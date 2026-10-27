Elképesztő felelőtlenség a kiszáradó Duna-mederben: quadosok miatt kerülhetett veszélybe az ivóvízbázis

A Duna medrébe quadokkal behajtó ismeretlenek ellen tett feljelentést a Fővárosi Vízművek Zrt.

A Duna medrébe, a Szentendrei-sziget déli csücskénél található vízbázisvédelmi területre quadokkal behajtó ismeretlenek ellen tett feljelentést a Fővárosi Vízművek Zrt.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a Duna alacsony vízállása miatt szabaddá vált, védett partszakaszokra és mederrészekre engedély nélkül belépni is tilos. A motoros járművek jogosulatlan használata pedig az ivóvízbázisok biztonságát is veszélyeztetheti.

Felidézték, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt olyan partszakaszok és mederrészek is megközelíthetővé váltak, amelyek magasabb vízállásnál víz alatt találhatók. Ezek egy része azonban ivóvízbázis-védelmi területhez tartozik, ahol a belépés, a tartózkodás és a járműhasználat engedélyhez kötött. A víz visszahúzódása nem változtat a területek védettségén, és nem jogosít fel azok szabad használatára.

Budapest és az agglomeráció ivóvízellátásának egyik legfontosabb víztermelő területe pedig a Szentendrei-sziget. Az itt működő parti szűrésű kutak vízminőségének megőrzésében a Duna medrének és partjának kavicsos-homokos rétegei is meghatározó szerepet játszanak. A vízbázisok védelme ezért nem csupán a kutak közvetlen környezetére, hanem a hozzájuk kapcsolódó partszakaszokra és mederrészekre is kiterjed. Védelmük alapvető közérdek, amelyhez a területhasználati korlátozások betartása is hozzátartozik - ismertették.

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A Motoros járművek, így a terepmotorok és a quadok közlekedése viszont súlyosan károsíthatja a talaj felső rétegét és a növényzetet, illetve megbolygathatja a természetes szűrésben szerepet játszó kavicsos rétegeket. Az esetlegesen kiszivárgó üzemanyag és kenőanyag további szennyezési kockázatot jelenthet. Az ilyen tevékenységek ezért a környezet mellett a biztonságos ivóvízellátás szempontjából is veszélyt hordozhatnak - sorolták.

Az ismeretlen quadozók október 25-én hajtottak be a folyómederbe. A feljelentés mellett a Fővárosi Vízművek a jövőben is következetesen fellép minden olyan jogosulatlan tevékenységgel szemben, amely veszélyeztetheti ivóvízbázisainak biztonságát - olvasható a társaság közleményében.