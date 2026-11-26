Budakalászon 32 hektárral csökkentették a város beépíthető területeit, mert nem akarnak több beköltözőt.
Eladó Tarsoly Csaba hírhedt villája: a bíróság költöztette ki a Quaestor-vezér családját
Többéves jogi huzavona után, 2026. november 24-én az új tulajdonos végre birtokba vette Tarsoly Csaba egykori Quaestor-vezér budai luxusvilláját. A bírósági döntés értelmében a Tarsoly családnak el kellett hagynia az Üdülő utcai ingatlant, amelyet több mint egy évtizedig ingyenesen használtak. A kilakoltatás egybeesik a Quaestor-ügy másodfokú tárgyalásának kezdetével, miközben az egykor milliárdos értékű ingatlant az új tulajdonos hamarosan értékesíteni kívánja - írta a HVG.
A kulcsokat a napokban vette át a mögöttes tulajdonost képviselő Gimesi Sándor. Az új birtokosok ekkor szembesültek azzal, hogy az épület állapota az évek során jelentősen leromlott, így a nyergesújfalui Akadémia Invest Kft. csak a szükséges állagmegóvási munkálatok elvégzése után hirdeti meg eladásra az ingatlant. A család távozása épp arra az időszakra esett, amikor a Fővárosi Ítélőtáblán megkezdődött Tarsoly Csaba és társai büntetőperének másodfokú eljárása.
A Tarsoly család több mint tíz évig használta térítésmentesen a villát egy szívességi lakáshasználati szerződés révén, amelyet röviddel a brókercég 2015-ös csődje után kötöttek. Bár a Quaestorhoz kötődő vállalat állami felszámolója már 2024-ben értékesítette az ingatlant mintegy 540 millió forintért, a birtokbaadást hosszas pereskedés hátráltatta. Tarsoly felesége ugyanis jogi lépéseket tett, és tulajdonrészt, valamint az általa elvégzett értéknövelő beruházásokra hivatkozva 52,4 millió forintot követelt. Ez az időhúzó taktika egészen addig működött, amíg a Győri Ítélőtábla jogerősen el nem utasította a keresetét.
Ezt követően a fővárosi bíróság kimondta, hogy a családtagoknak ki kell költözniük az ingatlanból. Az új tulajdonos által követelt elmaradt használati díj ügyében a felek végül a tárgyalás előtt peren kívüli egyezséget kötöttek. Bár a részleteket nem hozták nyilvánosságra, a megállapodás vélhetően Tarsolyék számára is kedvező feltételeket tartalmazott.
A megegyezést sürgethette, hogy a pereskedés folytatásával az ügy belecsúszott volna a november közepén kezdődő téli kilakoltatási moratóriumba, ami újabb hónapokkal késleltette volna a birtokbavételt. Magát az egykori brókervezért a kiköltözés közvetlenül nem érintette, hiszen egy másik ügy miatt jelenleg is szabadságvesztését tölti, a Quaestor-botrányban pedig 2024 szeptemberében első fokon 13 év börtönbüntetésre ítélték.
A több mint 32 ezer kisbefektetőt százmilliárdos nagyságrendben megkárosító Quaestor-csoport felszámolása sokáig komoly vitákat váltott ki a hazai közéletben. A károsultak szerint az állami felszámoló felügyelete alatt korábban számos vagyonelem áron alul vagy átláthatatlan körülmények között cserélt gazdát, miközben az értékesítésből befolyó összegek nem a veszteséget elszenvedő befektetőkhöz kerültek.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Országgyűlés elé a napokban benyújtott új csődtörvény-módosítási javaslat már intézményi garanciákat tartalmaz a hasonló visszaélések megelőzésére. A frissen felállt új kormány és az új legfőbb ügyész hivatalba lépése, valamint a másodfokú per elindulása most ismét reményt ébresztett a károsultakban, akik abban bíznak, hogy a politikai és jogi változások nyomán esély nyílhat az elvesztett megtakarításaik visszaszerzésére.
Címlapkép: Marjai János, MTI/MTVA
Egy darabig még nem éri majd meg befektetési céllal lakást venni, erre utal az is, hogy a külföldi vásárlók igyekeznek most távol maradni a magyar...
A Bizottság új villamosítási cselekvési tervet mutatott be, amelynek célja, hogy felgyorsítsa a fosszilis tüzelőanyagokról az elektromos áramra való átállást Európában.
Karácsony Gergely: 10-15 éven belül teljesen ki kellene vezetni az Airbnb-típusú, rövid távú lakáskiadást a fővárosból
Újabb súlyos csapás érheti a magyar ingatlantulajdonosokat: családi házak tízezrei lehetnek érintettek
Több tízezer magyarországi lakóházat veszélyeztethet a tartós aszály és az agyagos talaj kiszáradása, ami az épületek súlyos repedéséhez és megsüllyedéséhez vezet.
A jelenleg albérletben élő válaszadók 60 százaléka szívesen költözne a Wekerle Program keretében létrehozott bérlakásokba.
50 százalékos díjemelés jön az áramszolgáltatóknál januártól: súlyos pluszköltség vár az ingatlantulajdonosokra
Jövő januártól 50 százalékkal emelkednek a villamosenergia-hálózati csatlakozási és vezetéképítési alapdíjak
Az építőipar 2027 első felében még nem számíthat látványos fellendülésre, az év második felében azonban már megindulhat a piac élénkülése.
Számos magyarországi önkormányzat jelentős építményadó-emelést vezet be 2027-től a megnövekedett működési költségek ellensúlyozására.
Lóhalálában százmilliárdokat kell elkölteni Budapesten, megszólalt Karácsony Gergely: "Nem hülyültünk meg!"
Az európai uniós források szigorú, 2029-es és 2030-as felhasználási határideje miatt egyszerre indul el Budapesten számos nagyszabású közlekedési és köztér-megújítási beruházás.
A Wekerle Plusz ugyan újabb lendületet adhat a lakáspiacnak, de korántsem érheti el olyan széles vásárlói kör, mint az Otthon Startot.
Bár november közepén már egyre több időt töltünk odabenn, a kertben még akad néhány fontos tennivaló a fagyok beköszönte előtt.
A háztartások esetében a kormány a költségvetésből teljes egészében átvállalja a növekményt, fenntartva a rezsivédelmet.
A jogszabály felhatalmazná a kormányt arra is, hogy változtatási tilalmat rendeljen el azokon a partszakaszokon, ahol a jelenlegi helyi építési szabályzatok még lehetővé teszik a...
Lakásfelújítás pályázat: így igényelhető otthonfelújítási támogatás, eddig tart a lakásfelújítási program
Így igényelhető otthonfelújítási támogatás 2026-ban. Mutatjuk az elérhető pályázatokat, a támogatási összegeket és a Wekerle Plusz program részleteit.
Új fűtési trend hódít Magyarországon: egyre többen keresik ezeket a berendezéseket, tényleg lefaraghatják a rezsit?
A Wekerle Plusz Program és az energetikai otthonfelújítási támogatások újabb fordulatot hozhatnak a piacon.
Jelentős díjcsökkentés jön: átalakítják a villamosenergia-rendszert, itt vannak az új díjszabás részletei
Jövőre átlagosan 55 százalékkal csökkennek a magyar vállalkozások villamosenergia-rendszerhasználati díjai.
A 2027 februárban induló Wekerle Plusz energetikai felújítási programra készülőknek előzetesen váratlan pluszköltségekkel is érdemes kalkulálniuk.
Rengeteg ügyfélnek járhat egyszeri rezsitámogatás az MVM-től: egy hónap van lépni, ezt kell tenni érte
Egyszeri, beállításonként 2500 forintos számlajóváírással ösztönzi az MVM Next a lakossági ügyfeleit az elektronikus számlázásra
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.