Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők

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Megérkezett az első hó a szlovén hegyekbe, a síközpontok pedig már közzé is tették a 2026/2027-es téli szezon árait. A nagyobb síterepeken idén 41 és 50 euró között alakulnak a felnőtt napijegyárak, ami enyhe drágulást jelent az előző évhez képest.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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