebb negyedévet jelentette 2022 vége óta. A társaság 100 millió euróval, 3,5 milliárd euróra srófolta fel idei beruházási keretét, a többletet a romániai Neptun Deep mélytengeri földgázprojekt felgyorsítására fordítja.

Védelmi várakozások a Rábánál, névváltás a Waberer'snél

A Rába szárnyalása mögött az állhat, hogy az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta Magyarország mintegy 2000 milliárd forintos védelmi beruházási tervét az uniós SAFE-hitelprogram keretében. A befektetők arra spekulálnak, hogy a hadiipari terjeszkedésben érintett vállalat is részesülhet a növekvő megrendelésekből. Konkrét projektek azonban egyelőre nem ismertek, így a bejelentés és az árfolyammozgás közötti közvetlen összefüggés hivatalosan nem igazolt.

Az OTP tovább folytatta sajátrészvény-visszavásárlásait: a bankcsoport szerdán 21 ezer darab részvényt vett a piacon, darabonként átlagosan 42 032 forintos árfolyamon. A hitelintézet sajátrészvény-állománya ezzel 16,7 millió darabra, az alaptőke 5,96 százalékára duzzadt.

A Waberer's tőzsdei anyavállalata a jövőben W Solum Holding Nyrt. néven folytatná tevékenységét. A december 8-i rendkívüli közgyűlés elé terjesztett indítvány elfogadása esetén az új név 2027 januárjának elején léphet hatályba. Az új elnevezés a cégcsoport transzformációját tükrözi, hiszen a biztosítási üzletág tavaly már a korrigált üzemi eredmény közel kétharmadát szállította.

Elakadt a távközlési óriásfúzió, új platformot tervez az ICE

A Deutsche Telekom egyelőre elhalasztotta a T-Mobile US-szel tervezett egyesüléshez kapcsolódó hivatalos ajánlattételt. Értesülések szerint a tranzakció ellen határozottan fellépett a munkavállalókat képviselő üzemi tanács, korábban pedig az Elliott Investment Management aktivista alap is az elképzelés elvetését sürgette. A fúzió később még napirendre kerülhet, a társaságok azonban elzárkóztak a kommentártól.

A New York-i tőzsdét is üzemeltető Intercontinental Exchange a Hyperliquid infrastruktúráját használó Trade[XYZ] vállalattal kötött partnerséget egy új, szabályozott amerikai kereskedési platform felállításáról. Az ICE[XYZ] a hét minden napján, éjjel-nappal (24/7) biztosítana kereskedést a részvényekre, indexekre, árupiaci termékekre, devizákra és kriptovalutákra vonatkozó örökös határidős kontraktusokkal (perpetual futures).

Ezeknek a pozícióknak nincs előre meghatározott lejárati dátumuk, így azokat nem kell időről időre új határidőre átkötni (rollolni). Az ICE stratégiai tőkebefektetést is végrehajt a partnercégben, a tranzakció pénzügyi volumenét azonban nem hozták nyilvánosságra. A platform indulásához még szükség van az amerikai határidős árutőzsde-felügyelet (CFTC) jóváhagyására, a kereskedés hivatalos startjának időpontját egyelőre nem jelentették be.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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