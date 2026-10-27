2026. október 27. kedd Szabina
6 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Repedezett, sáros talaj a folyóparton, háttérben a Duna folyóval
Utazás

Elképesztő felelőtlenség a kiszáradó Duna-mederben: quadosok miatt kerülhetett veszélybe az ivóvízbázis

MTI
2026. október 27. 19:31 2 perc

A Duna medrébe quadokkal behajtó ismeretlenek ellen tett feljelentést a Fővárosi Vízművek Zrt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Duna medrébe, a Szentendrei-sziget déli csücskénél található vízbázisvédelmi területre quadokkal behajtó ismeretlenek ellen tett feljelentést a Fővárosi Vízművek Zrt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a Duna alacsony vízállása miatt szabaddá vált, védett partszakaszokra és mederrészekre engedély nélkül belépni is tilos. A motoros járművek jogosulatlan használata pedig az ivóvízbázisok biztonságát is veszélyeztetheti.

Felidézték, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt olyan partszakaszok és mederrészek is megközelíthetővé váltak, amelyek magasabb vízállásnál víz alatt találhatók. Ezek egy része azonban ivóvízbázis-védelmi területhez tartozik, ahol a belépés, a tartózkodás és a járműhasználat engedélyhez kötött. A víz visszahúzódása nem változtat a területek védettségén, és nem jogosít fel azok szabad használatára.

Kapcsolódó cikkeink:

Budapest és az agglomeráció ivóvízellátásának egyik legfontosabb víztermelő területe pedig a Szentendrei-sziget. Az itt működő parti szűrésű kutak vízminőségének megőrzésében a Duna medrének és partjának kavicsos-homokos rétegei is meghatározó szerepet játszanak. A vízbázisok védelme ezért nem csupán a kutak közvetlen környezetére, hanem a hozzájuk kapcsolódó partszakaszokra és mederrészekre is kiterjed. Védelmük alapvető közérdek, amelyhez a területhasználati korlátozások betartása is hozzátartozik - ismertették.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Motoros járművek, így a terepmotorok és a quadok közlekedése viszont súlyosan károsíthatja a talaj felső rétegét és a növényzetet, illetve megbolygathatja a természetes szűrésben szerepet játszó kavicsos rétegeket. Az esetlegesen kiszivárgó üzemanyag és kenőanyag további szennyezési kockázatot jelenthet. Az ilyen tevékenységek ezért a környezet mellett a biztonságos ivóvízellátás szempontjából is veszélyt hordozhatnak - sorolták.

Az ismeretlen quadozók október 25-én hajtottak be a folyómederbe. A feljelentés mellett a Fővárosi Vízművek a jövőben is következetesen fellép minden olyan jogosulatlan tevékenységgel szemben, amely veszélyeztetheti ivóvízbázisainak biztonságát - olvasható a társaság közleményében.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #víz #duna #ivóvíz #környezetvédelem #agglomeráció #környezetszennyezés #vízügy #vízállás #aszály #természetvédelem

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
57 perce
A quadot jellemzően mindenhol arra használják hogy természetvédelmi területeket gázoljanak le vele, másra nem jó, pont erre találták ki.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:33
20:45
20:14
20:03
19:47
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 27. 17:34 Hatalmas fordulat az OTP-nél: kilőtt a magyar bankpapír, miközben a tengerentúlon elszabadult a pokol
október 27. 13:36 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: így alakul kedd nap közben az euró, dollár árfolyama
október 27. 10:34 Pirosba fordult a BUX, az OTP húzza le a magyar tőzsdét: eközben a Mol hatalmas pénzt kaphat vissza
október 27. 10:04 Négyszer annyit tettek a magyar állampapírokba a külföldiek, mint a magyar családok: ez áll a 4344 milliárdos roham mögött
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 27.
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
2026. október 26.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
2026. október 27.
Havi másfél milliós fizetéssel keresnek magyarokat Finnországba: még nyelvtudás sem kell
2026. október 27.
Forrnak az indulatok Európában: egyre több városban robban ki a lakhatási válság, az Airbnb is célkeresztbe került
2026. október 27.
Hozzányúl az állam a magánnyugdíj rendszeréhez: így ösztönöznék a befizetéseket, ezzel most sokan járhatnak jól Németországban
NAPTÁR
Tovább
2026. október 27. kedd
Szabina
44. hét
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2
5 napja
Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
3
2 hete
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított
4
10 órája
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
5
2 hete
Húzós napok várnak a magyarokra: a fagyos reggelek után nem várt fordulat jön a hétvégén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bizonyítási teher
eljárásjogi fogalom, amely azt szabályozza, hogy egyes tényeket kinek kell bizonyítani. A bizonyítás sikertelensége az igényérvényesítést kizárja. A biztosítási jogviszonyban a biztosítási esemény bekövetkezését, valamint a kár összegét mindig a biztosítottnak, a mentesülési ok fennállását pedig mindig a biztosítónak kell bizonyítania.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 27. 20:45
Ez Agárdi Szilvia betegsége: a Lyell-szindróma gyógyszertől is kialakulhat, ezek a tünetei és így gyógyítják a ritka bőrbetegséget
Pénzcentrum  |  2026. október 27. 19:06
Havi másfél milliós fizetéssel keresnek magyarokat Finnországba: még nyelvtudás sem kell
Agrárszektor  |  2026. október 27. 20:31
Valami nem stimmel a fokhagymával: elképesztő, ami sok piacon folyik