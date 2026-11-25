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Súlyos teher a lakhatás a magyaroknak: kiderült, mennyiért költöznének be az új bérlakásokba
A jelenleg albérletben élő válaszadók 60 százaléka szívesen költözne a Wekerle Program keretében létrehozott bérlakásokba. A megkérdezettek több mint 80 százaléka legfeljebb havi 150 ezer forintot fizetne egy másfél-kétszobás lakásért, a megfizethető bérleti díj mellett pedig a hosszú távú, kiszámítható lakhatást tartják a legfontosabbnak.
A Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Program keretében 2027-ben 30 milliárd forint uniós forrást fordítanak megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek megvalósítására, a következő három évben pedig összesen 550 millió euró uniós forrás bevonása van tervben. A program hosszabb távon az intézményi bérlakásfejlesztők megjelenését is ösztönözheti, és enyhítheti a piaci bérleti díjakra nehezedő nyomást. A megvalósuló lakások száma, a jogosultsági feltételek és a várható bérleti díjak azonban egyelőre nem ismertek.
„Kutatásunk szerint a bérelt lakásban élők 60 százaléka érdeklődne a Wekerle Program keretében megjelenő bérlakások iránt, miközben saját ingatlan vásárlását mindössze a válaszadók 30–40 százaléka tartja reális lehetőségnek. A saját otthon tehát továbbra is fontos cél, de a magas lakásárak miatt sokak számára ez belátható időn belül elérhetetlen. Megfelelő feltételek mellett ugyanakkor sokan hosszú távon is szívesen élnének bérlakásban, ha az megfizethető és kiszámítható lakhatást biztosítana” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A válaszadók számára elsősorban a biztonság és a kiszámíthatóság a fontos. A szabályozott bérleti díjak mellett kiemelt szempont a lakcímbejelentés lehetősége és az, hogy a tulajdonos ne mondhassa fel váratlanul a szerződést. Az ingatlan műszaki állapota ezekhez képest jóval hátrébb szerepel a fontossági sorrendben.
Havi 150 ezer forint lehet a lélektani határ
„A bérlakásprogram sikerét nem önmagában a megépülő lakások száma határozza majd meg, hanem az is, hogy kik és milyen feltételekkel férhetnek hozzájuk. A felmérés szerint havi 150 ezer forint felett már jelentősen szűkül az érdeklődők köre, a megkérdezettek több mint 80 százaléka legfeljebb ekkora összeget fizetne havonta egy másfél-kétszobás bérlakásért. A jelenleg szociális bérlakásban élők kétharmada 100 ezer forint alatti összeggel számol, míg havi 200 ezer forint feletti bérleti díjat mindössze 5 százalék vállalna” – tette hozzá Futó Péter.
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Budapesten valamivel magasabb a fizetési hajlandóság, ahol a válaszadók 11 százaléka akár 200 ezer forintnál többet is fizetne, de 70 százalékuk itt is 150 ezer forint alatt maradna, ami jelentősen alacsonyabb, mint a hasonló méretű, piaci alapon kínált bérlakások 220-290 ezer forintos medián bérleti díja. A megfizethetőség fontosságát jól érzékelteti, hogy az 518 ezer forintos országos nettó átlagkeresethez képest egy 150 ezer forintos bérleti díj már rezsi nélkül is a fizetés közel 30 százalékát emésztené fel.
A kutatás alapján tehát jelentős érdeklődés mutatkozik egy szabályozott bérlakásrendszer iránt, de a siker kulcsa a megfizethetőség lehet. Ahhoz, hogy Magyarországon hosszú távon is működőképes, megfizethető bérlakásrendszer alakuljon ki, az egyszeri állami támogatásokon túl olyan feltételekre van szükség, amelyek mellett a befektetőknek is megéri bérlakásokat építeni és üzemeltetni, miközben a bérleti díjak a lakók számára is megfizethetők maradnak. A Wekerle Program valódi kihívása az lesz, hogyan tudja áthidalni a lakók fizetőképessége és az új lakások létrehozásának költsége közötti különbséget.
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