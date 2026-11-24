Számos magyarországi önkormányzat jelentős építményadó-emelést vezet be 2027-től a megnövekedett működési költségek ellensúlyozására. A terhek eloszlása településenként változik, a döntések pedig elsősorban a nagy kereskedelmi ingatlanok, ipari üzemek, garázsok és üdülők tulajdonosait érintik, míg a lakóingatlanok a legtöbb helyen továbbra is mentesülnek az adó alól - tudósított a 24.hu.

A helyi bevételek értékállóságának megőrzése és a közszolgáltatások finanszírozása érdekében a képviselő-testületek maguk határozzák meg a jövő évi adómértékeket. A törvényi plafon 2027-re négyzetméterenként évi 3193,8 forint, de az önkormányzatok jellemzően ez alatti, egyedi tarifákat alkalmaznak.

Tatabányán már el is fogadták a jövő évi adócsomagot, amelynek értelmében mintegy 10 százalékkal nő a nagyobb üzletek, bevásárlóközpontok és ipari üzemek terhe. Más városokban jelenleg is zajlik a tervezetek tárgyalása. Debrecenben és a fővárosi Csepelen a napokban, november 26-án szavaz a képviselő-testület. A hajdúsági vármegyeszékhelyen 60 százalékkal, 1250-ről 2000 forintra ugorhat a húszezer – bizonyos övezetekben már a háromezer – négyzetméternél nagyobb kereskedelmi ingatlanok adója. Csepelen 9,1 százalékos építményadó-emelést, valamint a telekadó 245-ről 300 forintra történő növelését javasolják.

Budapest XV. kerületében nagyságrendileg 15 százalékos adóemelés várható a kis és nagy alapterületű ingatlanok esetében egyaránt, emellett a telekadó is növekszik. Hatvanban minden építménykategóriában nagyjából 5 százalékos emelést terveznek januártól, amit a helyi iparűzési adó (hipa) 1,9-ről 1,95 százalékra történő módosításával is kiegészítenének.

A kisebb településeken és az üdülőkörzetekben is érezhető lesz a tehernövekedés. Pásztón a garázsok adója a két és félszeresére, a külterületi építményeké pedig a négyszeresére nőhet, de az üdülők tulajdonosainak, sőt az idegenforgalmi adó tervezett duplázása miatt a turistáknak is mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. A balatoni Alsóörsön az üdülőövezeti ingatlanokat és egyes társasházakat érintheti a helyi rendelet módosítása, bár a pontos számok itt még nem ismertek.

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A legtöbb önkormányzat esetében a szigorítások egyelőre előterjesztés formájában léteznek, a végleges, jövő évtől fizetendő összegekről a közeljövőben meghozott testületi döntések határoznak majd.