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Kegyetlen helyzet a hazai lakáspiacon: szüleik nyakán ragadnak a fiatalok, esélyük sincs saját otthont venni
Bár a huszonéves magyar fiatalok foglalkoztatottsága eléri az európai uniós átlagot, mégis egy évvel később, átlagosan 27,3 évesen költöznek el a szülői házból. Ennek oka nem a kényelem, hanem a lakáspiac drágulása, hiszen Budapesten és a nagyobb vidéki városokban ma már 10–13 évnyi teljes átlagkeresetre van szükség egy saját lakás megvásárlásához, vagyis az otthon maradás sokkal inkább anyagi kényszer, mintsem választás kérdése - írja a Portfolio.
A 2025-re vonatkozó európai statisztikák rámutatnak, hogy a magyar fiatalok átlagosan 27,3 éves korukig élnek a szüleikkel, miközben az EU-27 átlaga 26,3 év. Bár a hazai helyzet nem olyan szélsőséges, mint a dél-európai országokban – például Olaszországban vagy Spanyolországban, ahol sokan csak harmincéves koruk körül válnak le a családról –, a magyar mutató tartósan az uniós átlag felett alakul. Ugyanakkor a 20–29 éves hazai korosztály 64,8 százalékos foglalkoztatási rátája érdemben nem marad el a 65,5 százalékos európai átlagtól.
Mindez egyértelműen cáfolja azt a sztereotípiát, miszerint a fiatalok puszta kényelemből vagy a munkalehetőségek hiánya miatt választják a "mamahotelt". A késői elköltözés hátterében a lakáspiaci belépés drasztikusan megnövekedett költségei állnak, hiszen egy fiatal felnőtt önállósodását nagymértékben meghatározza, hogy a jövedelméből milyen eséllyel juthat saját ingatlanhoz.
Ezen a téren jelentős romlás ment végbe az elmúlt években. Míg 2016-ban Budapesten átlagosan 10,4 évnyi teljes nettó átlagkereset kellett egy 75 négyzetméteres használt lakás megvásárlásához, ez az érték 2025-re már 13,5 évre emelkedett. A probléma ugyanakkor nem korlátozódik a fővárosra, hiszen az olyan nagy vidéki központokban, mint Debrecen vagy Győr, szintén tíz év fölé kúszott ez a mutató.
Lényeges körülmény, hogy ezek a számítások a teljes nettó átlagkeresetet veszik alapul, a megélhetési költségek levonása nélkül. Mivel a pályakezdők jövedelme jellemzően elmarad az átlagtól, és keresetük jelentős részét a mindennapi kiadások emésztik fel, a tényleges megtakarítási idő a valóságban még ennél is jóval hosszabb. A fiatalok tehát túlnyomórészt nem az önállósodási szándék hiánya miatt maradnak otthon, hanem azért, mert a saját lakás megszerzésének pénzügyi feltételei egyre nehezebben teljesíthetők számukra.
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