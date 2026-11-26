Karácsony Gergely: 10-15 éven belül teljesen ki kellene vezetni az Airbnb-típusú, rövid távú lakáskiadást a fővárosból
Súlyos bírságot kaphatnak a trükkösen átalakított ingatlanok tulajdonosai: az eredeti állapot visszaállítására is kötelezhetik őket
Budakalász önkormányzata két pert is nyert a Pest Vármegyei Kormányhivatallal és az ingatlantulajdonosokkal szemben a szabálytalanul több lakásra osztott családi házak ügyében. A jogerős bírósági ítéletek értelmében a hatóságnak új eljárásokat kell lefolytatnia - közölte a Telex.
A fővárosi agglomerációban található Budakalász a túlnépesedés és a szűkös infrastruktúra miatt korábban 32 hektárral csökkentette a beépíthető területeinek nagyságát. Ezzel párhuzamosan azonban egy új trend rajzolódott ki, amelynek keretében az építési vállalkozók meglévő ingatlanokat vásárolnak fel, majd azokat több különálló lakásra darabolják.
Mivel az építéshatósági jogkörök többségét nem a helyi önkormányzat, hanem a kormányhivatal gyakorolja, a város vezetése bírósághoz fordult. Forián-Szabó Gergely polgármester szerint erre azért volt szükség, mert az építéshatóság nem lépett fel kellő határozottsággal a szabálytalanságok ellen, és a szigorú helyi építési szabályzat (HÉSZ) ellenére is sok esetben szemet hunyt az ingatlanfejlesztők és a tulajdonosok felelőssége felett. A jogi küzdelem eredményeként két ügyben is a város számára kedvező ítélet született.
Az egyik esetben a Budapest Környéki Törvényszék jogsértőnek ítélte és megsemmisítette a kormányhivatal határozatát. Egy korábban egyetlen család által lakott ingatlant az eladása után úgy alakítottak át, hogy abban jelenleg hat család él, amit a hatóság korábban elfogadhatónak talált.
A jogerős ítélet kimondta, hogy a kormányhivatal elmulasztotta az indokolási kötelezettségét, nem vizsgálta meg a város által benyújtott dokumentumokat, és pusztán bemondásra fogadta el a tulajdonosok állításait, ráadásul hatásköre sem lett volna a lakásszámról hatósági bizonyítványt kiállítani. A bíróság új eljárásra, alapos helyszíni szemlére és a beépítettség pontos vizsgálatára kötelezte a hatóságot. Amennyiben az átalakítás sérti a helyi előírásokat, az építtetőnek kell gondoskodnia a szabályos állapot helyreállításáról.
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Egy másik jogerős ítélet szintén az önkormányzat álláspontját erősítette meg egy helyi építési szabályzatot sértő lakásszámnövelés ügyében. Ebben az esetben a bíróság kimondta, hogy a jelenlegi tulajdonosoknak kell visszaállítaniuk az eredeti állapotot, mivel a beruházó már nem vonható felelősségre. Amíg a jogsértő helyzet fennáll, a lakóknak súlyos bírsággal kell számolniuk.
Az önkormányzat hangsúlyozza, hogy a bírósági döntések fontos figyelmeztetésül szolgálnak az ingatlanvásárlók és az ingatlanközvetítők számára, hiszen a szabályok megkerülésével kialakított lakások megvásárlása súlyos jogi és anyagi következményekkel terhelheti az új tulajdonosokat.
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