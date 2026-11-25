A jelenleg albérletben élő válaszadók 60 százaléka szívesen költözne a Wekerle Program keretében létrehozott bérlakásokba. A megkérdezettek több mint 80 százaléka legfeljebb havi 150 ezer forintot fizetne egy másfél-kétszobás lakásért, a megfizethető bérleti díj mellett pedig a hosszú távú, kiszámítható lakhatást tartják a legfontosabbnak.

A Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Program keretében 2027-ben 30 milliárd forint uniós forrást fordítanak megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek megvalósítására, a következő három évben pedig összesen 550 millió euró uniós forrás bevonása van tervben. A program hosszabb távon az intézményi bérlakásfejlesztők megjelenését is ösztönözheti, és enyhítheti a piaci bérleti díjakra nehezedő nyomást. A megvalósuló lakások száma, a jogosultsági feltételek és a várható bérleti díjak azonban egyelőre nem ismertek.

„Kutatásunk szerint a bérelt lakásban élők 60 százaléka érdeklődne a Wekerle Program keretében megjelenő bérlakások iránt, miközben saját ingatlan vásárlását mindössze a válaszadók 30–40 százaléka tartja reális lehetőségnek. A saját otthon tehát továbbra is fontos cél, de a magas lakásárak miatt sokak számára ez belátható időn belül elérhetetlen. Megfelelő feltételek mellett ugyanakkor sokan hosszú távon is szívesen élnének bérlakásban, ha az megfizethető és kiszámítható lakhatást biztosítana” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A válaszadók számára elsősorban a biztonság és a kiszámíthatóság a fontos. A szabályozott bérleti díjak mellett kiemelt szempont a lakcímbejelentés lehetősége és az, hogy a tulajdonos ne mondhassa fel váratlanul a szerződést. Az ingatlan műszaki állapota ezekhez képest jóval hátrébb szerepel a fontossági sorrendben.

Havi 150 ezer forint lehet a lélektani határ

„A bérlakásprogram sikerét nem önmagában a megépülő lakások száma határozza majd meg, hanem az is, hogy kik és milyen feltételekkel férhetnek hozzájuk. A felmérés szerint havi 150 ezer forint felett már jelentősen szűkül az érdeklődők köre, a megkérdezettek több mint 80 százaléka legfeljebb ekkora összeget fizetne havonta egy másfél-kétszobás bérlakásért. A jelenleg szociális bérlakásban élők kétharmada 100 ezer forint alatti összeggel számol, míg havi 200 ezer forint feletti bérleti díjat mindössze 5 százalék vállalna” – tette hozzá Futó Péter.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET A lakásvásárlók éve lesz 2027? Megállhat a drágulás a Wekerle Plusz miatt: felforgatja a piacot az új támogatás Miközben az új lakások vásárlói a 3 százalékos hitel miatt előnybe kerülhetnek, Budapesten továbbra is rendkívül szűk a programnak megfelelő kínálat.

Budapesten valamivel magasabb a fizetési hajlandóság, ahol a válaszadók 11 százaléka akár 200 ezer forintnál többet is fizetne, de 70 százalékuk itt is 150 ezer forint alatt maradna, ami jelentősen alacsonyabb, mint a hasonló méretű, piaci alapon kínált bérlakások 220-290 ezer forintos medián bérleti díja. A megfizethetőség fontosságát jól érzékelteti, hogy az 518 ezer forintos országos nettó átlagkeresethez képest egy 150 ezer forintos bérleti díj már rezsi nélkül is a fizetés közel 30 százalékát emésztené fel.

A kutatás alapján tehát jelentős érdeklődés mutatkozik egy szabályozott bérlakásrendszer iránt, de a siker kulcsa a megfizethetőség lehet. Ahhoz, hogy Magyarországon hosszú távon is működőképes, megfizethető bérlakásrendszer alakuljon ki, az egyszeri állami támogatásokon túl olyan feltételekre van szükség, amelyek mellett a befektetőknek is megéri bérlakásokat építeni és üzemeltetni, miközben a bérleti díjak a lakók számára is megfizethetők maradnak. A Wekerle Program valódi kihívása az lesz, hogyan tudja áthidalni a lakók fizetőképessége és az új lakások létrehozásának költsége közötti különbséget.