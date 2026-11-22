Jövő januárban majdnem a tízszeresére nő a háztartások és a kisebb vállalkozások villamosenergia-alapdíja, a lakosságot azonban megvédik a drágulástól, így a többletet az állam fizeti ki helyettük. A vállalatok átlagosan 55 százalékos hálózatidíj-csökkenésre számíthatnak, amivel elsősorban a nagyfogyasztók járnak jól. A kisebb cégek terhei viszont megnőhetnek, a nagyvállalatok versenyképességét javító átalakítást pedig végső soron az adófizetők finanszírozzák - írja a Portfolio elemzése.

Jövő év januárjától jelentősen átalakulnak a villamosenergia-rendszerhasználati díjak. A változás lényege, hogy a lakosság és a vállalatok számára egyaránt drasztikusan megemelkedik a fogyasztástól független, fix alapdíj, miközben az elfogyasztott áramra terhelt, forgalomarányos hálózati díj csökken. A nagyobb ipari fogyasztókat ellátó hálózatokon az alapdíj közel a duplájára nő, cserébe a forgalmi díjak akár 58–80 százalékkal is visszaesnek.

A kisfeszültségű hálózaton – ide tartoznak a háztartások, a kisebb irodák és az üzletek – a fix díj a tízszeresére ugrik, miközben a fogyasztásarányos tétel csak minimálisan, 6–18 százalékkal mérséklődik. Az okosmérős kategóriákban továbbra sem lesz pénzügyi ösztönző a fogyasztás időbeli áthelyezésére, mivel a nappali, a csúcs- és a völgyidőszak díja megegyezik.

A kormányzati ígéretek szerint a vállalati szektor hálózati költségei átlagosan 55 százalékkal csökkennek, ez azonban nem jelent automatikus könnyítést minden cég számára. Az új rendszer egyértelműen az energiaintenzív nagyüzemeknek kedvez, ugyanis minél több áramot használnak, annál nagyobb megtakarítást érnek el az alacsonyabb forgalmi díjon, ami bőven ellensúlyozza a fix költségek emelkedését. Egy kisebb iroda vagy üzlet esetében azonban, ahol alacsony a fogyasztás, a megugró alapdíj komoly tehernövekedést okozhat. A számítások szerint évi 6216 kilowattóra áramfelhasználásnál egyenlíti ki egymást a magasabb alapdíj és az alacsonyabb forgalmi díj – aki ennél kevesebbet fogyaszt, annak ráfizetést jelent az átalakítás.

A háztartások esetében a kormány a költségvetésből teljes egészében átvállalja a növekményt, fenntartva a rezsivédelmet. Bár a lakossági éves alapdíj nettó 1446 forintról 14 376 forintra nő, a különbözetet a fogyasztók helyett az állam rendezi, így a villanyszámlákon nem jelentkezik pluszteher. A teljes kompenzáció áfával együtt megközelítheti a 105 milliárd forintot. Ezt az állami kiadást némileg mérsékli, hogy a kilowattóránkénti hálózati díj csökkenése miatt az egyetemes szolgáltató kevesebbet fizet tovább a rendszerirányítóknak és az elosztóknak a változatlan lakossági áramárból. Ez a megtakarítás azonban csak a költségvetést tehermentesíti, a háztartások számlája nem lesz alacsonyabb.

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Az iparági szakemberek meglepő és bátor lépésként értékelik a rendszerszintű átalakítást, abban viszont szkeptikusak, hogy ez önmagában megoldja a vállalatok versenyképességi gondjait. A hálózatüzemeltetők jövőre elismert költségei 17 százalékkal, mintegy százmilliárd forinttal csökkennek a tavalyi bevételekhez képest, ami szakmai aggályokat is felvet, különösen a hálózati veszteségek pótlásának alultervezett költségei miatt. A teherátrendezés egyértelmű eredménye, hogy bár a díjak a jövőben jobban tükrözik a hálózat működtetésének valós költségeit, a nagyvállalatok terheinek enyhítését a lakossági kompenzáció révén közpénzből, azaz az adófizetők pénzéből finanszírozza az állam.