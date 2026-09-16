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Most örülhet, akinek itt van háza vagy lakása: elképesztő drágulás söpör végig ezen a magyar vidéken
Nyugat-Magyarország négy fő ingatlanpiaci térségében, a Tatabánya környéki, a Székesfehérvár-Veszprém-Siófok háromszögében fekvő, a Győr-Sopron-Pápa-Mosonmagyaróvár térségi és a Szombathely-Zalaegerszeg-Keszthely-Körmend vonalon fekvő piacokon is tovább drágultak idén a lakóingatlanok. 2026 első nyolc hónapjának tranzakciós adatai szerint mind a négy térség négyzetméterára meghaladja az országos vidéki átlagot, a drágulás üteme és a kereslet alakulása viszont régiónként nagyon különböző.
Tatabánya és környékén, ahova Bicske, Nyergesújfalu, Pilisvörösvár, Szentendre és Dorog piaca is tartozik, 678 ezer forint körül járt az idei év első nyolc hónapjában a jellemző négyzetméterár, ez 15,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. A vevők közel azonos arányban vásárolnak befektetési célból és első lakásként, a lakások fele két hónapon belül gazdát cserél.
A Székesfehérvár-Veszprém-Siófok térségben a legmagasabb az árszint a négy vizsgált régió közül, itt 862 ezer forint a jellemző négyzetméterár. Az éves drágulás üteme ugyanakkor itt volt a legszerényebb, 10,4 százalék, és a kereslet is láthatóan visszafogottabbá vált, a tranzakciók száma mintegy 43 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A térségben kiugróan magas a panellakások aránya, ezek négyzetméterára átlagosan közel ötödével marad el a tégla lakásokétól.
„Az egyes régiók ingatlanpiacát más-más tényezők mozgatják" - mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Győr és Sopron térségében a kereslet erősebb, mint a kínálat, ezért alig kell engedni a hirdetési árból, miközben a Balaton-parti és Velencei-tavi vonzáskörzetben megtorpant a vevők aktivitása a magasabb árak miatt.
A Győr-Sopron-Pápa-Mosonmagyaróvár térség a legpörgősebb piac a négy közül. A jellemző négyzetméterár 868 ezer forintig emelkedett, ez éves szinten 13,1 százalékos drágulás, eközben a lezárt tranzakciók száma közel duplájára, 97 százalékkal nőtt az elmúlt egy évben. A kereslet erejét jelzi az is, hogy itt engednek a legkevesebbet az eladók a hirdetési árból, a végső alku mértéke mindössze 2 százalék körüli, szemben a többi térség 3 és 4,2 százalék közötti értékeivel.
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A Szombathely-Zalaegerszeg-Keszthely-Körmend térségben volt a legnagyobb az éves drágulás, itt 20,6 százalékkal nőtt a jellemző négyzetméterár, amely így 708 ezer forint körül alakul. Itt forog a leggyorsabban a lakáskínálat is, jellemzően két hónapon belül gazdát cserélnek a lakások, miközben a panellakások aránya a legalacsonyabb a mezőnyben, a kínálat túlnyomórészt tégla építésű.
„Ahogy az országos piac egészében, így ezekben a térségekben sem várunk trendfordulót a negyedik negyedévben" - tette hozzá Szegő Péter. „Ahol most is pörög a piac, ott továbbra is gyors alkukra és rövid értékesítési időre számítunk, ahol viszont lassult a kereslet, ott az árak kismértékű csökkenésére is lehet számítani."
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