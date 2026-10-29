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Ausztria, Bécs, Rathaus, a bécsi városháza előtti zsúfolt karácsonyi vásár
Utazás

Már novemberben nyitnak a mesés ünnepi vásárok Ausztriában: így kerülheted el a tömeget és a drágaságot

Pénzcentrum
2026. október 29. 21:10 3 perc

Néhány héten belül megnyitják kapuikat az idei osztrák karácsonyi vásárok, amelyek a történelmi városközpontok, az alpesi tájak és a helyi adventi hagyományok ötvözésével Európa legnépszerűbb téli úti céljai közé tartoznak. Az ország kiváló vasúti hálózatának köszönhetően az utazók egyetlen kirándulás alatt akár több nagyvárost és festői tóparti települést is kényelmesen felkereshetnek. A legtöbb vásár november közepétől december végéig, néhány helyszínen pedig egészen vízkeresztig várja a látogatókat.

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Az idei szezonban a nagyobb városok vásárai már november közepén megnyitnak, így a hónap vége ideális időszak azoknak, akik elkerülnék a decemberi csúcsforgalmat és a magasabb szállásárakat. Sok helyszín december 23-án vagy 24-én bezár, a kiemelt turisztikai központokban azonban az ünnepek alatt, sőt szilveszterkor is nyitva tartanak egyes bódék. A kisebb regionális vásárok, különösen a vidéki településeken, gyakran csak a hétvégéken üzemelnek, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a pontos helyi nyitvatartást.

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Az első alkalommal érkezők számára Bécs jelenti a legátfogóbb választást, ahol a városon belül több nagyszabású vásár is elérhető. A Városháza előtti (Rathausplatz) forgatag a legnagyobb és legismertebb, amely kiváló vásárlási lehetőségeket kínál, bár hétvégente rendkívül zsúfolt. A családoknak a tágasabb térrel és gyerekprogramokkal rendelkező schönbrunni kastély vására a legideálisabb, míg a Belvedere kastély barokk kertje a nyugodtabb, elegánsabb környezetet és a jó fotótémákat keresőknek kedvez.- írta meg a viewtraveling.

A hagyományosabb adventi hangulatra és a helyi gasztronómiára vágyóknak Salzburg a legjobb úti cél. Az óvárosi Christkindlmarkt az ország egyik legrégebbi vására, ahol a kóruskoncertek mellett a klasszikus osztrák ünnepi ételek – mint a császármorzsa, a sült gesztenye, a mézeskalács és a forralt bor – kapják a főszerepet. A város szélén található hellbrunni kastély udvara a kivilágított parkjával és a családbarát programjaival különösen esténként nyújt látványos élményt.

A festői tájakat, a romantikát és a téli sportokat kedvelőknek a Salzkammerguti-tóvidék és Tirol kínál kiváló helyszíneket. Hallstatt, valamint a Wolfgangsee partján fekvő, hatalmas úszó adventi lámpásáról ismert St. Wolfgang a párok és a fotósok kedvence, ám a korlátozott szállodai kapacitások miatt ezeken a településeken hamar betelnek a szobák. A havas hegycsúcsokkal körülvett Innsbruckban a hagyományos óvárosi vásár és a modern fénydíszekkel felszerelt Maria-Theresien-Straße kínálata jól kiegészíti egymást. Az olyan közeli alpesi üdülőhelyeken pedig, mint Kitzbühel, Seefeld vagy a tóparti Zell am See, a látogatók a síeléssel is összeköthetik az ünnepi kikapcsolódást.

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Azok számára, akik alacsonyabb költségvetésből utaznának, vagy elkerülnék a nemzetközi turistatömegeket, Graz, Linz és a déli fekvésű Villach jelenti a legjobb alternatívát. Ezekben a városokban a szállás és az étkezés is kedvezőbb árú, a vásárok pedig megőrizték nyugodtabb, helyi jellegüket. Az ország felfedezéséhez a Bécs–Salzburg–Hallstatt–Innsbruck vasúti útvonal a legpraktikusabb, hiszen egy háromnapos utazásba Bécs és Salzburg fér bele kényelmesen, öt nap alatt már a tóvidék is bejárható, egy teljes hét pedig elegendő időt biztosít a tiroli helyszínek és egy-egy csendesebb vidéki város megismerésére is.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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