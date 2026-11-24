Az építőipar 2027 első felében még nem számíthat látványos fellendülésre, az év második felében azonban már megindulhat a piac élénkülése. A szakértők szerint az újépítésű lakások iránti kereslet növekedése és az energetikai felújításokat támogató programok egyaránt új megrendeléseket hozhatnak a kivitelezőknek. A Wekerle Plusz kedvezményes hitelkonstrukciói szintén átrendezhetik a lakáspiaci keresletet, miközben a bérlakásépítések érdemi hatása csak később jelentkezhet.

Potos János, a Wienerberger Zrt. kereskedelmi igazgatója szerint 2026 meglehetősen hektikus évet hozott az építőiparban. A tavaszi keresletélénkülést gyengébb második félév követte, és a szakember úgy látja, hogy 2027 első hónapjaiban is hasonló piaci környezetre kell felkészülniük a vállalkozásoknak.

Míg egyes piaci várakozások csak 2028-ra teszik az erőteljesebb fellendülést, Potos János már 2027 második felétől javulásra számít. Ehhez azonban kiszámítható gazdasági környezetre és a beruházási hajlandóság erősödésére is szükség lesz.

A kivitelezők számára az építőanyagárak alakulása szintén komoly bizonytalanságot jelent. Juhász Attila, a Piramis Építőház Kft. ügyvezetője az Új Ház építőanyag-kereskedelmi hálózat adataira hivatkozva elmondta, hogy 2026-ban átlagosan 2,9 százalékkal drágultak az építőanyagok az előző évhez képest. Az egyes termékcsoportok között ugyanakkor jelentős különbségek voltak. A nemzetközi energiapiaci folyamatok továbbra is befolyásolják a gyártási és szállítási költségeket, így a beruházások előzetes költségtervezése sem egyszerű feladat.

Az újépítésű lakások lehetnek 2027 nyertesei

A lakáspiacon a kereslet átalakulása hozhat új lehetőségeket az építőipari szereplőknek. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a Wekerle Plusz eltérő kamatozású konstrukciói az új lakások és családi házak felé terelhetik a vásárlók egy részét.

A programban az új lakások vásárlására és építésére elérhető 3 százalékos hitel, illetve a használt ingatlanokra vonatkozó 5 százalékos kamat közötti különbség érdemben befolyásolhatja a döntéseket. A szakértő úgy látja, hogy a jelenlegi ingatlanárak mellett sokaknak a budapesti agglomerációban épülő új családi ház is kedvező alternatíva lehet egy fővárosi használt lakás megvásárlásával szemben.

Balogh László ugyanakkor nem számít általános, 10–20 százalékos lakásár-csökkenésre. Szerinte már az is javíthatja a lakások megfizethetőségét, ha az árak stagnálnak, miközben a háztartások jövedelme tovább emelkedik. A kereslet alakulásáról 2027 januárjában kaphatnak pontosabb képet a piaci szereplők, amikor a hagyományos év eleji érdeklődési hullám is megmutatkozik.

Potos János az új lakások kedvezményes, 5 százalékos áfakulcsának tervezett fenntartását is fontos ösztönzőnek nevezte. A szakember szerint a lakásépítések tartós élénküléséhez nem elég a vásárlói kereslet támogatása, a kínálat bővítésére is szükség van. Ez hosszabb távon a lakásárak stabilizálásához is hozzájárulhat.

A konferencián a Wienerberger az építkezőknek szóló Mesterház programját, valamint az ingatlan.com-mal kialakított együttműködését is bemutatta. Ennek célja, hogy az érdeklődők könnyebben megtalálják a Mesterház minősítéssel rendelkező generálkivitelezőket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A felújítások is munkát adhatnak az építőiparnak

Az új lakások építése mellett az energetikai korszerűsítések jelenthetik a másik fontos növekedési lehetőséget 2027-ben. A Wekerle Plusz keretében a tervek szerint februárban indulhat a családi házak, márciusban pedig a társasházak felújítását támogató konstrukció.

Juhász Attila szerint a homlokzati és födémszigetelések, a nyílászárócserék, valamint az épületgépészeti korszerűsítések egyaránt új megrendeléseket hozhatnak az építőipari vállalkozásoknak. A támogatások hatékony felhasználásához azonban a beruházások alapos előkészítésére és a pályázati feltételek pontos ismeretére is szükség lesz.

Balogh László különösen a társasházak energetikai felújításában lát jelentős lehetőséget. Potos János pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a korszerűsítési programok a már meglévő építőipari kapacitások jobb kihasználását is segíthetik.

A bérlakásépítések hatása csak később jelentkezhet

A szakértők a bérlakásprogramban is komoly lehetőséget látnak, de annak építőipari hatása várhatóan nem lesz azonnali. Balogh László szerint a program eredményességét elsősorban az határozza majd meg, hogy milyen finanszírozási és működtetési modellt sikerül kialakítani.

Juhász Attila arra figyelmeztetett, hogy a fejlesztési területek kijelölése, a tervezési folyamatok és az esetleges infrastrukturális beruházások jelentős időt vehetnek igénybe. Emiatt a bérlakásépítésekből származó érdemi építőipari megrendelések inkább 2028-tól jelenhetnek meg a piacon.