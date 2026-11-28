Ezen a hétvégén ünnepeljük advent első vasárnapját, sok helyen már meg is gyújtották az első gyertyát az adventi koszorúkon. Az adventi koszorú az ünnepi készülődés egyik legkedveltebb dekorációja, ám egy rosszul megválasztott bolti vagy házilag készített darab komoly tűzveszélyt jelenthet az otthonunkban. A száraz virágokkal, műanyag ágakkal, szalmával és más könnyen gyulladó díszekkel zsúfolt változatok különösen kockázatosak lehetnek, főleg, ha a gyertyákat nem megfelelően helyezik el rajtuk. Adventi időszakban kedvelt kézműves projekt, workshoptéma a házilag készített koszorú is, viszont ennek összeállítása során is számos hibát elkövethetünk, amelyek akár lakástűzhöz vezethetnek. Mutatjuk, mely adventi dekorációkkal érdemes leginkább vigyázni, hogyan készíthetünk biztonságosabb koszorút, és milyen alternatívák közül választhatunk, ha nem szeretnénk kockáztatni.

Tavaly 413 alkalommal volt szükség a tűzoltók beavatkozására karácsony három napja alatt, két éve pedig 632-szer történt beavatkozás - közölte múlt évben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az ünnepek elmúltával a veszély nem múlik el: az adventi koszorúk, karácsonyfák, díszkivilágítások még napokig, helyenként hetekig ékesítik az otthonokat. A fenyőfák, koszorúk a fűtött lakásban kiszáradnak, a legkisebb hőforrástól is könnyen meggyulladhatnak. Tavaly az ünnepek alatt történt tüzek közt volt, amit égve felejtett adventi koszorú okozott, de volt konyhai tűz is.

Az OKF tájékoztatása szerint idén november 16-ig összesen 6001 lakóépület égett és 667 ember sérült meg a tüzek miatt, 55-en pedig életüket vesztették. A 6001 égő épület közül csak tízben volt füstérzékelő. A nagyobb tüzek megelőzésének a legjobb módja a szakértők szerint, ha vásárolunk otthonra füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni. A konyhába és a hálóba, ahol a legtöbb lakástűz keletkezik, mindenképp érdemes a plafonra ilyet szerelni.

Ahogy közeledik a karácsony, egyre több otthonban kerül az asztalra az adventi koszorú, amely a várakozás és az ünnepi készülődés egyik legfontosabb jelképe. A boltok polcain és a kézműves vásárokon ilyenkor rengeteg különböző változattal találkozhatunk, a hagyományos fenyőágakkal díszített daraboktól kezdve a szárított virágokkal, tobozokkal, szalagokkal és műanyag dekorációkkal készült kompozíciókig. Sokan saját kezűleg állítják össze a koszorút, nem is gondolva arra, hogy az alapanyagok és a gyertyák nem megfelelő kombinációja komoly veszélyt jelenthet. A kiszáradó növények, a könnyen gyulladó díszek és a rosszul rögzített gyertyák miatt ugyanis egyetlen pillanat alatt lángra kaphat az egész dekoráció, a tűz pedig gyorsan továbbterjedhet a lakásban. Nem mindegy tehát, milyen adventi koszorút választunk, hogyan készítjük el, és mire figyelünk a használata során.

Miért lehet különösen veszélyes az adventi koszorú?

Az adventi koszorú jellemző alapanyagai közt sok olyat találunk, ami különösen éghető. Az sem mindegy, hogy az egyes díszeket milyen módszerrel rögzítették a koszorúra. Nem minden ragasztó gyullad könnyen, ezt nem is állítjuk, ez kizárólag a termék kémiai összetételétől függ. Az oldószeres ragasztók rendkívül tűzveszélyesek, míg a vízbázisú típusok általában nem gyúlékonyak. A ragasztópisztollyal készített koszorúk például nem olyan veszélyesek, mint az aerosolos dekorragasztók, pillanatraasztók, cipőragasztók, PVC-ragasztók. A kétkomponensű ragasztók, mint az epoxi közepesen gyúlékonyak.

Azt kevés esetben tudjuk, hogy a boltban, vagy vásárokon, kézművesektől vásárolt koszorúk esetében milyen ragasztót használtak. Viszont ha mi magunk készítjük a koszorút, akkor erre érdemes odafigyelni.

Az egyik legnagyobb baj azonban a gyertyákkal van. A legtöbb adventi koszorún pedig még mindig valódi, nyílt lángú gyertyát használnak, pedig a karácsonyfákon már régen lecseréltük a fénydekorációt biztonságosabbra.

Legveszélyesebb koszorúk

Száraz virágokkal, pampafűvel, szárított növényekkel díszített koszorúk : A száraz növényi részek könnyen meggyulladhatnak, különösen akkor, ha a gyertyalánghoz közel helyezkednek el. A légies, szétálló dekoráció ráadásul nagy felületet biztosít a láng továbbterjedéséhez.

: A száraz növényi részek könnyen meggyulladhatnak, különösen akkor, ha a gyertyalánghoz közel helyezkednek el. A légies, szétálló dekoráció ráadásul nagy felületet biztosít a láng továbbterjedéséhez. Műanyag műfenyőágakkal, szintetikus dekorációkkal készült koszorúk : A műanyag dekorációk hő hatására megolvadhatnak, deformálódhatnak, egyes típusok pedig meggyulladhatnak. A láng mellett az olvadó műanyag és a keletkező füst is veszélyt jelenthet. Különösen kerülendő, ha a gyertya közvetlenül műanyag ágak között áll.

: A műanyag dekorációk hő hatására megolvadhatnak, deformálódhatnak, egyes típusok pedig meggyulladhatnak. A láng mellett az olvadó műanyag és a keletkező füst is veszélyt jelenthet. Különösen kerülendő, ha a gyertya közvetlenül műanyag ágak között áll. Szalma-, vessző- és egyéb száraz növényi alapú koszorúk: A szalma, a száraz vesszők, a tobozok, a fahéjrudak és a szárított narancskarikák mind éghető anyagok. Önmagukban dekoratívak, de ha a gyertyák köré sűrűn kerülnek, a tűz könnyen átterjedhet rájuk.

A szalma, a száraz vesszők, a tobozok, a fahéjrudak és a szárított narancskarikák mind éghető anyagok. Önmagukban dekoratívak, de ha a gyertyák köré sűrűn kerülnek, a tűz könnyen átterjedhet rájuk. Műhóval, vattával, textillel vagy műszőrrel díszített koszorúk: A vatta, a textil, a papír és egyes műszálas anyagok különösen problémásak lehetnek, ha közvetlenül a gyertya körül helyezkednek el. A látványos, havas hatású dekoráció nem jelent automatikusan biztonságosabb megoldást.

A vatta, a textil, a papír és egyes műszálas anyagok különösen problémásak lehetnek, ha közvetlenül a gyertya körül helyezkednek el. A látványos, havas hatású dekoráció nem jelent automatikusan biztonságosabb megoldást. Túlzsúfolt, sűrűn dekorált koszorúk: A sok apró dísz, szalag, masni, termés és műnövény együttese növeli az éghető anyagok mennyiségét. A gyertyák körüli szabad tér hiánya különösen kedvezőtlen.

A sok apró dísz, szalag, masni, termés és műnövény együttese növeli az éghető anyagok mennyiségét. A gyertyák körüli szabad tér hiánya különösen kedvezőtlen. Illóolajos koszorúk: Egyes koszorúkat az ünnepi hangulat érdekében illatosítanak is illóolajjal. Az illóolaj azonban gyúlékonyabbá teszi a koszorút.

Fontos kiemelni, hogy az itt felsorolt tulajdonságok önmagukban nem tesznek egy koszorút veszélyessé. A kockázatot a nyílt lánggal való együttes használatuk, a dekoráció elhelyezése és az anyagok éghetősége határozza meg. Egy száraz virágos koszorú LED-gyertyával például egészen más kockázatot jelent, mint ugyanez négy égő gyertyával.

Mire figyeljünk a bolti koszorú vásárlásakor?

Van-e minden gyertya alatt megfelelő méretű, nem éghető fémtüske vagy fém gyertyatartó?

Stabilan állnak-e a gyertyák, nem billegnek-e?

Elég messze vannak-e a gyertyáktól a száraz és műanyag dekorációk?

Nem lógnak-e a gyertyák fölé szalagok, ágak, szárított növények?

Van-e a koszorúnak stabil, nem éghető alapja?

Nem túlzsúfolt-e a gyertyák körüli rész?

A katasztrófavédelem külön is felhívja a figyelmet arra, hogy a gyertyák alatt legyen megfelelő fém alátét, és a kész koszorút is tűzálló alátétre helyezzük, ne a textil asztalterítőre, vagy pl. vatelinnel dekorált polcra.

A házilag készített koszorúk veszélyei

A fentiekből arra következtethetnénk, hogy a házilag gyártott koszorúk bizonyára veszélytelenebbek, hiszen akkor kiválaszthatjuk milyen anyagokat, ragasztót használunk és mi döntjük el, hol helyezkednek el a gyertyák. Azonban a DIY adventi koszorúknál is el lehet követni súlyos hibákat tűzvédelmi szempontból.

Kiszáradó növényi alapanyagok: Amíg frissen készített koszorú még viszonylag nedves lehet, a fűtött lakásban a fenyőágak, a moha, a száraz virágok és más növényi elemek fokozatosan kiszáradnak. A többhetes dekoráció így egyre könnyebben lángra kaphat.

Amíg frissen készített koszorú még viszonylag nedves lehet, a fűtött lakásban a fenyőágak, a moha, a száraz virágok és más növényi elemek fokozatosan kiszáradnak. A többhetes dekoráció így egyre könnyebben lángra kaphat. Nem megfelelő gyertyatartók: Komoly hiba, ha a gyertyát egyszerűen beleszúrjuk a koszorúba, vagy papír-, fa- és műanyag tartóba helyezzük. A gyertya alatt megfelelő méretű fémtüskének vagy nem éghető gyertyatartónak kell lennie, amely stabilan tartja a gyertyát.

Komoly hiba, ha a gyertyát egyszerűen beleszúrjuk a koszorúba, vagy papír-, fa- és műanyag tartóba helyezzük. A gyertya alatt megfelelő méretű fémtüskének vagy nem éghető gyertyatartónak kell lennie, amely stabilan tartja a gyertyát. Túl sok száraz és könnyen gyulladó dísz: A tobozok, fahéjrudak, szárított narancsok, száraz virágok, szalagok, masnik és papírdíszek mind növelik az éghető anyagok mennyiségét. Különösen rossz megoldás, ha ezek a gyertyák közvetlen közelébe vagy a láng fölé kerülnek.

A tobozok, fahéjrudak, szárított narancsok, száraz virágok, szalagok, masnik és papírdíszek mind növelik az éghető anyagok mennyiségét. Különösen rossz megoldás, ha ezek a gyertyák közvetlen közelébe vagy a láng fölé kerülnek. Nem megfelelő ragasztó használata: A sok ragasztó önmagában nem feltétlenül a legnagyobb kockázat, de fontos tudni, hogy a megszáradt ragasztó sem válik automatikusan tűzállóvá. A különböző ragasztók eltérően viselkednek hő hatására, egyesek meglágyulhatnak (mint a ragasztópisztolyos megoldás), mások éghetőek lehetnek. A ragasztóval rögzített díszek ráadásul idővel leválhatnak, elmozdulhatnak, és közelebb kerülhetnek a lánghoz.

A sok ragasztó önmagában nem feltétlenül a legnagyobb kockázat, de fontos tudni, hogy a megszáradt ragasztó sem válik automatikusan tűzállóvá. A különböző ragasztók eltérően viselkednek hő hatására, egyesek meglágyulhatnak (mint a ragasztópisztolyos megoldás), mások éghetőek lehetnek. A ragasztóval rögzített díszek ráadásul idővel leválhatnak, elmozdulhatnak, és közelebb kerülhetnek a lánghoz. Instabil, rosszul elhelyezett gyertyák: Ha a gyertya megdőlhet, elmozdulhat vagy felborulhat, a láng könnyen elérheti a körülötte lévő növényi és textildekorációkat. A nem megfelelően rögzített gyertyák akkor is veszélyesek, ha a koszorú egyébként jó minőségű alapanyagokból készült.

Melyik adventi koszorú a legkevésbé tűzveszélyes?

Ha ezek után valaki úgy döntene, hogy idén fő a biztonság, mutatunk néhányat a legbiztonságosabb adventi koszorúfajták közül. Itt érdemes különbséget tenni a hagyományos, valódi gyertyás koszorúk és azok között, amelyeknél egyáltalán nincs nyílt láng.

A legbiztonságosabb koszorúk természetesen nem használnak nyílt lángot. Így persze "elveszik" maga a gyertyagyújtás szertartása, de akinek esetleg ez nem olyan kardinális, használhat dekorációnak gyertya nélküli koszorút. Vannak olyan verziók, amiken egyáltalán nincs gyertya: pl. teljes mértékben horgolt koszorúk, vagy mézeskalácsból készített koszorúk. Más gyertyamentes változatokban LED-del helyettesítik a gyertyákat. Így a koszorú bármiből készülhet, nem fog a gyertyától lángra kapni.



Ha nem szeretnénk lemondani a gyertya- vagy mécsesgyújtásról, de a legbiztonságosabb megoldást keressük, akkor jó választás lehet egy teljesen nem éghető anyagból készült koszorú. Ilyenek a fém- vagy kerámiaalapú, minimalista koszorúk. De készülhet koszorú akár betonból is, vagy üvegből. Ezek a megoldások másfajta kockázatot hordoznak, de legalább nem fognak kigyulladni.

Aztán ha hagyományos koszorúnk van, kevésbé lesz tűzveszélyes, ha nagy kerámia- vagy üvegtálcára helyezzük. A koszorú alatti éghetetlen felület segíthet megakadályozni, hogy a tűz közvetlenül átterjedjen az asztalra vagy a terítőre. Fontos azonban, hogy a tálca nem teszi tűzállóvá magát a koszorút.



Nem éghető dekorációval készülő koszorúk is jelenthetnek védelmet. Ha nem rajongunk a minimalista dekorért, akkor is választhatunk olyan díszítő anyagot, ami nem gyúlékony. Mint például a kavicsok, fém vagy üvegdíszek, -gyöngyök.

Az egyik szintén elég biztonságos és dekoratív megoldás, ha egy ünnepi tálat kinevezünk koszorúnak, feltöltjük vízzel és úszógyertyákat helyezünk el benne. Ezt csinálhatjuk átlátszó üvegtállal is, melybe elsüllyeszhetjük a karácsonyi dekorációt. Egy vízzel teli tál alján fekvő fahéjrúd, vagy a vízen úszó szárított narancs nem fog kigyulladni.

Legfontosabb szabályok adventi koszorú használatakor

Soha ne hagyjuk őrizetlenül az égő gyertyát! Akkor sem, ha csak néhány percre megyünk át a másik szobába.

A gyertyák alatt legyen megfelelő méretű, nem éghető fém alátét vagy gyertyatartó.

A gyertyák legyenek stabilan rögzítve, ne billegjenek.

A koszorút nem éghető, stabil felületre helyezzük.

Ne tegyük függöny, terítő, papírdíszek, könyvek vagy más éghető tárgyak közelébe.

Kerüljük a huzatos helyeket, ahol a láng iránya megváltozhat.

Gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá.

Ne gyújtsuk meg a gyertyákat, ha már túlságosan közel értek a dekorációhoz, vagy a koszorú kiszáradt.

Legyen a közelben megfelelő oltóeszköz.

Címlapkép: Hatházi Tamás, MTI/MTVA