2026. szeptember 16. szerda Edit
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Új lakóépületek Budapesten, Magyarországon.
Otthon

Örülhetnek a lakásra vágyó magyarok: elképesztő bérlakásprogramot és adócsökkentést jelentett be a miniszter

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 20:27

Vitézy Dávid építési és közlekedési miniszter a piaci verseny helyreállítását, a Mészáros-csoporthoz köthető szerződések felülvizsgálatát, valamint egy nagyszabású rozsdaövezeti lakásépítési program elindítását tűzte ki célul. A tárcavezető bejelentette, hogy a kormány kiszáll a Lázár János idején megkötött, túlárazott M6-os autópálya-koncesszióból, a lakhatási válságot pedig a bérlakásépítések adóterheinek csökkentésével enyhítené.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A miniszter a Forbes podcastjában egyértelművé tette, hogy soha nem találkozott Mészáros Lőrinccel, és a jövőben sincs erre szándéka. A tárca ugyanakkor kénytelen kapcsolatban állni a cégcsoporttal a futó beruházások miatt, ezért jelenleg is dolgoznak a hozzájuk köthető koncessziós szerződések felülvizsgálatán. Vitézy hangsúlyozta, hogy kizárólag a közérdek érvényesülhet, és ahol ez nem teljesül, onnan elküldik a kivitelezőket. Ennek szellemében lépnek vissza a még elődje által megrendelt M6-os autópálya-koncessziótól is, mivel nem hajlandók kifizetni a túlárazott munkát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közbeszerzések terén a legfőbb cél a tényleges piaci verseny helyreállítása. A miniszter rámutatott, hogy a korábbi rendszerben a NER-en kívüli vállalatok sokszor önként alvállalkozói szerepbe kényszerültek, csak hogy elkerüljék a rendszeres adóhatósági ellenőrzéseket és a politikai lejáratókampányokat. Vitézy szerint ennek az időszaknak vége, a magyar cégeknek nyíltan versenyezniük kell a többi uniós szereplővel. Ha egy külföldi vagy a politikának nem szimpatikus cég olcsóbban nyújt jobb szolgáltatást, akkor az fog nyerni. Pozitív példaként a Gubacsi híd esetét hozta fel, ahol egy közepes magyar vállalkozás nyerte el a vasúti híd kivitelezését. Bár elismerte, hogy az ágazatban senki sem makulátlan, a jövőben szigorú hatékonyságot vár el, így a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legmagasabb minőségű és volumenű munkát kell elvégezni.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelenleg válságban lévő hazai építőipar fellendítését és az egyre súlyosabb lakhatási krízis enyhítését a Wekerle Lakásépítési Programtól várja a tárcavezető. Mivel a népesség a jobb életminőséget kínáló nagyvárosokba áramlik, a fókuszban az elhagyatott városi rozsdaövezetek rehabilitációja áll. A tervek szerint nem csupán elszórt lakóházak, hanem komplett, új városrészek épülnek majd uniós források bevonásával, kifejezetten azokon a területeken, ahol a leginkább hiányoznak az otthonok. Vitézy kiemelte Rákosrendezőt, ahol akár tízezer lakás is felépülhet, emellett Rákospalotát, Kelenföldet és a Diákváros térségét emlegette, de a nagyobb vármegyeszékhelyeken is indulnak majd projektek. Az új ingatlanok átadására még éveket kell várni, az építőipar érdemi felvirágzása pedig legkorábban 2028-ra tehető.

A fizikai építkezések elindítása mellett komoly jogszabályi változtatásokra is szükség van. A miniszter elengedhetetlennek tartja a lakástörvény módosítását egy fenntartható bérlakásszektor kialakításához. Jelenleg az intézményi fejlesztőknek a 27 százalékos áfa miatt anyagilag nem éri meg bérbe adni az ingatlanokat, sokkal jövedelmezőbb azonnal értékesíteni azokat. Ez az adóteher annyira versenyképtelenné teszi a bérlakás- és kollégiumfejlesztéseket, hogy érdemi beavatkozás nélkül senki sem fog ilyen beruházásokba fogni.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #kormány #bérlakás #áfa #autópálya #építőipar #lakásépítés #közbeszerzés #ingatlanpiac #lázár jános #vitézy dávid
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:45
20:27
20:05
19:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 15.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
2026. szeptember 16.
Álommeló Budapesten: havi 825 ezerért keres új munkatársat a nagykövetség, még diploma sem kell
2026. szeptember 16.
Ebben az országban fillérekből degeszre eheted magad egy olcsó étteremben: mutatjuk, mennyit kérnek ugyanezért itthon
2026. szeptember 16.
Már a magyar erdők tizedét károsította az aszály, mi lesz így a tűzifával? Megszólalt Gajdos László minisztériuma
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 16. szerda
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Húzós évek várnak a vidéki házasokra: kétmillió magyar otthonra csap le az új uniós szigor
2
1 hete
30 000 forintért lehet lakást venni ebben a városban: a fűtés is ingyen van - te költöznél?
3
4 hete
Óraátállítás 2026 ősz: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás az ősz folyamán – Nem ez lesz az utolsó?
4
2 napja
Fordult a kocka a magyar albérletpiacon: mostantól a lakástulajdonosoknak kell harcolniuk a bérlőkért
5
3 hete
Itt vesznek most új lakást az élelmes magyarok: sokkal olcsóbb, mint Budapest
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 19:07
Álommeló Budapesten: havi 825 ezerért keres új munkatársat a nagykövetség, még diploma sem kell
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 18:02
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Teszteld, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 16. 20:33
Itt az igazság a vitatott édesítőszerről: nem úgy van, ahogy a legtöbben hiszik