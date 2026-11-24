Közvetlen légi járat indításáról is tárgyalt a Magyarországra látogató japán üzleti delegációval Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter
Lóhalálában százmilliárdokat kell elkölteni Budapesten, megszólalt Karácsony Gergely: "Nem hülyültünk meg!"
Az európai uniós források szigorú, 2029-es és 2030-as felhasználási határideje miatt egyszerre indul el Budapesten számos nagyszabású közlekedési és köztér-megújítási beruházás. A következő négy évben soha nem látott mértékű fejlesztési hullám várható a fővárosban, ami átmeneti közlekedési fennakadásokkal is jár majd.
Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán hangsúlyozta, hogy a városvezetés azért indítja el párhuzamosan a projekteket, mert versenyt futnak az idővel az uniós források lehívása érdekében.
Kiemelte, hogy az elkövetkező négy évben nagyjából annyi beruházás valósul meg Budapesten, mint az elmúlt négy évtizedben összesen.
Nem hülyültünk meg, csak versenyt futunk az idővel!
- húzta alá Karácsony.
A tervek között kiemelt helyen szerepel két új villamosvonal megépítése, a pesti fonódó villamoshálózat kialakítása, valamint három HÉV-vonal felújítása.
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Emellett meghosszabbítják az M3-as metrót, zöldítik a Nagykörutat és az alsó rakpartot, napirenden van a Diákváros megépítése, továbbá az Egészséges Utcák program keretében 27 kerületi fejlesztés is megvalósul. A főpolgármester arra figyelmeztetett, hogy ez a beruházási dömping elkerülhetetlenül dugókat és kényelmetlenségeket okoz majd a lakosságnak.
A bejelentett fejlesztések egy része a gyakorlatban is kezdetét vette. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint hamarosan kiírják a közbeszerzési eljárást a ráckevei HÉV felújítására. Ezzel párhuzamosan megkezdődnek a budai fonódó villamoshálózat déli meghosszabbításának előkészületei is, ami miatt csütörtöktől négy napra lezárják a budai alsó rakpart érintett szakaszát.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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