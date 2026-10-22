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Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
Megérkezett az első hó a szlovén hegyekbe, a síközpontok pedig már közzé is tették a 2026/2027-es téli szezon árait. A nagyobb síterepeken idén 41 és 50 euró között alakulnak a felnőtt napijegyárak, ami enyhe drágulást jelent az előző évhez képest.
A Júliai-Alpokban található, 2514 méter magas Kredaricán csütörtök hajnalban, fagypont körüli hőmérséklet mellett már kialakult egy vékony, egy-két centiméteres hóréteg.
A közeledő szezonra készülve a nagyobb szlovén síközpontok többsége átlagosan két euróval emelte árait. A fizetendő összeg a választott helyszíntől és a vásárlás időpontjától függően változik. A népszerű Rogla síterepén például egy felnőtt napijegy elővételben 44 euróba kerül, a szezon indulása után azonban már 49 eurót kérnek érte.
A kedvezményes árú jegyeket november végéig lehet elővételben megváltani. A tervek szerint a legtöbb szlovén síközpont november végén vagy december elején nyitja meg kapuit, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik.
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