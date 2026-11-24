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Fordulat jöhet a magyar építőiparban: 2027-ben új lakások és felújítások pörgethetik fel a piacot
Az építőipar 2027 első felében még nem számíthat látványos fellendülésre, az év második felében azonban már megindulhat a piac élénkülése. A szakértők szerint az újépítésű lakások iránti kereslet növekedése és az energetikai felújításokat támogató programok egyaránt új megrendeléseket hozhatnak a kivitelezőknek. A Wekerle Plusz kedvezményes hitelkonstrukciói szintén átrendezhetik a lakáspiaci keresletet, miközben a bérlakásépítések érdemi hatása csak később jelentkezhet.
Potos János, a Wienerberger Zrt. kereskedelmi igazgatója szerint 2026 meglehetősen hektikus évet hozott az építőiparban. A tavaszi keresletélénkülést gyengébb második félév követte, és a szakember úgy látja, hogy 2027 első hónapjaiban is hasonló piaci környezetre kell felkészülniük a vállalkozásoknak.
Míg egyes piaci várakozások csak 2028-ra teszik az erőteljesebb fellendülést, Potos János már 2027 második felétől javulásra számít. Ehhez azonban kiszámítható gazdasági környezetre és a beruházási hajlandóság erősödésére is szükség lesz.
A kivitelezők számára az építőanyagárak alakulása szintén komoly bizonytalanságot jelent. Juhász Attila, a Piramis Építőház Kft. ügyvezetője az Új Ház építőanyag-kereskedelmi hálózat adataira hivatkozva elmondta, hogy 2026-ban átlagosan 2,9 százalékkal drágultak az építőanyagok az előző évhez képest. Az egyes termékcsoportok között ugyanakkor jelentős különbségek voltak. A nemzetközi energiapiaci folyamatok továbbra is befolyásolják a gyártási és szállítási költségeket, így a beruházások előzetes költségtervezése sem egyszerű feladat.
Az újépítésű lakások lehetnek 2027 nyertesei
A lakáspiacon a kereslet átalakulása hozhat új lehetőségeket az építőipari szereplőknek. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a Wekerle Plusz eltérő kamatozású konstrukciói az új lakások és családi házak felé terelhetik a vásárlók egy részét.
A programban az új lakások vásárlására és építésére elérhető 3 százalékos hitel, illetve a használt ingatlanokra vonatkozó 5 százalékos kamat közötti különbség érdemben befolyásolhatja a döntéseket. A szakértő úgy látja, hogy a jelenlegi ingatlanárak mellett sokaknak a budapesti agglomerációban épülő új családi ház is kedvező alternatíva lehet egy fővárosi használt lakás megvásárlásával szemben.
Balogh László ugyanakkor nem számít általános, 10–20 százalékos lakásár-csökkenésre. Szerinte már az is javíthatja a lakások megfizethetőségét, ha az árak stagnálnak, miközben a háztartások jövedelme tovább emelkedik. A kereslet alakulásáról 2027 januárjában kaphatnak pontosabb képet a piaci szereplők, amikor a hagyományos év eleji érdeklődési hullám is megmutatkozik.
Potos János az új lakások kedvezményes, 5 százalékos áfakulcsának tervezett fenntartását is fontos ösztönzőnek nevezte. A szakember szerint a lakásépítések tartós élénküléséhez nem elég a vásárlói kereslet támogatása, a kínálat bővítésére is szükség van. Ez hosszabb távon a lakásárak stabilizálásához is hozzájárulhat.
A konferencián a Wienerberger az építkezőknek szóló Mesterház programját, valamint az ingatlan.com-mal kialakított együttműködését is bemutatta. Ennek célja, hogy az érdeklődők könnyebben megtalálják a Mesterház minősítéssel rendelkező generálkivitelezőket.
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A felújítások is munkát adhatnak az építőiparnak
Az új lakások építése mellett az energetikai korszerűsítések jelenthetik a másik fontos növekedési lehetőséget 2027-ben. A Wekerle Plusz keretében a tervek szerint februárban indulhat a családi házak, márciusban pedig a társasházak felújítását támogató konstrukció.
Juhász Attila szerint a homlokzati és födémszigetelések, a nyílászárócserék, valamint az épületgépészeti korszerűsítések egyaránt új megrendeléseket hozhatnak az építőipari vállalkozásoknak. A támogatások hatékony felhasználásához azonban a beruházások alapos előkészítésére és a pályázati feltételek pontos ismeretére is szükség lesz.
Balogh László különösen a társasházak energetikai felújításában lát jelentős lehetőséget. Potos János pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a korszerűsítési programok a már meglévő építőipari kapacitások jobb kihasználását is segíthetik.
A bérlakásépítések hatása csak később jelentkezhet
A szakértők a bérlakásprogramban is komoly lehetőséget látnak, de annak építőipari hatása várhatóan nem lesz azonnali. Balogh László szerint a program eredményességét elsősorban az határozza majd meg, hogy milyen finanszírozási és működtetési modellt sikerül kialakítani.
Juhász Attila arra figyelmeztetett, hogy a fejlesztési területek kijelölése, a tervezési folyamatok és az esetleges infrastrukturális beruházások jelentős időt vehetnek igénybe. Emiatt a bérlakásépítésekből származó érdemi építőipari megrendelések inkább 2028-tól jelenhetnek meg a piacon.
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