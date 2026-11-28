Tovább romlott az európai kereskedelmiingatlan-piac hangulata a harmadik negyedévben, elsősorban a magas állampapírhozamok és a szigorodó hitelezési feltételek miatt. Bár Nyugat-Európa vezető államaiban, például Franciaországban és Németországban egyre borúlátóbbak a piaci szereplők az elmaradó tranzakciók és a lejáró hitelek refinanszírozása miatt, a kelet-közép-európai régió – köztük Magyarország – kivételnek számít, és megőrizte pozitív kilátásait. Szektorális bontásban jelenleg az adatközpontok, valamint a különböző lakóingatlan-célú eszközök számítanak a legvonzóbbnak a befektetők számára - számolt be a Portfolio.

A Királyi Okleveles Ingatlanszakértők Intézetének (RICS) legfrissebb felmérése szerint az elmúlt években ritkán látott szintre emelkedett a bizonytalanság, így 2023 vége óta nem vélték ennyien úgy, hogy a piac lejtmenetben van, vagy éppen elérte a mélypontját. Simon Rubinsohn, a szervezet vezető közgazdásza szerint az európai piac lényegében stagnál, a tranzakciós volumen pedig jócskán elmarad az elmúlt tíz év átlagától. A szakember úgy véli, az alacsony kamatok korábbi időszaka egyhamar nem tér vissza, az ágazat pedig egy tartósan alacsonyabb forgalmú "új egyensúlyi" állapot felé halad.

A visszaesés egyik legfőbb oka a finanszírozási környezet romlása. Bár az ingatlanárak stagnálnak vagy enyhén csökkennek, a befektetők számos piacon még mindig túlárazottnak tartják a meglévő eszközöket. A költségvetési nyomás, a geopolitikai bizonytalanság, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások hatalmas tőkeigénye mind felfelé hajtják a hozamokat.

Mivel a kamatkörnyezet érdemi enyhülése nem várható, a jövő évi, vagyis a 2027-es hozamszintek kulcsszerepet játszanak majd a szektor teljesítményének alakulásában. Jelenleg a legnagyobb kockázatot a lejáró hitelek refinanszírozása jelenti, ami a nyugat-európai piacokon komoly fejtörést okoz a tulajdonosoknak.

Az európai térképen éles ellentétek rajzolódnak ki. Franciaországban és Németországban a legborúsabb a helyzet, ahol az értékbecslők nehezen találnak friss összehasonlító tranzakciókat, a német piacon pedig a korábbi agresszív árazások miatt további leértékelődésre is számítani lehet. Ezzel szemben Olaszország, Portugália, valamint a kelet-közép-európai régió országai – mint Lengyelország, Csehország és Magyarország – jóval bizakodóbbak. Orcsik Anna, az RICS regionális vezetője szerint a lengyel piacon a legpozitívabb a hangulat, ahol a prémium irodák és az ipari-logisztikai ingatlanok kifejezetten alulárazottnak tűnnek.

A hazai szakemberek visszajelzései alapján Magyarország is a stabilabb piacok közé tartozik, ugyanakkor érezhető egyfajta óvatosság. A tartós geopolitikai feszültségek és a magas magyar állampapírhozamok szűkítik az ingatlanbefektetésekkel elérhető hozamfelárat, ami némileg mérsékli a hazai piac vonzerejét, és közvetlenül hat az árazásra is.

Ingatlantípusok szerint is jelentős a szórás a kontinensen. Miközben a másodlagos, alacsonyabb minőségű épületek egész Európában nyomás alatt állnak, a prémium, A kategóriás irodák továbbra is tartják az értéküket. A legkeresettebb eszközosztállyá egyértelműen az adatközpontok váltak, amelyek értékét az is növeli, hogy a jövőben egyre nehezebb és költségesebb lesz új létesítményeket fejleszteni. Szintén stabilak és vonzóak az intézményi lakóingatlan-befektetések, köztük a bérlakásportfóliók, a diákszállók és az idősotthonok.

Mindezek mellett a fenntarthatóság továbbra is meghatározó tényező maradt. A szigorodó uniós és helyi szabályozások, valamint a bérlői elvárások miatt a kereslet az energiahatékony, alacsony üzemeltetési költségű épületek felé tolódott el. A régebbi ingatlanok korszerűsítése így elengedhetetlen az értékállóság megőrzéséhez, az ESG-szakértelem pedig továbbra is az egyik legkeresettebb kompetencia az európai ingatlanpiacon.