Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul

A MÁV-Volán-csoport összesen 355 új autóbusz – 105 emeletes távolsági és 250 csuklós jármű – beszerzésére ír ki tendereket a következő napokban. A korábban elindított beszerzésekkel együtt így már több mint 500 új járművel újul meg a Volán flottája – számolt be a fejlesztésekről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-videójában.

A 105 darab korszerű, klimatizált, autópályás közlekedésre alkalmas emeletes buszt kettős feladatra állítják szolgálatba. Egyrészt a Budapestről induló, már több mint egymillió kilométert futott, elöregedött távolsági járműveket váltják ki velük – például a Salgótarján, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Baja és Szekszárd felé vezető útvonalakon. Másrészt a nagyszabású vasútfejlesztési munkálatok idején ezek a járművek biztosítják majd az InterCity-vonatok kényelmes helyettesítését.

A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében a következő években több fővonalon – így a szegedi, a miskolci, a győri vonalon, valamint Debrecen és Nyíregyháza között – is jelentős vágányzárakra kell számítani a pálya 160 km/h-s sebességre történő átépítése miatt. Az InterCity-járatokat nem lehet elővárosi buszokkal helyettesíteni, éppen ezért az emeletes buszokat azért szerezzük be, hogy minőségi, IC-szintű szolgáltatást tudjunk nyújtani a pótlóbuszokon is – fogalmazott a miniszter.

A távolsági járművek mellett 250 új, regionális és elővárosi csuklós busz beszerzése is elindul. Ezek a járművek a meglévő, elöregedett járműparkot váltják fel a vidéki nagyvárosok térségében és a budapesti agglomerációban, emellett kiemelt szerepet kapnak a szentendrei, csepeli és ráckevei HÉV-vonalak felújítása alatti pótlásban is.

A vidékre kerülő buszok sárga, míg a fővárosi térségben szolgálatba állók kék színezést kapnak. Utóbbi összefüggésben áll azzal a stratégiai döntéssel, hogy 2027-től a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hatáskörét kiterjesztik az egész agglomerációra, így a szervezet ismét regionális megrendelővé válik.

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Az emeletes és a csuklós buszok beszerzése a már korábban elindított, 160 darabos szólóbusz-tenderrel együtt az utóbbi évek egyik legjelentősebb flottamegújítását jelenti. "Mióta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elkezdte a munkát, már több mint 500 új Volánbuszra írtunk ki tendert, így a következő években érdemben tudjuk megújítani a hazai távolsági, helyközi és elővárosi buszparkot" – tette hozzá Vitézy Dávid.