Többéves jogi huzavona után, 2026. november 24-én az új tulajdonos végre birtokba vette Tarsoly Csaba egykori Quaestor-vezér budai luxusvilláját. A bírósági döntés értelmében a Tarsoly családnak el kellett hagynia az Üdülő utcai ingatlant, amelyet több mint egy évtizedig ingyenesen használtak. A kilakoltatás egybeesik a Quaestor-ügy másodfokú tárgyalásának kezdetével, miközben az egykor milliárdos értékű ingatlant az új tulajdonos hamarosan értékesíteni kívánja - írta a HVG.

A kulcsokat a napokban vette át a mögöttes tulajdonost képviselő Gimesi Sándor. Az új birtokosok ekkor szembesültek azzal, hogy az épület állapota az évek során jelentősen leromlott, így a nyergesújfalui Akadémia Invest Kft. csak a szükséges állagmegóvási munkálatok elvégzése után hirdeti meg eladásra az ingatlant. A család távozása épp arra az időszakra esett, amikor a Fővárosi Ítélőtáblán megkezdődött Tarsoly Csaba és társai büntetőperének másodfokú eljárása.

A Tarsoly család több mint tíz évig használta térítésmentesen a villát egy szívességi lakáshasználati szerződés révén, amelyet röviddel a brókercég 2015-ös csődje után kötöttek. Bár a Quaestorhoz kötődő vállalat állami felszámolója már 2024-ben értékesítette az ingatlant mintegy 540 millió forintért, a birtokbaadást hosszas pereskedés hátráltatta. Tarsoly felesége ugyanis jogi lépéseket tett, és tulajdonrészt, valamint az általa elvégzett értéknövelő beruházásokra hivatkozva 52,4 millió forintot követelt. Ez az időhúzó taktika egészen addig működött, amíg a Győri Ítélőtábla jogerősen el nem utasította a keresetét.

Ezt követően a fővárosi bíróság kimondta, hogy a családtagoknak ki kell költözniük az ingatlanból. Az új tulajdonos által követelt elmaradt használati díj ügyében a felek végül a tárgyalás előtt peren kívüli egyezséget kötöttek. Bár a részleteket nem hozták nyilvánosságra, a megállapodás vélhetően Tarsolyék számára is kedvező feltételeket tartalmazott.

A megegyezést sürgethette, hogy a pereskedés folytatásával az ügy belecsúszott volna a november közepén kezdődő téli kilakoltatási moratóriumba, ami újabb hónapokkal késleltette volna a birtokbavételt. Magát az egykori brókervezért a kiköltözés közvetlenül nem érintette, hiszen egy másik ügy miatt jelenleg is szabadságvesztését tölti, a Quaestor-botrányban pedig 2024 szeptemberében első fokon 13 év börtönbüntetésre ítélték.

A több mint 32 ezer kisbefektetőt százmilliárdos nagyságrendben megkárosító Quaestor-csoport felszámolása sokáig komoly vitákat váltott ki a hazai közéletben. A károsultak szerint az állami felszámoló felügyelete alatt korábban számos vagyonelem áron alul vagy átláthatatlan körülmények között cserélt gazdát, miközben az értékesítésből befolyó összegek nem a veszteséget elszenvedő befektetőkhöz kerültek.

Az Országgyűlés elé a napokban benyújtott új csődtörvény-módosítási javaslat már intézményi garanciákat tartalmaz a hasonló visszaélések megelőzésére. A frissen felállt új kormány és az új legfőbb ügyész hivatalba lépése, valamint a másodfokú per elindulása most ismét reményt ébresztett a károsultakban, akik abban bíznak, hogy a politikai és jogi változások nyomán esély nyílhat az elvesztett megtakarításaik visszaszerzésére.

Címlapkép: Marjai János, MTI/MTVA