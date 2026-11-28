Vádat emeltek egy óvónő ellen, aki korábbi vidéki munkahelyén bántalmazta és megalázta a rábízott gyerekeket, majd az elbocsátása után nem sokkal gond nélkül elhelyezkedett egy budapesti óvoda vezetőjeként. Az I. kerületi intézményből végül idén novemberben, a hivatalos vádemelést követően küldték el. Az eset rávilágít a rendszer hiányosságaira, amelyek lehetővé teszik a büntetőeljárás alatt álló pedagógusok alkalmazását.

A nő négy éven át vezette egy Füzesabony környéki település óvodáját. Az ügyészség szerint 2025-ben folyékony szappanos vizet itatott egy sajátos nevelési igényű kisfiúval, mert a gyerek korábban szappant nyomott a társai poharába. Egy másik alkalommal egy pohár vizet öntött ugyanennek a fiúnak a fejére, amiért nem akarta megenni az ebédet. Idén májusban pedig egy ötéves kislányt büntetett meg. Miután a gyerek át akarta cserélni a fehérneműjét, az óvónő ezt megtiltotta, a tiszta ruhát pedig a szekrény tetejére dobta. Amikor egy dajka később felöltöztette a síró, félmeztelen gyereket, az intézményvezető újra levetkőztette, a kislányt pedig a megérkező nagyobb gyerekek kigúnyolták - írja a Telex.

Bár a történtek után a nőt azonnal elküldték a vidéki intézményből, augusztus végén már a Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvodák egyik tagintézményének vezetőjeként kezdett dolgozni. Új munkaviszonya a próbaidő alatt, november 21-én szűnt meg, miután az ügyészség november 19-én kétrendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt ellene. A vádhatóság felfüggesztett börtönbüntetést, valamint a gyermekneveléstől való határozott idejű eltiltást indítványozott.

A 2023-as pedagógustörvény értelmében a munkáltató nem alkalmazhat olyan személyt, aki ellen kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárás folyik. A felvételhez szükséges speciális erkölcsi bizonyítvány kiadását a hatóság ilyen esetekben megtagadja. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint azonban a felvételkor minden jogszabályt betartottak, az óvónő pedig tiszta papírokkal rendelkezett. Ennek az lehetett az oka, hogy a dokumentum nyári igénylésekor ugyan már tarthatott a nyomozás, de a hivatalos gyanúsítás még nem történt meg, így az ügy nem szerepelt a nyilvántartásban.

Az I. kerületi intézmény igazgatója a helyzet tisztázódása és az óvónő novemberi elbocsátása után azonnal gondoskodott az új telephelyvezető kinevezéséről, egyúttal tájékoztatta a szülőket és a fenntartó önkormányzatot a történtekről.