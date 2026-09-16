Győr és Sopron térségében a kereslet erősebb, mint a kínálat, ezért alig kell engedni a hirdetési árból.
Súlyos átverés terjed a magyar lakáspiacon: te is könnyen bedőlhetsz ezeknek a hirdetéseknek
Egyre nagyobb problémát okoznak a hazai ingatlanpiacon a mesterséges intelligenciával manipulált hirdetési fotók, amelyek súlyosan félrevezetik a vevőket és a bérlőket. Bár a technológia hasznos lehetne az ingatlanokban rejlő lehetőségek szemléltetésére, a valóság eltorzítása bizalomvesztéshez és meghiúsult adásvételekhez vezet, aminek a visszaszorítását már uniós szabályozás is megköveteli.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az InfoRádióban hívta fel a figyelmet a jelenségre. Elmondása szerint ma már egyszerű szöveges utasításokkal is felismerhetetlenségig át lehet alakítani egy lakás fotóit. A hirdetők ezt jellemzően két okból teszik. Az egyik a látvány feljavítása, amivel olyan megkereséseket és hívásokat is kicsikarhatnak a gyanútlan érdeklődőkből, amelyeket a valós állapot láttán sosem kapnának meg. A másik megközelítés jóindulatúbb, amikor egy esetleges felújítási vagy átrendezési tervet próbálnak megmutatni, mivel sokan nehezen tudják térben elképzelni az ingatlanban rejlő potenciált.
Ez a gyakorlat azonban kifejezetten veszélyes. Ha az érdeklődő nem látja egyértelműen, hogy mesterséges intelligenciával módosított képet néz, a személyes megtekintés során óriási csalódás éri. A manipulált fotók keltette bizalmatlanság miatt szinte lehetetlen megmenteni az üzletet, így a tranzakció legtöbbször meghiúsul. Balogh László hangsúlyozta, hogy a hirdetésekben az ingatlanok valós állapotát kell bemutatni; ez alól csak azok az új építésű projektek jelentenek kivételt, ahol az épület még nem létezik, így kizárólag a látványtervekre lehet támaszkodni.
A probléma kezelésére az Európai Unió is lépett, és kötelezővé tette az online szolgáltatók számára a mesterséges intelligencia által generált vagy módosított képek, hangok és videók egyértelmű jelölését. A szabályozás a múlt hónapban, augusztusban lépett hatályba, így a gyakorlati végrehajtása most, 2026 szeptemberében még gyerekcipőben jár. Idővel azonban mindennapossá válik, hogy a felhasználók hivatalos úton is bejelenthetik a jelöletlen, megtévesztő tartalmakat. Az uniós szabályozás magukat a hirdetési platformokat is fokozott ellenőrzésre kötelezi, biztosítva, hogy a látogatók a lehető legpontosabb, a valóságnak megfelelő információk alapján hozhassák meg döntéseiket.
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