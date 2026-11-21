Így igényelhető otthonfelújítási támogatás 2026-ban. Mutatjuk az elérhető pályázatokat, a támogatási összegeket és a Wekerle Plusz program részleteit.
Hatalmas bejelentést tett Vitézy Dávid: vége a jó világnak a balatoni luxusberuházók számára
Jövő héten az Országgyűlés elé kerül a balatoni építési szabályok szigorítását célzó törvényjavaslat, amely gátat szabna a part menti lakóparkok és szállodák további terjeszkedésének. A Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bejelentett átfogó módosítás legfőbb célja a tó természeti értékeinek megóvása, valamint a vízpartok megnyitása a nagyközönség előtt.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium átfogó jogszabály-módosítása a balatoni építési szabályok szigorításáról a jövő héten kerül az Országgyűlés elé, a módosítás célja, hogy megvédje a Balaton-partot a további túlépítésektől - közölte Vitézy Dávid miniszter pénteken Facebook-oldalán.
A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy az állam és az érintett önkormányzatok elővásárlási jogot kapnak minden Balaton-parti ingatlanra. Amennyiben a helyhatóságok nem élnek ezzel a lehetőséggel, az állam léphet be vevőként. Az intézkedés célja, hogy a jövőben minél több vízparti terület kerüljön köztulajdonba, biztosítva ezzel a part szabad megközelíthetőségét.
A jogszabály felhatalmazná a kormányt arra is, hogy változtatási tilalmat rendeljen el azokon a partszakaszokon, ahol a jelenlegi helyi építési szabályzatok még lehetővé teszik a beépítést. Ezzel az azonnali beavatkozással vennék elejét a további környezetkárosításnak, megállítva azt a folyamatot, amelynek során kempingek, szabadstrandok, zöldfelületek és nádasok estek áldozatul a hatalmas épületkomplexumoknak.
A beruházások feletti hatékonyabb kontroll érdekében a vármegyei hatóságok szerepét egy újonnan felálló, egységes Balatoni Építészeti Tervtanács veszi át, amely a jövőben a régió összes építésügyi kérdésében eljár majd.
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Ezzel párhuzamosan megkezdik a szabályozásban már kijelölt, a valóságban azonban gyakran kerítésekkel elzárt közterületi sávok és parti sétányok felszabadítását. Siófoktól Balatonfüredig jelenleg is számos olyan partszakasz található, amelynek elvileg szabadon megközelíthetőnek kellene lennie, a gyakorlatban mégis elzárták a nyilvánosság elől.
Bár ezen magánterületek megnyitása kártalanítási kötelezettséggel járhat a tulajdonosok felé, a tárcavezető szerint a folyamatot fokozatosan el kell indítani, hogy a Balaton-part minél több településen visszanyerje közösségi jellegét, és újra mindenki számára hozzáférhetővé váljon.
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