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Fontos figyelmeztetést kaptak a kertes házban élők: ezt még a fagyok előtt meg kell tenni
Bár november közepén már egyre több időt töltünk odabenn, a kertben még akad néhány fontos tennivaló a fagyok beköszönte előtt. A növények védelme, az öntözőrendszer víztelenítése és a kerti gépek megfelelő előkészítése nemcsak a téli károk megelőzésében segít, hanem a következő szezon indítását is megkönnyíti. Szakértők összegyűjtötték, mire érdemes odafigyelni, ha a kert és az eszközök téliesítéséről van szó.
A kert téli felkészítése nem feltétlenül jelent egész napos munkát, néhány elmaradt feladatot azonban érdemes még a tartós fagyok előtt elvégezni. A lehullott levelek eltávolítása például nemcsak esztétikai kérdés: ha vastag rétegben maradnak a gyepen, elzárják a fényt és a levegőt, a nedves lomb alatt pedig könnyebben alakulhatnak ki gombás betegségek. A leveleket ugyanakkor nem szükséges mindenhol összegyűjteni: a virágágyásokban, bokrok alatt vékony rétegben meghagyva természetes talajtakaróként szolgálnak, és a talaj élővilágának is kedveznek.
A fagyérzékeny növények védelméről se feledkezzünk meg. A dézsás és cserepes növényeket lehetőség szerint vigyük fagymentes, világos helyre, a szabadban maradó érzékeny példányokat pedig takarjuk megfelelő, légáteresztő anyaggal. A növények tövénél elhelyezett mulcs vagy lombréteg segít mérsékelni a talaj hőingadozását, és védi a gyökérzetet a hidegtől.
A téli előkészületek egyik gyakran elfelejtett feladata az öntözőrendszer és a kerti vízvezetékek víztelenítése. A csövekben, szivattyúkban vagy tömlőkben maradó víz megfagyva kitágul, ami repedéseket és komoly károkat okozhat. A kerti tömlőket ezért érdemes lecsatlakoztatni, teljesen leüríteni, majd fagymentes helyen, feltekerve tárolni, és a hordozható locsolóeszközöket és szórófejeket se hagyjuk kint télire.
A kerti gépeknek is jár a téli pihenő
A szezon végén használt gépeket nem elég egyszerűen betolni a fészerbe vagy a garázsba. A rajtuk maradó nedves fű, föld, gyanta és növényi maradványok hosszabb tárolás során korróziót okozhatnak, illetve a következő használatkor akadályozhatják a megfelelő működést. A fűnyírók aljáról és a fűnyíró házból ezért távolítsuk el a rátapadt szennyeződéseket, a vágókések állapotát pedig ellenőrizzük. A mozgó alkatrészek megfelelő kenéséről is gondoskodjunk. A gépek tisztításakor mindig ügyeljünk arra, hogy azok ne indulhassanak el véletlenül, és kerüljük az olyan tisztítási módszereket, amelyek a csapágyakba vagy elektromos részekbe juttathatják a vizet.
A benzines gépek esetében az üzemanyag kezelése külön odafordulást igényel – hívja fel a figyelmet a STIHL. A hosszabb téli leállás alatt a hagyományos benzin és az üzemanyag-keverék minősége romlik, ami tavasszal indítási problémákat okozhat. Ezért fontos ellenőrizni a gyártó adott géptípusra vonatkozó előírásait: ezek határozzák meg, hogy a tartályt ki kell-e üríteni, vagy más módon szükséges gondoskodni az üzemanyag megfelelő kezeléséről. Az üzemanyag leürítését kizárólag kültéren, biztonságos körülmények között végezzük. A leürített üzemanyagot és olajat ne tegyük el tavaszra, mert az újrahasznosításuk a gép károsodását okozhatja: vigyük őket gyűjtőhelyre (például benzinkútra vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre).
Az akkumulátorokat sem mindegy, hogyan tesszük el
Az akkumulátoros kerti gépeknél a legfontosabb, hogy az akkumulátorokat ne hagyjuk a készülékben a téli tárolás idejére. azt javasolják, hogy tároláskor két LED világítson, ez segít megőrizni az akkumulátor kapacitását. Az akkumulátorokat tisztán, szárazon, nedvességtől és közvetlen napsütéstől védve, lehetőleg zárt helyen tároljuk. A töltőt is húzzuk ki a konnektorból, és az akkumulátort különítsük el a géptől. Az akkumulátor csak +5 °C feletti hőmérsékleten tölthető, ezért ne töltsük azonnal, hagyjuk előbb szobahőmérsékletűre melegedni.
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A robotfűnyírók téliesítéséről sem szabad megfeledkezni. Az utolsó nyírás után a készüléket alaposan tisztítsuk meg, ellenőrizzük az állapotát, majd száraz, zárható, fagymentes helyen tároljuk. A dokkolóállomás áramellátását válasszuk le, a kültéren maradó egységet pedig védjük megfelelő takarással. A robotfűnyíró akkumulátorának kezelésénél az adott modell használati útmutatóját kövessük.
A téli pihenő tehát a kerti gépek számára sem jelenthet teljesen felügyelet nélküli időszakot. A gondos tisztítás, a megfelelő tárolási körülmények és az előírások szerinti karbantartás hozzájárulnak ahhoz, hogy tavasszal ne javítással vagy alkatrészcserével, hanem rögtön a kerti munkákkal indulhasson a szezon. Ha valamelyik gép karbantartása vagy átvizsgálása szakértelmet igényel, érdemes még a téli leállás vagy a tavaszi munkák kezdete előtt szakszervizhez fordulni.
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