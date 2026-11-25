Jövő januártól 50 százalékkal emelkednek a villamosenergia-hálózati csatlakozási és vezetéképítési alapdíjak, ami jelentős pluszköltséget ró az új bekötést vagy teljesítménybővítést tervező lakosokra és vállalatokra. Bár a meglévő, átalakítást nem igénylő csatlakozásokat a változás nem érinti, egy hőszivattyú vagy elektromosautó-töltő telepítése miatti kapacitásnövelés akár több százezer forinttal, a vállalati beruházások pedig milliókkal is drágulhatnak - tudósított a Portfolio.

2027 elejétől a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) döntése értelmében a kisfeszültségű hálózaton az amperenként fizetendő csatlakozási alapdíj bruttó 4953 forintról 7429,5 forintra nő. Ezt az egyszeri tételt kizárólag új bekötéseknél, illetve a meglévő rendelkezésre álló teljesítmény bővítésekor kell megfizetni.

A jogszabály továbbra is biztosítja a 32 amperig járó díjmentességet, és a korábban már megváltott kapacitást sem számlázzák ki újra. Ha azonban egy ingatlan egyfázisú, 32 amperes rendszerét 3x32 amperre bővítik, a 64 amperes többlet után a jövőben a korábbinál mintegy 160 ezer forinttal többet, közel 475 ezer forintot kell fizetni. A végszámlát emellett a mérőhely szabványosításának és a villanyszerelésnek a munkadíjai is tovább növelhetik.

A nagyobb fogyasztókat és vállalkozásokat érintő közép- és nagyfeszültségű csatlakozásoknál szintén ötvenszázalékos a drágulás. Az új üzemek és telephelyek létesítésekor az emelés több millió forintos azonnali többletkiadást is jelenthet. Ezt a terhet a jövőre szintén átalakuló, a nagyfogyasztók számára esetlegesen kedvezőbbé váló rendszerhasználati díjak idővel ellensúlyozhatják, így a beruházások megtérülése attól függ, hogy a kezdeti magasabb költségeket milyen gyorsan kompenzálja az olcsóbb üzemeltetés. A hálózati csatlakozást saját beruházásban megvalósítóknak is magasabb, megavoltamperenként (MVA) nettó másfél millió forintos minimumdíjjal kell számolniuk.

Az új építésű ingatlanoknál vagy a hálózattól távolabb eső telephelyeknél a közcélú vezeték kiépítésének díja is emelkedik. Bár a díjmentes távolsági határok – például kisfeszültségen és 32 amperig szabadvezeték esetén 100 méter, földkábelnél 50 méter – megmaradnak, az e feletti szakaszokon méterenként a másfélszeresükre nőnek a tarifák. Fontos kivétel vonatkozik viszont a napelemes rendszerekre, ugyanis ha az új háztartási méretű kiserőmű (HMKE) betáplálási teljesítménye nem haladja meg az ingatlan már meglévő vételezési kapacitását, a telepítés továbbra sem von maga után csatlakozási díjat.

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A MEKH azzal indokolta a lépést, hogy a 2016 óta gyakorlatilag változatlan díjak a hálózatépítési költségek emelkedése miatt már csak a töredékét fedezték a valós kiadásoknak. Az alapdíjaknál ez a fedezeti arány 35 százalékról 16 százalékra esett vissza, amit a mostani módosítás 24 százalékra emel. A fejlesztések fennmaradó költségét továbbra is a fogyasztók fizetik meg a rendszerhasználati díjakon keresztül. Ugyanakkor azzal, hogy az új belépők nagyobb részt vállalnak a beruházások finanszírozásából, a hivatal szerint középtávon mérséklődhetnek az általános hálózati tarifák.