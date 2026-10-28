A vendégek száma 3,3, a vendégéjszakáké 1,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Komoly bővítést jelentettek be: Budapestről nyolc új európai úti célra repülhetünk a Ryanairrel
Nyolc új útvonallal bővíti budapesti kínálatát a Ryanair a 2026-os téli menetrendben. A légitársaság új járatokat indít többek között Gdańskba, Göteborgba, Krakkóba, Torinóba, Velencébe és Varsóba. A cég közben élesen bírálta a Budapest Airport díjait, és azt üzente: további bővítés is jöhetne, ha csökkennének a repülőtéri költségek.
A Ryanair bejelentette 2026-os téli budapesti menetrendjét, amelyben 54 útvonal szerepel, köztük 8 új járat. A légitársaság tájékoztatása szerint Budapestről új útvonal nyílik East Midlands, Gdańsk, Göteborg, Krakkó, Lamezia, Torino, Velence és Varsó felé.
A cég egy újabb repülőgépet állomásoztat Budapesten, így a magyar fővárosban bázisgépeinek száma 12-re nő. A Ryanair szerint ez 1,2 milliárd dolláros beruházást jelent, és éves szinten 6 millió utast céloznak Budapesten, ami a társaság közlése alapján 6 százalékos növekedést jelent.
A légitársaság azt is közölte, hogy a bővítés több mint 4800 magyarországi munkahelyet támogat, köztük 360 pilóta- és légiutas-kísérői állást.
Ezek az új Ryanair-útvonalak Budapestről
A 2026-os téli menetrendben az alábbi új célállomások jelennek meg:
- East Midlands
- Gdańsk
- Göteborg
- Krakkó
- Lamezia
- Torino
- Velence
- Varsó
Ez a lista több szempontból is érdekes. Egyrészt a Ryanair tovább erősíti a közép- és kelet-európai hálózatát, például a lengyel városokkal, másrészt bekerülnek olyan szabadidős és városlátogatós célpontok is, mint Velence, Torino vagy Göteborg.
Nemcsak járatbejelentés: üzentek a kormánynak is
A légitársaság ismét megemlítette a magyarországi költségek kérdését a szerda délelőtti sajtótájékoztatón. A cég szerint a mostani bővítésben szerepet játszott, hogy Magyarország 2025 januárjától eltörölte a légiközlekedési adót. A Ryanair azt állítja, hogy az adó eltörlése óta 17 százalékkal növelte magyarországi forgalmát.
Ugyanakkor a légitársaság szerint a Budapest Airport díjai 2024 óta több mint 10 százalékkal emelkedtek, ami rontja Budapest versenyképességét a régió más repülőtereivel szemben.
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A cég ezért azt kéri a magyar kormánytól, mint a Budapest Airport többségi tulajdonosától, hogy csökkentse a repülőtéri díjakat. Jelezték, ha javulna a költségkörnyezet, további bővítésekre is készen állna Magyarországon, Budapesten kívül a Balatonnál és Debrecenben is.
Olcsó jegyekkel is készülnek
A bejelentéshez kapcsolódva a Ryanair háromnapos akciót is indított. A társaság szerint a jegyek 7250 forinttól érhetők el a Ryanair alkalmazásában és weboldalán.
Azt azonban érdemes figyelembe venni, hogy a fapados légitársaságoknál az alapár jellemzően csak a legszűkebb szolgáltatási csomagot tartalmazza, a poggyász, az ülőhelyválasztás vagy más kiegészítők külön díj ellenében vehetők igénybe.
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