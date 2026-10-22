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havazás, hó, hóesés
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Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők

MTI
2026. október 22. 11:41 1 perc

Megérkezett az első hó a szlovén hegyekbe, a síközpontok pedig már közzé is tették a 2026/2027-es téli szezon árait. A nagyobb síterepeken idén 41 és 50 euró között alakulnak a felnőtt napijegyárak, ami enyhe drágulást jelent az előző évhez képest.

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A Júliai-Alpokban található, 2514 méter magas Kredaricán csütörtök hajnalban, fagypont körüli hőmérséklet mellett már kialakult egy vékony, egy-két centiméteres hóréteg.

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A közeledő szezonra készülve a nagyobb szlovén síközpontok többsége átlagosan két euróval emelte árait. A fizetendő összeg a választott helyszíntől és a vásárlás időpontjától függően változik. A népszerű Rogla síterepén például egy felnőtt napijegy elővételben 44 euróba kerül, a szezon indulása után azonban már 49 eurót kérnek érte.

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A kedvezményes árú jegyeket november végéig lehet elővételben megváltani. A tervek szerint a legtöbb szlovén síközpont november végén vagy december elején nyitja meg kapuit, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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